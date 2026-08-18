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Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 18 अगस्त 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

भारत सरकार ने सौमेंदु बागची को स्विट्जरलैंड और अजय ए. कुमार को इराक में भारत का राजदूत नियुक्त किया है.

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भारत के नए राजदूत की नियुक्ति के साथ विदेश सेवा में अहम बदलाव.(Photo- ITG)
भारत के नए राजदूत की नियुक्ति के साथ विदेश सेवा में अहम बदलाव.(Photo- ITG)

इराक में सौमेंदु बागची को जबकि स्विट्जरलैंड में अजय ए कुमार को भारतीय राजदूत बनाया गया. वहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवहन विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों का मानदेय पांच फीसदी बढ़ाया. इन खबरों के अलावा, गॉल टेस्ट के तीसरे दिन भारत ने श्रीलंका को पहली पारी में 284 रनों पर समेटकर 178 रनों की बढ़त ली. पढ़ें मंगलवार सुबह की बड़ी खबरें.

इराक और स्विट्जरलैंड में बदले गए भारतीय राजदूत, जानिए किसे मिली जिम्मेदारी

इराक में भारत के राजदूत सौमेंदु बागची को अब स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है. उनकी जगह विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजय ए. कुमार इराक में भारत के नए राजदूत की जिम्मेदारी संभालेंगे. सौमेंदु बागची 1993 बैच के भारतीय विदेश सेवा यानी IFS अधिकारी हैं, जबकि अजय ए. कुमार 2001 बैच के IFS अधिकारी हैं.

योगी सरकार का आउटसोर्स कर्मचारियों को तोहफा, 5% बढ़ा मानदेय

योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय में जुलाई 2026 से 5 प्रतिशत बढ़ोतरी का ऐलान किया है. परिवहन राज्य मंत्री ने बताया कि यह बढ़ोतरी कंप्यूटर ऑपरेटर, लेखाकार कम टैली ऑपरेटर और प्रोग्रामर के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए की गई है. सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी.

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