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चीन के लोगों ने बॉस पर भड़ास निकालने का निकाला इनोवेटिव तरीका, बना रहे जानवर

चीन में कर्मचारियों के बीच एक अनोखा ट्रेंड तेजी से चर्चा में है. कुछ कर्मचारी अपने बॉस या पसंद न आने वाले लोगों की तस्वीरों को एआई की मदद से वर्चुअल पेट यानी डिजिटल पालतू में बदल रहे हैं. ये डिजिटल किरदार कंप्यूटर स्क्रीन पर अलग-अलग मजेदार हरकतें करते नजर आते हैं.

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लोग इसे ऑफिस के तनाव से थोड़ी राहत पाने और मनोरंजन का तरीका बता रहे हैं. ( Photo: ITG)
लोग इसे ऑफिस के तनाव से थोड़ी राहत पाने और मनोरंजन का तरीका बता रहे हैं. ( Photo: ITG)

ऑफिस में बॉस का नाम सुनते ही कई कर्मचारियों की टेंशन बढ़ जाती है. चीन में कुछ कर्मचारियों ने ऑफिस की इस परेशानी से निपटने का एक ऐसा अनोखा तरीका खोज निकाला है, जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. यहां लोग अपने बॉस की तस्वीर का इस्तेमाल करके उन्हें वर्चुअल पेट यानी डिजिटल पालतू बना रहे हैं. यह नया ट्रेंड चीन में सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. खास बात यह है कि इसमें कर्मचारी अपने बॉस या किसी ऐसे व्यक्ति की फोटो का इस्तेमाल करते हैं, जिसे वे पसंद नहीं करते. इसके बाद एआई की मदद से उस तस्वीर को एक ऐसे डिजिटल किरदार में बदल दिया जाता है, जो कंप्यूटर स्क्रीन पर घूमता-फिरता और अलग-अलग हरकतें करता नजर आता है. 

आखिर ये वर्चुअल पेट होता क्या है?
वर्चुअल पेट का चलन कोई बिल्कुल नई चीज नहीं है. करीब दो दशक पहले भी कंप्यूटर और मैसेज भेजने वाले मंचों पर ऐसे डिजिटल पेट दिखाई देते थे. ये स्क्रीन पर घूमते थे और कुछ तय एक्टिविटी करते थे. लेकिन अब एआई ने इन डिजिटल पेट को पहले से कहीं ज्यादा मजेदार और पर्सनल बना दिया है. अब यूजर अपनी पसंद के मुताबिक इनका चेहरा, रूप और बिहेबियर चेंज कर सकते हैं. यानी स्क्रीन पर दिखाई देने वाला डिजिटल किरदार सिर्फ पहले से तय हरकत नहीं करता, बल्कि उसे अलग-अलग तरीके से तैयार किया जा सकता है. 

बॉस की फोटो डालकर बना रहे डिजिटल पेट
चीन में इस चलन को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा तब शुरू हुई, जब एक इंटरनेट यूजर ने एक प्रसिद्ध कारोबारी एलन मस्क के रूप पर आधारित डिजिटल पेट तैयार करके दिखाया. इसका मकसद यह बताना था कि किसी भी व्यक्ति की तस्वीर को किस तरह डिजिटल पेट में बदला जा सकता है. इस डिजिटल किरदार को स्क्रीन पर अलग-अलग तरह की हरकतें करते हुए दिखाया जा सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक, इसे सिर झुकाने, खुद को थप्पड़ मारने और चाय परोसने जैसी गतिविधियों के लिए तैयार किया गया था. इसे माउस से खींचने पर ऐसा भी दिखाया जा सकता है जैसे वह स्क्रीन के किनारे चढ़ने की कोशिश कर रहा हो. यानी जिस बॉस को कर्मचारी ऑफिस में देखकर तनाव में आ जाते हैं, वही बॉस अब उनकी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक छोटे से डिजिटल किरदार के रूप में घूमता नजर आ सकता है.

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जिसे पसंद नहीं करते, उसे भी बना सकते हैं पेट
एक अन्य इंटरनेट यूजर ने ऐसा तरीका शेयर किया, जिसमें अपनी पसंद न आने वाले व्यक्ति को डिजिटल पेट में बदलने का तरीका बताया गया. इस डिजिटल किरदार को स्क्रीन पर रेंगते हुए, घुटने टेकते हुए और माफी मांगते हुए दिखाया जा सकता है. यही वजह है कि इस ट्रेंड को सिर्फ मनोरंजन के तौर पर नहीं देखा जा रहा, बल्कि कुछ युवा कर्मचारी इसे काम के तनाव से थोड़ी राहत पाने का मजेदार तरीका भी मान रहे हैं. 

लोगों को क्यों पसंद आ रहा है ये ट्रेंड?
ऑफिस में लगातार काम का दबाव और मानसिक थकान कर्मचारियों के लिए बड़ी परेशानी हो सकती है. ऐसे में कुछ लोग छोटे-छोटे मजेदार तरीकों से अपना तनाव कम करने की कोशिश करते हैं. वर्चुअल पेट भी इसी तरह का एक डिजिटल तरीका बनकर सामने आया है. कर्मचारी अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक ऐसा किरदार रख सकते हैं, जिसे देखकर उन्हें थोड़ी हंसी आए या काम के बीच उनका ध्यान कुछ देर के लिए तनाव से हट जाए.

एआई की वजह से इसे अपनी पसंद के अनुसार तैयार करना भी आसान हो गया है. यूजर किसी व्यक्ति की तस्वीर और कुछ निर्देश देकर डिजिटल पेट बनवा सकते हैं. कुछ लोग इसे खुद तैयार करते हैं, जबकि तकनीक की ज्यादा जानकारी न रखने वाले लोग इसके लिए पैसे देकर भी ऐसी सेवा ले रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसी सेवाओं की कीमत करीब 9.9 युआन से लेकर कई सौ युआन तक हो सकती है. 

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लेकिन इस ट्रेंड पर सवाल भी उठ रहे हैं
मजेदार लगने वाला यह ट्रेंड पूरी तरह बेफिक्र होकर इस्तेमाल करने वाली चीज नहीं है. विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि किसी असली व्यक्ति की तस्वीर लेकर उसे एआई से बदलना कानूनी परेशानी खड़ी कर सकता है. खासकर किसी व्यक्ति की तस्वीर या पहचान का इस्तेमाल उसकी अनुमति के बिना करने पर उसके फोटो संबंधी अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है. इसलिए किसी बॉस, सहकर्मी या किसी अन्य व्यक्ति की तस्वीर को इस तरह इस्तेमाल करने से पहले कानूनी पहलुओं को समझना जरूरी है. 
फिलहाल चीन में एआई से बने ये डिजिटल पेट तेजी से लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. किसी के लिए यह तनाव कम करने का मजेदार तरीका है तो किसी के लिए नई तकनीक का दिलचस्प इस्तेमाल. लेकिन बॉस को डिजिटल पेट बनाने का यह अजीबोगरीब तरीका सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है.

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