भगवान विष्णु सृष्टि के पालनकर्ता है. पुराणों में उनके अनेक दिव्य लोकों और निवास स्थलों का वर्णन है. इनमें वैकुंठ, क्षीरसागर और श्वेतद्वीप जैसे दिव्य स्थानों के साथ पृथ्वी पर स्थित बद्रीनाथ और तिरुपति जैसे प्रसिद्ध तीर्थ भी विशेष महत्व है. भगवान विष्णु के इन धामों की विशेषता यह है कि कहीं वह माता लक्ष्मी के साथ दिव्य स्वरूप में विराजमान हैं तो कहीं शेषनाग की शय्या पर योग निद्रा में रहते हैं. इन स्थानों के धार्मिक रहस्य को समझने के लिए इनके स्वरूप और मान्यताओं को जानना जरूरी है.

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वैकुंठ धामः भगवान विष्णु का परम निवास

वैकुंठ भगवान विष्णु का परम दिव्य धाम है. वैष्णव परंपरा में इसे जन्म-मृत्यु, दुख और सांसारिक बंधनों से परे स्थान बताया गया है. यहां भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ विराजमान रहते हैं. अनन्य भक्ति और ईश्वर की कृपा से जीव को वैकुंठ की प्राप्ति होती है. इसे मोक्ष और परम शांति का प्रतीक भी माना जाता है.

क्षीरसागरः जहां शेषनाग पर शयन करते हैं नारायण

क्षीरसागर भगवान विष्णु का दिव्य शयन स्थल है. क्षीर का अर्थ दूध और सागर का अर्थ समुद्र है. धार्मिक चित्रण में इसे दूध के समान श्वेत जल वाला दिव्य समुद्र माना गया है. भगवान विष्णु यहां अनंत शेषनाग की शय्या पर योग निद्रा में विराजमान रहते हैं और माता लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा करती हैं. उनकी नाभि से निकले कमल पर ब्रह्माजी विराजमान होते हैं, जिन्हें सृष्टि की रचना का दायित्व प्राप्त है. क्षीरसागर को किसी सामान्य भौगोलिक समुद्र के बजाय ब्रह्मांडीय दिव्य लोक के रूप में समझा जाता है.

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श्वेतद्वीपः भगवान के दिव्य स्वरूप का लोक

पुराणों में श्वेतद्वीप का उल्लेख भगवान विष्णु से संबंधित एक दिव्य लोक के रूप में मिलता है. इसे पवित्रता, शुद्ध चेतना और परमात्मा के सान्निध्य का प्रतीक माना गया है. श्रीमद्भागवत महापुराण में भी श्वेतद्वीप और भगवान के दिव्य स्वरूप से जुड़े प्रसंग मिलते हैं. यह स्थान सामान्य भौगोलिक द्वीप नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जगत की अवधारणा है.

बद्रीनाथ धामः नर-नारायण की तपोभूमि

उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु के प्रमुख तीर्थों में शामिल है. यहां भगवान बदरीविशाल के रूप में विराजमान हैं. मान्यता है कि भगवान विष्णु ने यहां नर-नारायण के रूप में तपस्या की थी. माता लक्ष्मी ने बदरी वृक्ष का रूप धारण कर उन्हें तपस्या के दौरान छाया प्रदान की थी. इसी कारण इस स्थान का नाम बद्रीनाथ पड़ा. यह चारधाम यात्रा के प्रमुख पड़ावों में से एक है.

तिरुपतिः श्री वेंकटेश्वर का दिव्य धाम

आंध्र प्रदेश के तिरुमला पर्वत पर स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर भगवान विष्णु के वेंकटेश्वर स्वरूप को समर्पित है. यहां भगवान को श्रीनिवास और बालाजी के नाम से भी पूजा जाता है. मान्यता है कि कलियुग में भगवान विष्णु भक्तों के कल्याण के लिए वेंकटेश्वर स्वरूप में विराजमान हैं.

क्षीरसागर और वैकुंठ में क्या है अंतर?

वैकुंठ भगवान विष्णु का परम निवास है. जबकि क्षीरसागर उनके योग निद्रा में शयन करने का दिव्य स्थल माना जाता है. दोनों को एक ही स्थान मानना उचित नहीं है. इसी तरह बद्रीनाथ और तिरुपति पृथ्वी पर स्थित तीर्थ हैं, जहां भक्त भगवान के साकार विग्रह के दर्शन करते हैं.

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