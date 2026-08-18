Khurchan Peda Recipe: दूध-चीनी से बनाएं अयोध्या का फेमस खुरचन पेड़ा, मिठास में लाजवाब, नोट करें रेसिपी

Khurchan Peda Recipe: आगरा का पेड़ा तो आप सभी ने खाया होगा और देशभर में उसके दीवाने मौजूद हैं. मगर क्या आप जानते हैं रामलला की जन्मभूमि में एक खास तरीके का पेड़ा मिलता है, जिसे खाने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं. हम बात कर रहे हैं अयोध्या के मशहूर खुरचन पेड़े के बारे में. इसका स्वाद नॉर्मल पेड़े से अलग होता है और इसे बनाने का तरीका भी यूनिक है.

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यह दूध की मलाई और खोये की परतों से बनने वाली एक पारंपरिक मिठाई है, जिसका स्वाद बेहद मलाईदार और हल्का कैरेमल जैसा होता है. हालांकि इसे खाने के लिए आपको अपने शहर से अयोध्या आने की जरूरत नहीं है, इसे आप जब चाहे अपने हाथों से बना सकते हैं. इसे बनाने का तरीका बहुत सिंपल है, जिसे फॉलो करके आप घर पर इसे आसान तरीके से ऐसे बना सकते हैं.

अयोध्या का फेमस खुरचन पेड़ा कैसे बनाएं?

अयोध्या में पिछले कई सालों से यह मिठाई खासतौर पर बनाई जा रही है और इसे भगवान राम को भोग भी लगाया जाता है. अयोध्या जाने वाले लोग इसका स्वाद जरूर चखते हैं और अपने परिवारवालों के लिए भी लाते हैं. इस मिठाई की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे घर पर बनाना भी बहुत आसान है. इसके लिए आपको ज्यादा सामग्री की भी जरूरत नहीं पड़ती है, सबसे जरूरी दूध होता है.

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खुरचन पेड़ा बनाने के लिए सामग्री

फुल क्रीम दूध- 2 लीटर

चीनी- 4-5 बड़े चम्मच

इलायची पाउडर- ½ छोटा चम्मच

केसर- थोड़ा सा

कटे हुए पिस्ता-बादाम- 2 बड़े चम्मच

घी- 1 छोटा चम्मच

खुरचन पेड़ा बनाने का तरीका

सबसे पहले एक भारी तले की चौड़ी कड़ाही में फुल क्रीम दूध डालकर धीमी आंच पर गर्म करें. दूध में उबाल आने के बाद आंच धीमी कर दें. ऊपर बनने वाली मलाई को कलछी से धीरे-धीरे किनारे पर लगाते जाएं. इसी तरह दूध को पकाते रहें और हर बार बनने वाली मलाई की परत को कड़ाही के किनारे चिपकाते जाएं. यही खुरचन इस पेड़े का खास स्वाद देती है. जब दूध काफी गाढ़ा होकर लगभग खोये जैसा रह जाए, तो किनारे लगी मलाई की परतों को धीरे से खुरचकर दूध में मिला दें. अब इसमें चीनी, इलायची और केसर डालकर 2 से 3 मिनट और पकाएं. मिक्सर गाढ़ा होकर कड़ाही छोड़ने लगे तो गैस बंद कर दें. मिक्सर को थोड़ा ठंडा होने दें. हाथों पर हल्का घी लगाकर छोटे-छोटे हिस्से लेकर पेड़े का शेप दें. पेड़े तैयार हो जाए तो आखिर में ऊपर से पिस्ता और बादाम डालकर गार्निश करें और पूरी तरह ठंडा होने दें.

प्रो टिप: असली खुरचन वाला स्वाद पाने के लिए दूध को तेज आंच पर नहीं, बल्कि धीमी आंच पर लंबे समय तक पकाएं. क्योंकि जितनी ज्यादा मलाई की परतें बनेंगी, पेड़े का स्वाद उतना ही बढ़िया आएगा.

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