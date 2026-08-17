scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Spider-Man ने रचा इतिहास, 20 हजार करोड़ क्लब में मिली खास एंट्री

स्पाइडर मैन ब्रैंड न्यू डे ने 17 दिनों बाद वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 2 बिलियन डॉलर्स यानी करीब 20,000 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर डाला है. ऐसा करने वाली ये 8वीं फिल्म बन चुकी है. जानें और कौन-कौनसी फिल्मों ने ये कारनामा किया...

Advertisement
X
स्पाइडर मैन की दीवानगी (Photo: Sony Pictures India)
स्पाइडर मैन की दीवानगी (Photo: Sony Pictures India)

टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडर मैन ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच डाला है. स्पाइडर मैन ब्रैंड न्यू डे फिल्म इस सुपरहीरो फ्रेंचायजी की पहली 2 बिलियन डॉलर कमाने वाली पिक्चर बन चुकी है. 30 जुलाई को सबसे पहले इंडिया में रिलीज हुई इस फिल्म ने मात्र 17-18 दिनों में ये कारनामा किया. 

MCU की इस नई फिल्म 2 बिलियन डॉलर यानी करीब 20,000 करोड़ रुपये इतने कम समय में बनाकर एक अनूठा रिकॉर्ड बनाया. स्पाइडर मैन ब्रैंड न्यू डे अभी तक की दूसरी सबसे तेज फिल्म है जिसने बॉक्स ऑफिस पर 2 बिलियन का आंकड़ा छुआ. उससे पहले 7 साल पहले आई एवेंजर्स एंडगेम ने इतना कलेक्शन सिर्फ 11 दिनों में कर लिया था. 

इंडिया को छोड़कर हॉलीवुड और चीन की तरफ से आईं कुल 8 फिल्मों ने अभी तक 2 बिलियन डॉलर का आंकड़ा बॉक्स ऑफिस पर छुआ है. इसमें से कुछ आइकॉनिक, तो कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनकी उम्मीद किसी को नहीं थी. आइए, आपको एक-एक करके उन फिल्मों के नाम और रिकॉर्ड से रूबरू कराते हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Spider Man Brand new day becomes highest grossing movie in india
Spider Man ने इंडिया में रचा इतिहास, अवतार को छोड़ा पीछे
Spider man brand new day box office collection day 9
दूसरे हफ्ते भी नहीं थमी Spider Man की रफ्तार, छापे कितने करोड़?
Tom Holland and Zendaya married again
Spider Man की सक्सेस के बीच टॉम-जैंडेया की दूसरी सीक्रेट वेडिंग
स्पाइडर मैन की किस चर्चा में है. (Photo: ITG)
बवाली Kiss! 26 साल बाद स्पाइडर मैन के चुंबन पर बवाल क्यों?
पल्स कैंडी के 'चटकारे' लेते नजर आएंगे सुपरहीरो
स्पाइडर-मैन की पल्स कैंडी के नए कैंपेन में धमाकेदार 'एंट्री'

1. अवतार

साल 2009 में आई जेम्स कैमरून की फिल्म अवतार अभी तक दुनिया की सबसे ज्यादा कमाऊ फिल्म है. इसने 2.92 बिलियन डॉलर के आसपास का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था. इसका रिकॉर्ड पिछले 17 सालों में अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया है. अवतार के करीब 2019 वाली एवेंजर्स एंडगेम आई जरूर थी, लेकिन इसका कलेक्शन पार नहीं कर पाई. 

Advertisement

2. एवेंजर्स एंडगेम

MCU की सबसे सफल फिल्म एवेंजर्स एंडगेम दुनिया की सबसे तेज 2 बिलियन डॉलर कमाने वाली फिल्म है. वहीं सबसे ज्यादा कलेक्शन के मामले में ये दूसरे नंबर पर है. एवेंजर्स की ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कुल 2.80 बिलियन डॉलर कमा चुकी थी. ये ऐतिहासिक फिल्म अब एक बार फिर थिएटर में 25 सितंबर को डूम्सडे से पहले री-रिलीज होगी, मगर एक नए एडिट के साथ. 

3. अवतार वे ऑफ वॉटर

जेम्स कैमरून की एक और फिल्म अवतार वे ऑफ वॉटर ने बॉक्स ऑफिस पर 2 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार किया था. साल 2022 में आई इस फिल्म का सभी को बेसब्री से इंतजार था. पहली अवतार के बाद, उन्हें ये वाला पार्ट बनाने में करीब 13 साल का समय लगा था. इसलिए जब ये फिल्म आई, तो इसने कुल 2.33 बिलियन डॉलर की कमाई की. ये फिल्म का कलेक्शन इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि इसे पोस्ट-कोविड रिलीज किया गया था. सिनेमा तब खुद को संभालने की कोशिश में लगा हुआ था, जिसे जेम्स कैमरून की फिल्म ने नए पंख दिए. 

