फुलेरा की गलियों में एक बार फिर से रौनक लौटने वाली है. अगर आप भी सचिव जी, प्रधान जी और बनराकस की नोंकझोंक को मिस कर रहे थे, तो आपका इंतजार अब खत्म होने जा रहा है. प्राइम वीडियो ने अपनी सबसे पसंदीदा ग्रामीण कॉमेडी सीरीज 'पंचायत' के पांचवें सीजन का ऐलान कर दिया है. फैंस के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि यह नया सीजन इसी साल दिसंबर में दस्तक देने वाला है.

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मेकर्स ने रिलीज डेट के साथ-साथ सीरीज का एक नया पोस्टर भी जारी किया है, जिसमें फुलेरा गांव की जानी-पहचानी पृष्ठभूमि के सामने सभी मुख्य किरदार नजर आ रहे हैं.

पोस्टर शेयर कर दी बड़ी खुशखबरी

प्राइम वीडियो ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर 'पंचायत सीजन 5' का नया पोस्टर शेयर करते हुए रिलीज डेट पर मुहर लगा दी है. पोस्टर के साथ कैप्शन में लिखा गया है, 'थोड़ा टकराव होगा और थोड़ा प्यार भी; फुलेरा आपका इंतजार कर रहा होगा. #PanchayatOnPrime, नया सीजन, 3 दिसंबर.'

इस ऐलान के साथ ही फैंस की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर पहुंच गई है. नए सीजन में एक बार फिर जितेंद्र कुमार, रघुबीर यादव, नीना गुप्ता और अशोक पाठक जैसे दिग्गज कलाकार अपने पुराने और यादगार किरदारों में वापसी कर रहे हैं.

thodi takraar thoda pyaar rahega, phulera mein aapka intezaar rahega 🙏🏠 #PanchayatOnPrime, New Season, Dec 3 @TheViralFever @ArunabhKumar @StephenPoppins @chandan_txt @vijaykoshy @metaltoothpk @Farjigulzar #RaghubirYadav @Neenagupta001 @malikfeb @chandanroy77 @Sanvikka @Durgesh81091370 @SunitaRajwar @ashok_pathak3 #BullooKumar — prime video IN (@PrimeVideoIN) November 18, 2026

मेकर्स ने पहले दिया था बड़ा झटका

दिलचस्प बात यह है कि कुछ समय पहले ही प्लेटफॉर्म ने एक सस्पेंस भरे पोस्ट के जरिए फैंस को मायूस कर दिया था. उस पोस्ट में यह हिंट दिया गया था कि यह सीजन 2026 में रिलीज नहीं हो पाएगा. उस पोस्ट में 'बनराकस' यानी भूषण शर्मा का किरदार निभाने वाले दुर्गेश कुमार की तस्वीर शेयर की गई थी. तस्वीर के साथ मेकर्स ने लिखा था कि उन्हें यह बताते हुए खेद है कि पंचायत का अगला सीजन कैद है और यह इस साल रिलीज नहीं होगा. हालांकि, अब 3 दिसंबर की तारीख का ऐलान कर मेकर्स ने फैंस को सरप्राइज दे दिया है.

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सीजन 5 में क्या होगा खास?

चौथे सीजन के अंत में फुलेरा की राजनीति पूरी तरह से पलट गई थी. चुनाव में रघुबीर यादव (प्रधान जी) और नीना गुप्ता (मंजू देवी) को हार का सामना करना पड़ा था और उनकी कुर्सी चली गई थी. उनकी जगह सुनीता राजवार के किरदार 'क्रांति देवी' गांव की नई प्रधान बन गईं, जिन्हें उनके पति बनराकस का पूरा साथ मिला.

अब पांचवें सीजन की कहानी इसी सत्ता परिवर्तन के इर्द-गिर्द घूमेगी. नए और बदले की भावना रखने वाले नेतृत्व के नीचे सचिव जी यानी अभिषेक त्रिपाठी के लिए काम करना बेहद मुश्किल होने वाला है. एक तरफ चुनाव के नतीजों के बाद प्रधान जी की बदली हुई जिंदगी दिखेगी, तो दूसरी तरफ अभिषेक गांव के अधूरे कामों को निपटाकर अपने MBA के सपने को पूरा करने की तैयारी करेंगे.

'पंचायत' का अब तक का शानदार सफर

साल 2020 में शुरू हुई इस सीरीज ने सादगी और देसी अंदाज से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है. 'पंचायत' का पहला सीजन 3 अप्रैल 2020 को रिलीज हुआ था, जिसने लोगों को फुलेरा और उसके प्यारे किरदारों से रूबरू कराया. इसके बाद दूसरा सीजन 18 मई 2022 को आया, जिसे दर्शकों ने खूब प्यार दिया. तीसरे सीजन के लिए फैंस को थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ा और यह 28 मई 2024 को स्ट्रीम हुआ था. अब चौथे सीजन के बड़े ट्विस्ट के बाद, हर किसी की नजरें 3 दिसंबर पर टिकी हैं.

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