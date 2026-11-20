उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कुंडा में 17 से 20 नवंबर 2026 तक बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की श्रीराम कथा आयोजित की गई. कुंडा में आयोजित हुई रामकथा में कई जानी-मानी हस्तियां शामिल हुईं. पावर स्टार पवन सिंह और कुंडा विधायक राजा भैया भी धार्मिक आयोजन का हिस्सा बने. सोशल मीडिया पर दोनों का एक वीडियो खूब वायरल हुआ. वीडियो में राजा भैया, पवन सिंह का माइक छीन कर बोलते दिखे. यूजर्स ने इसे पवन सिंह का अपमान बताया. कई लोगों ने पावर स्टार की पावर पर भी सवाल खड़े किए. अब वायरल वीडियो पर राजा भैया का रिएक्शन सामने आया है.

और पढ़ें

आइए जानते हैं कि राजा भैया ने पवन सिंह को लेकर हुए विवाद पर क्या कहा.

विवाद पर बोले राजा भैया

भरी महफिल में जब राजा भैया ने पवन सिंह से माइक छीना तो हर कोई हैरान रह गया. विवाद इतना बढ़ा कि राजा भैया को सफाई देनी पड़ी. उन्होंने कहा कि बात का बतंगड़... हमारे बहुत ही प्रिय और भोजपुरी जगत में बहुत ही लोकप्रिय पवन सिंह. वो आए वो हमारे छोटे भाई की तरह हैं. उनको बोलने के लिए माइक दिया. कुछ काम हमको याद आया और उनसे वो माइक लेकर हमने घोषणा की और माइक फिर से उनको पकड़ा दिया.

राजा भैया ने कहा कि अब इसको कुछ लोगों ने कहा कि बताइए उनके हाथ से माइक छीन लिया. अरे इस कथा का बहुत बड़ा दायित्व पवन सिंह ने भी निभाया है. वो हमारे परिवार के सदस्य की तरह हैं. हमारे छोटे भाई की तरह हैं. इतना कहकर राजा भैया ने सभी विरोधियों को जवाब दे दिया. ये भी बता दिया कि उन्होंने पवन सिंह का अपमान नहीं किया है. बात उतनी बड़ी थी नहीं, जितनी बड़ी बना दी गई.

Advertisement

पवन सिंह ने इस दौरान शांति से रिएक्ट किया था. बाद में जब उन्हें माइक वापस मिला, तो उन्होंने कथा सुनकर दिल गदगद होने की बात कही और राजा भैया को इस अवसर के लिए धन्यवाद दिया. उन्होंने अपनी म्यूजिक टीम से ‘ए स्केल’ लगाने को कहा और मंच पर भजन गाया, जिस पर पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा.

---- समाप्त ----