4. नी झा 2

चीन से आई नी झा 2 फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई की लिस्ट में शुमार है. पिछले साल रिलीज हुई इस मूवी ने 2.27 बिलियन डॉलर कमाकर एक नया इतिहास रचा था. इस फिल्म ने चीनी सिनेमा को एक नई पहचान दिलाई थी. ये दुनिया की पहली एनिमेशन फिल्म भी थी, जिसने 2 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार किया था.

Advertisement

5. टाइटैनिक 

जेम्स कैमरून दुनिया के इकलौते डायरेक्टर हैं जिनकी झोली में तीन फिल्में आईं जिसने बॉक्स ऑफिस पर 2 बिलियन डॉलर कमाई करने का दमखम रखा. अवतार से पहले आई उनकी 1997 वाली टाइटैनिक ने बॉक्स ऑफिस पर 1 बिलियन डॉलर कमाकर इतिहास रचने की शुरुआत की थी. इसके बाद जब फिल्म का 3D वर्जन थिएटर में दोबारा लगा, तब इसने वापस 1 बिलियन डॉलर और कमाकर इसका टोटल कलेक्शन 2.26 बिलियन डॉलर पहुंचाया था. 

6. स्टार वॉर्स: द फोर्स अवेकन्स

स्टार वॉर्स फ्रेंचायजी की इकलौती फिल्म स्टार वॉर्स: द फोर्स अवेकन्स ने बॉक्स ऑफिस पर 2 बिलियन का आंकड़ा पार किया था. 2.07 बिलियन डॉलर के साथ, ये साल 2015 में दुनिया की तीसरी फिल्म थी जिसने इतिहास रचा था. ये अवतार और टाइटैनिक जैसी फिल्मों के साथ खास लिस्ट में शामिल हुई थी.

7. एवेंजर्स इनफिनिटी वॉर

साल 2018 में आई MCU के इनफिनिटी सागा की सबसे बड़ी फिल्म एवेंजर्स इनफिनिटी वॉर इस लिस्ट में सबसे आखिरी फिल्म है जिसने ये कारनामा करके दिखाया था. बॉक्स ऑफिस पर इसकी कुल कमाई 2.05 बिलियन डॉलर थी. उस वक्त ये MCU की पहली 2 बिलियन कमाने वाली मूवी थी. मगर अब उनके पास स्पाइडर मैन ब्रैंड न्यू डे, एवेंजर्स एंडगेम मिलकर तीन फिल्में हो चुकी हैं. 

वैसे MCU के पास 2 बिलियन डॉलर से ज्यादा कमाने का एक और सुनहरा मौका है. एंडगेम दोबारा री-रिलीज हो रही है, जिससे इसके टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में वापस इजाफा होगा. ये दुनिया की पहली 3 बिलियन डॉलर कमाने वाली फिल्म बन सकती है और अवतार का रिकॉर्ड तोड़ सकती है. 

Advertisement

इसके अलावा एवेंजर्स डूम्सडे भी 2 बिलियन से ज्यादा कमाने का दमखम रखती है. फिल्म को लेकर लोगों में काफी ज्यादा हाईप है. ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ये फिल्म 3 बिलियन के आसपास भी कमा सकती है. हालांकि ये तो जब फिल्म रिलीज होगी, तभी पता चलेगा. डूम्सडे 18 दिसंबर को रिलीज होने के लिए तैयार है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    Spider-Man ने रचा इतिहास, 20 हजार करोड़ क्लब में मिली खास एंट्री |
    JSSC CGL एग्जाम कैंसिल, TDPL के जरिए हुईं सभी भर्तियां भी रद्द, सीएम सोरेन का बड़ा ऐलान |
    Jio ने दोबारा लॉन्च किया Prime ऑफर, 300 रुपये दे कर एक साल के लिए प्लान कर सकते हैं लॉक |
    आलू खरीदते समय न करें ये गलती, सफेद और पीले आलू का जानें फर्क |
    'जब मैं पहली बार विधायक बना तब अमित शाह बच्चे थे...', खड़गे का तंज |
    Kajri Teej 2026: 30 या 31 अगस्त, कजरी तीज कब है? जानें शुभ मुहूर्त और पूजन विधि |
    'शाहरुख खान मेरे दोस्त नहीं', 16 साल तक संग देओल ने नहीं की बात,'डर' ने बिगाड़ा रिश्ता, गुस्से में फाड़ डाली थी जींस |
    इराक और स्विट्जरलैंड में बदले गए भारतीय राजदूत, जानिए किसे मिली जिम्मेदारी |
    नितिन नवीन की नई टीम लहरा पाएगी चुनावों में 'भगवा' परचम? देखें विशेष |
    नितिन नवीन की टीम में UP का दबदबा, 2027 के लिए BJP ने साधा सोशल इंजीनियरिंग का समीकरण?
    Advertisement