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BWF World Championships 2026: आयुष शेट्टी ने डेब्यू मैच में ही रचा इतिहास, दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी को हराकर काटा बवाल

बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2026 में कर्नाटक के आयुष शेट्टी ने डिफेंडिंग चैम्पियन को हराकर सभी को हैरान कर दिया है. इसके साथ ही उन्होंने टूर्नामेंट का आगाज धमाकेदार अंदाज में किया.

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आयुष शेट्टी ने किया कमाल (PHOTO: PTI)
आयुष शेट्टी ने किया कमाल (PHOTO: PTI)

नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप का आगाज एक बहुत बड़े उलटफेर के साथ हुआ. भारत के 21 वर्षीय युवा बैडमिंटन खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने अपने डेब्यू मुकाबले में ही वह कारनामा कर दिखाया, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी. 

आयुष ने दुनिया के नंबर-1 खिलाड़ी और डिफेंडिंग चैम्पियन चीन के शी यू ची को राउंड ऑफ 64 के कड़े मुकाबले में हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया. दुनिया में 22वें नंबर की रैंकिंग वाले आयुष शेट्टी ने यह मुकाबला 21-14, 13-21, 21-19 से अपने नाम किया.  

दोनों खिलाड़ियों के बीच देखने को मिली कांटे की टक्कर

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आयुष ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया. घरेलू दर्शकों के बीच खेलते हुए उन्होंने दमदार स्मैश और नेट प्ले के दम पर पहला गेम आसानी से 21-14 से जीता. दूसरे गेम में चीन के दिग्गज खिलाड़ी शी यू ची ने शानदार वापसी की. उन्होंने कोर्ट का फायदा उठाते हुए आयुष को दबाव में डाला और दूसरा गेम 21-13 से जीतकर मुकाबला 1-1 की बराबरी पर ला खड़ा किया.

रोमांचक रहा मुकाबला  

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तीसरे और आखिरी गेम में पल-पल रोमांच बदलता रहा. आयुष ने शुरुआती बढ़त बनाई, लेकिन चीनी स्टार ने धीरे-धीरे वापसी की कोशिश की. जब मुकाबला बेहद करीब आ गया तब आयुष ने दबाव में भी अपना आपा नहीं खोया और 21-19 से गेम के साथ मैच जीत लिया. 

जीत के बाद क्या बोले आयुष

मैच जीतने के बाद आयुष शेट्टी ने कहा कि जब शी यू ची वापसी कर रहे थे और मैच का रुख बदल रहा था तो मैं थोड़ा घबरा रहा था. लेकिन मैंने खुद से बार-बार यही कहा कि मुझे शांत रहना है और आक्रामक खेल बनाए रखना है. एशियन चैम्पियनशिप के फाइनल में मिली हार का हिसाब चुकता कर आयुष शेट्टी ने अपने आलोचकों को करारा जवाब देने का काम किया है.
 

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