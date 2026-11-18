चीन को लेकर एनवीडिया ने सबसे बड़ा झटका दे दिया है. जेनसेन हुआंग के कंपनी से जाने के बाद एनवीडिया के नई सीईओ ने चीन के लिए चिप सप्‍लाई रोक दी है. खबर है कि Nvidia ने US सरकार से मंजूरी मिलने के बावजूद चीन को अपने Hopper AI डेटा सेंटर चिप्स की बिक्री रोक दी है.

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ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, चिप बनाने वाली कंपनी ने तीसरी तिमाही में चीनी कस्टमर्स को $2.4 बिलियन के लाइसेंस वाले Hopper डेटा सेंटर प्रोडक्ट बेचे. अमेरिका की ओर से दिसंबर 2025 में इसकी मंजूरी दी गई थी. लेकिन अब बिक्री के बावजूद, Nvidia अब इन चिप्स को चीन नहीं भेजेगी.

एनवीडिया की अंतिरिम सीईओ का ऐलान

इस फैसले को लेकर एनवीडिया की अंतरिम CEO कोलेट क्रेस ने कंपनी की अर्निंग्स कॉल के दौरान कहा कि कंपनी के फ्यूचर के रेवेन्यू अनुमानों और फाइनेंशियल अनुमानों में चीनी कस्टमर्स को ये चिप्स बेचने से होने वाली कोई इनकम शामिल नहीं है. क्रेस ने कहा कि एनवीडिया के भविष्य के गाइडेंस में कोई भी लाइसेंस्ड

हॉपर डेटा सेंटर प्रोडक्ट शामिल नहीं है, और हम अब चीन में लाइसेंस्ड हॉपर डेटा सेंटर प्रोडक्ट शिप नहीं कर रहे हैं.

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क्‍यों चीन को नहीं दे रहा चिप?

क्रेस ने यह नहीं बताया कि कंपनी ने चीन को लाइसेंस वाले हॉपर एआई चिप्‍स की शिपिंग क्‍यों बंद कर दी है. हालांकि, यह उस कंपनी के लिए एक बड़ा बदलाव है, जिसने सालों तक फायदेमेंद चीनी मार्केट में ज्‍यादा एक्‍सेस के लिए लॉबिंग और जोर दिया है. यह खबर Nvidia के फाउंडर और पूर्व CEO जेन्सेन हुआंग के एक कथित अफेयर और चीनी जासूसी लिंक के कारण कंपनी छोड़ने की घोषणा के एक हफ्ते बाद आई है.

ट्रंप सरकार ने शुरू की जांच

16 नवंबर को, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कई देशों को AI प्रोसेसर के एक्सपोर्ट पर भी कड़ी जांच शुरू कर दी.दूसरे देशों को AI चिप्स एक्सपोर्ट करने से यह चिंता बढ़ गई है कि वहां की कंपनियां अपने डेटा सेंटर के लिए एडवांस्ड AI चिप्स और सर्वर खरीद सकती हैं और फिर चीनी कंपनियों को रिमोटली एक्सेस दे सकती हैं.

पिछले कुछ सालों में, Nvidia के H200 और ब्लैकवेल जैसे एडवांस्ड AI चिप्स के एक्सपोर्ट पर US में विवाद रहा है, और हुआंग ने बार-बार Nvidia के लिए चीनी मार्केट में एक्सेस बनाए रखने की पैरवी की है. अब उनके जाने के बाद, कंपनी ने चीन को लाइसेंस्ड हॉपर AI चिप्स भेजना बंद कर दिया है, जो चीनी मार्केट के लिए उसके अप्रोच में एक बड़ा बदलाव दिखाता है.

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