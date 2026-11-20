आज की जेन जी का बचपन यूट्यूब, ओटीटी और मोबाइल स्क्रीन के बीच बीता है. उनके पास एंटरटेनमेंट के लिए कई विकल्प हैं. लेकिन मिलेनियल्स का बचपन थोड़ा अलग था. उस दौर में टीवी पर आने वाले कुछ शो बच्चों की जिंदगी का खास हिस्सा हुआ करते थे. स्कूल से घर लौटते ही टीवी चलाना और अपने पसंदीदा शो का इंतजार करना रोज की आदत थी. इन शोज की कहानियां, किरदार और उनका म्यूजिक आज भी कई लोगों को याद है. आइए जानते हैं ऐसे ही 10 टीवी शोज के बारे में, जिनके बारे में जेन जी को भी जानना चाहिए.

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1. शक्तिमान

90 के दशक का यह सुपरहीरो शो बच्चों के बीच बेहद पॉपुलर था. शक्तिमान यानी गंगाधर अपनी ताकत से लोगों को बुराई से बचाते थे. उनका घूमकर हवा में उड़ना और अपराधियों से लड़ना बच्चों को खूब पसंद आता था. इस शो ने बच्चों को अच्छाई और सच्चाई का मैसेज भी दिया.

2. सोनपरी

सोनपरी की जादुई दुनिया आज भी कई मिलेनियल्स को याद होगी. इस शो में फ्रूटी नाम की बच्ची और उसकी हेल्प करने वाली सोनपरी की कहानी दिखाई जाती थी. सोनपरी के जादू और उसके दोस्त अल्तू की मस्ती ने बच्चों को खूब एंटरटेनमेंट किया.

3. शाका लाका बूम बूम

एक ऐसी पेंसिल जिससे बनाई गई चीजें सच हो जाती थीं. शाका लाका बूम बूम की यही खासियत इसे बच्चों का पसंदीदा शो बनाती थी. संजू की जादुई पेंसिल और उससे होने वाले मजेदार कारनामे आज भी लोगों को याद हैं.

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4. हातिम

हातिम की कहानी रोमांच और जादू से भरी हुई थी. इसमें हातिम सात सवालों के जवाब ढूंढने के लिए अलग-अलग जगहों पर जाता था. रास्ते में उसे कई मुश्किलों और खतरनाक किरदारों का सामना करना पड़ता था. शो की कहानी बच्चों को एक नई दुनिया में ले जाती थी.

5. विकराल और गबराल

अगर आपको भूतों की कहानियां पसंद हैं, तो ये शो जरूर याद रखने लायक है. इसमें विकराल और गबराल अलग-अलग डरावनी घटनाओं और रहस्यमयी किरदारों से जुड़े किस्से दिखाते थे. डर और कॉमेडी के मेल ने इसे बच्चों के बीच खास बनाया था.

6. करिश्मा का करिश्मा

इस शो की कहानी एक ऐसी बच्ची के इर्द-गिर्द थी, जो असल में एक रोबोट थी. करिश्मा आम बच्चों की तरह स्कूल जाती थी और अपने परिवार के साथ रहती थी. उसकी हरकतों और इंसानों जैसी फीलिंग्स को समझने की कोशिश शो को मजेदार बनाती थी.

7. शरारत

शरारत में जादू, परिवार और कॉमेडी का शानदार मेल देखने को मिलता था. इसकी कहानी तीन पीढ़ियों की जादुई महिलाओं के आसपास घूमती थी. जिया और उसकी नानी-दादी के जादुई कारनामे बच्चों को खूब पसंद आते थे.

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8. अलादीन

अलादीन की कहानी जादुई चिराग, जिन्न और रोमांच से भरी थी. इस कहानी के अलग-अलग टीवी सीरियल्स ने बच्चों का मनोरंजन किया. जादुई चिराग और जिन्न की दुनिया ने इसे यादगार बनाया.

9. श्रीमान श्रीमती

मिलेनियल्स के बचपन में सिर्फ जादुई शो ही नहीं, कॉमेडी भी खूब देखी जाती थी. श्रीमान श्रीमती ऐसा ही एक पॉपुलर कॉमेडी शो था. पड़ोसियों के बीच होने वाली मजेदार नोकझोंक और किरदारों की कॉमेडी इसे खास बनाती थी.

10. हम पांच

हम पांच एक ऐसे परिवार की कहानी थी, जहां हर सदस्य का अपना अलग अंदाज था. पांच बेटियों की शरारतें और उनके पिता के साथ होने वाली मजेदार बातचीत शो की जान थी. इसकी कॉमेडी और किरदारों ने इसे टीवी के यादगार शोज में शामिल कर दिया.

आज एंटरटेनमेंट के लिए जेन जी के पास कई प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन इन शोज की खासियत उनकी कहानियां और किरदार थे. इन्हें देखकर जेन जी न सिर्फ मिलेनियल्स के बचपन को समझ सकती है, बल्कि उस दौर के टीवी एंटरटेनमेंट का भी अनुभव कर सकती है.

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