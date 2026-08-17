इराक और स्विट्जरलैंड में बदले गए भारतीय राजदूत, जानिए किसे मिली जिम्मेदारी

भारत सरकार ने विदेश सेवा में दो नई राजनयिक नियुक्तियां की हैं. इराक में भारत के राजदूत सौमेंदु बागची को अब स्विट्जरलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है. उनकी जगह विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजय ए. कुमार इराक में भारत के नए राजदूत की जिम्मेदारी संभालेंगे.

और पढ़ें

सौमेंदु बागची 1993 बैच के भारतीय विदेश सेवा (IFS) अधिकारी हैं, जबकि अजय ए. कुमार 2001 बैच के IFS अधिकारी हैं. इन नियुक्तियों के जरिए भारत ने स्विट्जरलैंड और इराक में अपनी राजनयिक मौजूदगी को मजबूत किया है.

सौमेंदु बागची वर्तमान में इराक में भारत के राजदूत की भूमिका निभा रहे हैं. इससे पहले वह ब्रुसेल्स, ढाका और सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय मिशनों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. भारत में विदेश मंत्रालय के भीतर भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली हैं. वह क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, निदेशक, संयुक्त सचिव और अतिरिक्त सचिव के पदों पर काम कर चुके हैं.

सौमेंदु बागची ने इन मामलों में दिया है अपना योगदान

सौमेंदु बागची ने अपने करियर के दौरान उन्होंने आतंकवाद निरोधक, ऊर्जा सुरक्षा, निवेश और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने से जुड़े मामलों पर काम किया है. इसके अलावा SAARC और BIMSTEC समूहों, दक्षिण-पूर्व एशिया और पश्चिम अफ्रीका के देशों के साथ भारत के संबंधों से जुड़े कार्यों की जिम्मेदारी भी संभाली है.

Advertisement

हाल के समय में वह नई दिल्ली स्थित विदेश मामलों के थिंक टैंक इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स में उप महानिदेशक और कार्यवाहक महानिदेशक के रूप में कार्यरत रहे. सौमेंदु बागची ने IIT दिल्ली से बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री हासिल की है. उन्होंने IIM कलकत्ता से PGDM यानी MBA की पढ़ाई भी की है. वह हिंदी, बंगाली, अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा बोलते हैं.

---- समाप्त ----