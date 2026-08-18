Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 18 अगस्त 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

इराक में सौमेंदु बागची को जबकि स्विट्जरलैंड में अजय ए कुमार को भारतीय राजदूत बनाया गया. वहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवहन विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों का मानदेय पांच फीसदी बढ़ाया. इन खबरों के अलावा, गॉल टेस्ट के तीसरे दिन भारत ने श्रीलंका को पहली पारी में 284 रनों पर समेटकर 178 रनों की बढ़त ली. पढ़ें मंगलवार सुबह की बड़ी खबरें.

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इराक और स्विट्जरलैंड में बदले गए भारतीय राजदूत, जानिए किसे मिली जिम्मेदारी



इराक में भारत के राजदूत सौमेंदु बागची को अब स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है. उनकी जगह विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजय ए. कुमार इराक में भारत के नए राजदूत की जिम्मेदारी संभालेंगे. सौमेंदु बागची 1993 बैच के भारतीय विदेश सेवा यानी IFS अधिकारी हैं, जबकि अजय ए. कुमार 2001 बैच के IFS अधिकारी हैं.

योगी सरकार का आउटसोर्स कर्मचारियों को तोहफा, 5% बढ़ा मानदेय



योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय में जुलाई 2026 से 5 प्रतिशत बढ़ोतरी का ऐलान किया है. परिवहन राज्य मंत्री ने बताया कि यह बढ़ोतरी कंप्यूटर ऑपरेटर, लेखाकार कम टैली ऑपरेटर और प्रोग्रामर के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए की गई है. सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी.

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IND vs SL Test: सुथार का कहर, दिनुषा की दीवार... 284 पर सिमटा श्रीलंका, भारत को 178 रनों की बढ़त



गॉल टेस्ट के तीसरे दिन भारत ने श्रीलंका को पहली पारी में 284 रन पर समेटकर 178 रन की बढ़त हासिल कर ली. मानव सुथार ने 76 रन देकर 4 विकेट और रवींद्र जडेजा ने 57 रन देकर 3 विकेट लिए. श्रीलंका 99/5 पर संकट में था, लेकिन सोनल दिनूषा के शतक और निरोशन डिकवेला के 80 रन की बदौलत छठे विकेट के लिए 146 रन की साझेदारी हुई और पारी संभल गई.

बिहार प्रशासनिक महकमे में बड़ा फेरबदल... एक दर्जन से अधिक वरिष्ठ IAS अधिकारियों का तबादला, पांच जिलों में नए डीएम तैनात



बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने 17 अगस्त को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए एक दर्जन से ज़्यादा वरिष्ठ IAS अधिकारियों का तबादला और पदस्थापन किया है. आदेश में कई विभागों के प्रधान सचिव, सचिव और जिलाधिकारी स्तर के अधिकारी शामिल हैं. पटना के कमिश्नर का भी तबादला किया गया है, जबकि पांच नए जिलाधिकारियों की तैनाती की गई है.

वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2026 में पीवी सिंधु ने विरोधी को चटाई धूल, क्या अब खत्म होगा 7 साल का सूखा?



नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इनडोर स्टेडियम में 17 अगस्त से BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप शुरू हुई. भारतीय स्टार पीवी सिंधु ने धमाकेदार आगाज़ किया. सिंधु के कोर्ट पर उतरते ही स्टेडियम ‘सिंधु-सिंधु’ के नारों से गूंज उठा. उन्होंने पहले राउंड में आयरलैंड की सोफिया नोबल को 21-6, 21-11 से हराया. सिंधु की नज़र अब छठे वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेडल पर है.

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Spider-Man ने रचा इतिहास, 20 हजार करोड़ क्लब में मिली खास एंट्री



‘स्पाइडर-मैन ब्रैंड न्यू डे’ मूवी इतिहास रच दिया है. फिल्म ने दुनियाभर में करीब 20 हजार करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. ऐसा करने वाली पहली स्पाइडर-मैन फिल्म बन गई है. 30 जुलाई को भारत में रिलीज हुई इस फिल्म ने महज़ 17 दिनों में यह मुकाम हासिल किया. यह ‘एवेंजर्स: एंडगेम’ के बाद 2 बिलियन डॉलर तक पहुंचने वाली दूसरी सबसे तेज़ फिल्म है.

BWF World Championships 2026: आयुष शेट्टी ने डेब्यू मैच में ही रचा इतिहास, दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी को हराकर काटा बवाल



नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप का आगाज़ बड़े उलटफेर के साथ हुआ. भारत के 21 वर्षीय आयुष शेट्टी ने डेब्यू मुकाबले में दुनिया के नंबर वन और डिफेंडिंग चैम्पियन चीन के शी यू ची को हरा दिया. आयुष ने राउंड ऑफ 64 का मुकाबला 21-14, 13-21, 21-19 से जीतकर उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर दिया.

UGC-NET ब्लंडर के बाद NTA ने 50 से अधिक स्टाफ न‍िकाला, अब ये एक्सपर्ट्स संभालेंगे कमान!



UGC-NET के 3 विषयों की परीक्षा रद्द होने के अगले ही दिन शिक्षा मंत्रालय ने NTA पर सख्ती की है. शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के बाद NTA के 50 से ज़्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया. परीक्षा संचालन, सुरक्षा और गोपनीयता में खामियों के चलते यह कार्रवाई की गई है.

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विनोद तावड़े फिर बने BJP के राष्ट्रीय महासचिव, संगठन ने जताया भरोसा



विनोद तावड़े को फिर बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है. पार्टी के इस फैसले को राज्यों में चुनावी जिम्मेदारियां संभालने, सदस्यता अभियान चलाने और संगठन को मज़बूत करने के उनके अनुभव से जोड़कर देखा जा रहा है. महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद तावड़े 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में NDA उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के चुनाव प्रभारी रहे थे.

मिलावटखोरों पर राजस्थान सरकार का बड़ा एक्शन, 18 प्रोडक्ट्स बैन और 26 दुकानों के लाइसेंस सस्पेंड



राजस्थान में मिलावटखोरों के खिलाफ राज्य सरकार सख्त एक्शन ले रही है. खाद्य प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट में असुरक्षित पाए जाने पर 18 पैक्ड खाद्य उत्पादों के वितरण, बिक्री और प्रदर्शन पर दो महीने का राज्यव्यापी प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसके साथ ही प्रदेश के कई जिलों में 26 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं.



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