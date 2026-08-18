Khurchan Peda Recipe: दूध-चीनी से बनाएं अयोध्या का फेमस खुरचन पेड़ा, मिठास में लाजवाब, नोट करें रेसिपी

Khurchan Peda Recipe: आगरा का पेड़ा तो आप सभी ने खाया होगा और देशभर में उसके दीवाने मौजूद हैं. मगर क्या आप जानते हैं रामलला की जन्मभूमि में एक खास तरीके का पेड़ा मिलता है, जिसे खाने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं. हम बात कर रहे हैं अयोध्या के मशहूर खुरचन पेड़े के बारे में. इसका स्वाद नॉर्मल पेड़े से अलग होता है और इसे बनाने का तरीका भी यूनिक है.
यह दूध की मलाई और खोये की परतों से बनने वाली एक पारंपरिक मिठाई है, जिसका स्वाद बेहद मलाईदार और हल्का कैरेमल जैसा होता है. हालांकि इसे खाने के लिए आपको अपने शहर से अयोध्या आने की जरूरत नहीं है, इसे आप जब चाहे अपने हाथों से बना सकते हैं. इसे बनाने का तरीका बहुत सिंपल है, जिसे फॉलो करके आप घर पर इसे आसान तरीके से ऐसे बना सकते हैं.
अयोध्या का फेमस खुरचन पेड़ा कैसे बनाएं?
अयोध्या में पिछले कई सालों से यह मिठाई खासतौर पर बनाई जा रही है और इसे भगवान राम को भोग भी लगाया जाता है. अयोध्या जाने वाले लोग इसका स्वाद जरूर चखते हैं और अपने परिवारवालों के लिए भी लाते हैं. इस मिठाई की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे घर पर बनाना भी बहुत आसान है. इसके लिए आपको ज्यादा सामग्री की भी जरूरत नहीं पड़ती है, सबसे जरूरी दूध होता है.
खुरचन पेड़ा बनाने के लिए सामग्री
खुरचन पेड़ा बनाने का तरीका
प्रो टिप: असली खुरचन वाला स्वाद पाने के लिए दूध को तेज आंच पर नहीं, बल्कि धीमी आंच पर लंबे समय तक पकाएं. क्योंकि जितनी ज्यादा मलाई की परतें बनेंगी, पेड़े का स्वाद उतना ही बढ़िया आएगा.