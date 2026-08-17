वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2026 में पीवी सिंधु ने विरोधी को चटाई धूल, क्या अब खत्म होगा 7 साल का सूखा?

नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इनडोर स्टेडियम में सोमवार यानी 17 अगस्त को BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप की शुरुआत हुई. भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने इस टूर्नामेंट का आगाज धमाकेदार अंदाज में किया.

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दो बार की ओलंपिक मेडल विनर पीवी सिंधु कोर्ट पर उतरीं तो पूरा स्टेडियम सिंधु-सिंधु के नारों से गूंज उठा. सिंधु ने बेहद आक्रामक अंदाज में BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप की शुरुआत की. उन्होंने अपने पहले राउंड के मुकाबले में आयरलैंड की सोफिया नोबल को महज दो गेम में 21-6, 21-11 से करारी शिकस्त दी.

7 साल का सूखा खत्म करना चाहेगी सिंधु

पीवी सिंधु ने साल 2019 में बेसल में अपना आखिरी वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेडल जीता था. उस घटना को बीते हुए पूरे सात साल हो चुके हैं. अब 17 साल बाद यह टूर्नामेंट भारत में लौटा है और 2013 में अपनी शुरुआत करने वाली सिंधु आज अपने घरेलू दर्शकों के सामने मैदान में हैं. अगर वह इस बार पोडियम तक पहुंचती हैं तो यह उनका छठा वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेडल होगा. ऐसा करते ही वह चीन की दिग्गज झांग निंग को पीछे छोड़कर इस टूर्नामेंट के इतिहास की सबसे सफल महिला खिलाड़ी बन जाएंगी.

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🔊🔊🔊 The volume has gone up inside the IG Stadium as the queen of Indian badminton enters the arena.



Time for @PVSindhu1's first match at the 2026 World Championships, 13 years after she played her first in China.#SmashForIndia #BWFWorldChampionships #NewDelhi2026 pic.twitter.com/LhQikDlxsB — BAI Media (@BAI_Media) August 17, 2026

जापान ओपन का खिताब जीतकर किया था कमाल

दो साल के लंबे खिताबी सूखे को खत्म करते हुए सिंधु ने इस साल की शुरुआत में जापान ओपन का खिताब अपने नाम किया था. इस जीत ने उनके खोए हुए आत्मविश्वास को वापस लौटाया है. इसके साथ ही उन्होंने फिटनेस पर उठाए जा रहे सवालों पर भी विराम लगा दिया. अपनी नई स्पोर्ट्स साइंस टीम के साथ मैदान पर उतरीं सिंधु ने पहले से कहीं ज्यादा फिट नजर आ रही हैं. मैच से ठीक एक दिन पहले भी उन्होंने कहा था कि जापान ओपन की जीत ने उन्हें एक नई ऊर्जा दी.

🗣️ @PVSindhu1 speaks 🎥



India's former world champion appreciates the support she got from the home crowd as she makes a winning start. ✅#SmashForIndia #BWFWorldChampionships #NewDelhi2026 pic.twitter.com/dsVoj3FMbn — BAI Media (@BAI_Media) August 17, 2026

मैच के दौरान बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई सिंधु के हर पॉइंट पर थिरकता नजर आया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि घरेलू फैन्स ने सिन्धु का स्वागत किसी चैम्पियन की तरह किया. 17 से 23 अगस्त तक चलने वाले इस टूर्नामेंट का आगाज सिंधु ने दमदार अंदाज में किया है.



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