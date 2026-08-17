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वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2026 में पीवी सिंधु ने विरोधी को चटाई धूल, क्या अब खत्म होगा 7 साल का सूखा?

पीवी सिंधु ने सोमवार को आयरलैंड की सोफिया नोबल को हराकर BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप में धमाकेदार शुरुआत की है. पीवी सिंधु आने वाले मुकाबलों में अपनी जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी.

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पीवी सिंधु की जबरदस्त शुरुआत. (PHOTO: X/@BAI_Media)
पीवी सिंधु की जबरदस्त शुरुआत. (PHOTO: X/@BAI_Media)

नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इनडोर स्टेडियम में सोमवार यानी 17 अगस्त को BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप की शुरुआत हुई. भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने इस टूर्नामेंट का आगाज धमाकेदार अंदाज में किया. 

दो बार की ओलंपिक मेडल विनर पीवी सिंधु कोर्ट पर उतरीं तो पूरा स्टेडियम सिंधु-सिंधु के नारों से गूंज उठा. सिंधु ने बेहद आक्रामक अंदाज में BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप की शुरुआत की. उन्होंने अपने पहले राउंड के मुकाबले में आयरलैंड की सोफिया नोबल को महज दो गेम में 21-6, 21-11 से करारी शिकस्त दी.

7 साल का सूखा खत्म करना चाहेगी सिंधु

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पीवी सिंधु ने जीता जापान ओपन सुपर 750 का खिताब

पीवी सिंधु ने साल 2019 में बेसल में अपना आखिरी वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेडल जीता था. उस घटना को बीते हुए पूरे सात साल हो चुके हैं. अब 17 साल बाद यह टूर्नामेंट भारत में लौटा है और 2013 में अपनी शुरुआत करने वाली सिंधु आज अपने घरेलू दर्शकों के सामने मैदान में हैं. अगर वह इस बार पोडियम तक पहुंचती हैं तो यह उनका छठा वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेडल होगा. ऐसा करते ही वह चीन की दिग्गज झांग निंग को पीछे छोड़कर इस टूर्नामेंट के इतिहास की सबसे सफल महिला खिलाड़ी बन जाएंगी.

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जापान ओपन का खिताब जीतकर किया था कमाल

दो साल के लंबे खिताबी सूखे को खत्म करते हुए सिंधु ने इस साल की शुरुआत में जापान ओपन का खिताब अपने नाम किया था. इस जीत ने उनके खोए हुए आत्मविश्वास को वापस लौटाया है. इसके साथ ही उन्होंने फिटनेस पर उठाए जा रहे सवालों पर भी विराम लगा दिया. अपनी नई स्पोर्ट्स साइंस टीम के साथ मैदान पर उतरीं सिंधु ने पहले से कहीं ज्यादा फिट नजर आ रही हैं. मैच से ठीक एक दिन पहले भी उन्होंने कहा था कि जापान ओपन की जीत ने उन्हें एक नई ऊर्जा दी.

मैच के दौरान बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई सिंधु के हर पॉइंट पर थिरकता नजर आया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि घरेलू फैन्स ने सिन्धु का स्वागत किसी चैम्पियन की तरह किया. 17 से 23 अगस्त तक चलने वाले इस टूर्नामेंट का आगाज सिंधु ने दमदार अंदाज में किया है.
 

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