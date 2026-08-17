पेपर लीक की कालिख और परीक्षाओं में लगातार हो रही गड़बड़ियों से घिरी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) में आखिरकार 'सर्जिकल स्ट्राइक' शुरू हो गई है. UGC-NET के 3 विषयों की परीक्षा रद्द करने के ठीक अगले दिन शिक्षा मंत्रालय ने NTA के भीतर प्रशासनिक और तकनीकी ढांचे को पूरी तरह ध्वस्त कर नए सिरे से तैयार करने का बड़ा फैसला लिया है.

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केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी द्वारा ली गई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के बाद NTA से 50 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है. इसके साथ ही एजेंसी के गोपनीय कामकाज को मजबूत करने के लिए 10 नए पेशेवर नेतृत्व पदों पर विज्ञापन जारी कर प्राइवेट सेक्टर से एक्सपर्ट्स की एंट्री कराई जा रही है.

NTA में क्या-क्या बदला?

परीक्षा संचालन, सुरक्षा और गोपनीयता में ढिलाई बरतने और खामियों के चलते NTA से 50 से ज्यादा स्टाफ मेंबर्स की छुट्टी कर दी गई है.

एजेंसी को टेक-स्मार्ट और सुरक्षित बनाने के लिए चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर (CTO), चीफ फाइनेंस ऑफिसर (CFO), चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर (CISO), जनरल मैनेजर (टेस्ट सिक्योरिटी) और जनरल मैनेजर (R&D तथा साइकोमेट्रिक्स) जैसे 10 नए पदों पर डोमेन एक्सपर्ट्स लाए जा रहे हैं.

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साइबर सुरक्षा, प्रश्नपत्र निर्माण (Question-Paper Design) और साइकोमेट्रिक्स के लिए निजी क्षेत्र के शीर्ष विशेषज्ञों को ऑनबोर्ड किया जा रहा है.

गोपनीय ऑपरेशन्स (CONOPS), सीक्लूडेड रूम्स (Secluded Rooms), एयर-गैप्ड सिस्टम्स (Air-gapped Systems) और डिवाइस डिपॉजिट प्रोटोकॉल को युद्ध स्तर पर अपग्रेड करने के निर्देश दिए गए हैं.

शिक्षा मंत्रालय ने NTA को अपने सभी परीक्षा प्रोसेस का गहन ऑडिट (Thorough Audit) कर सुधारात्मक कदमों की विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है.

UGC-NET में भारी गड़बड़ी के बाद जागा मंत्रालय

यह बड़ा प्रशासनिक फेरबदल UGC-NET जून 2026 के अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के पेपर रद्द कर री-टेस्ट का आदेश जारी होने के ठीक बाद सामने आया है. इन तीनों विषयों के पेपर में अनुवाद की गंभीर गलतियां, पुरानी परीक्षाओं के सवालों की कॉपी-पेस्टिंग और विचारकों के नाम तक गलत छापे गए थे.NEET-UG 2026 में पेपर लीक के आरोपों और फिर UGC-NET के तीन बड़े विषयों की साख पर उठे सवालों के बाद शिक्षा मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि अब परीक्षा प्रणाली में किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

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