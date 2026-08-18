VIDEO: LIVE मैच में अंपायर के साथ दर्दनाक हादसा, पलक झपकते ही चेहरे से टकराई गेंद, होना पड़ा ICU में भर्ती

दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL 2026) के एक अहम मुकाबले के दौरान मैदान पर एक बेहद दर्दनाक हादसा देखने को मिला. ईस्ट दिल्ली राइडर्स और न्यू दिल्ली टाइगर्स के बीच खेले गए मैच के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया.

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इस मैच के दौरान अंपायर मैदान पर ही गंभीर रूप से घायल हो गए. दरअसल, एक तेज तर्रार शॉट ऑन-फील्ड अंपायर धर्मेश भारद्वाज के गाल पर जा लगा. चोट इतनी ज्यादा गंभीर थी कि अंपायर को तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा. जहां उन्हें आईसीयू (ICU) में भर्ती कराया गया है.

यह घटना न्यू दिल्ली टाइगर्स की बल्लेबाजी के 18वें ओवर में हुआ. स्पिनर आशीष मीना की बॉल पर बल्लेबाज लक्ष्य थारेजा ने सामने की तरफ एक बेहद पावरफुल स्ट्रेट ड्राइव खेला. गेंद इतनी तेज स्पीड में वापस आई कि बॉलर आशीष के पास हाथ लगाने तक का वक्त नहीं था.

अंपायर के मुंह पर जाकर लगी गेंद

अंपायर धर्मेश भारद्वाज ठीक गेंद के सामने खड़े थे. जब तक वह खुद का बचाव करने के लिए झुकते या हटते, बॉल सीधे उनके चेहरे के दाहिने हिस्से पर जा टकराई. गेंद लगते ही धर्मेश मैदान पर गिर पड़े और चीख-पुकार मच गई. खिलाड़ी तुरंत उनकी तरफ भागे और मेडिकल टीम को इशारे किए. शॉट मारने वाले बल्लेबाज लक्ष्य थारेजा भी बेहद भावुक और दुखी नजर आए.

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दूसरी बार हुई ऐसी घटना

मैदान पर शुरुआती इलाज के बाद अंपायर की हालत देखते हुए उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. चिंता की बात यह है कि धर्मेश भारद्वाज के साथ इस सीजन में यह दूसरी घटना है; इससे पहले भी एक मैच के दौरान बॉल उनके कंधे पर लगी थी.

ऐसा रहा मैच का हाल

मैच की बात करें तो ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 192का स्कोर बनाया था. इसमें मयंक रावत की 23 गेंदों में 40 रनों की आतिशी पारी शामिल रही. जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यू दिल्ली टाइगर्स की टीम 156 रनों पर सिमट गई और ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने 36 रनों से मुकाबला अपने नाम कर लिया. हालांकि, राइडर्स की इस जीत से ज्यादा चर्चा अंपायर धर्मेश भारद्वाज की चोट को लेकर हो रही है.

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