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योगी सरकार का आउटसोर्स कर्मचारियों को तोहफा, 5% बढ़ा मानदेय

उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवहन निगम में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय में जुलाई 2026 से 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है. ये बढ़ोतरी कंप्यूटर ऑपरेटर, लेखाकार कम टैली ऑपरेटर और प्रोग्रामर पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए है.

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UPSRTC कर्मचारियों का मानदेय जुलाई 2026 से बढ़ा है. (Photo- ITGD)
UPSRTC कर्मचारियों का मानदेय जुलाई 2026 से बढ़ा है. (Photo- ITGD)

योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश परिवहन निगम (UPSRTC) में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के हक में बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने जुलाई 2026 से इन कर्मचारियों के मानदेय में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है. इस फैसले से कर्मचारियों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी.

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने इस फैसले की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि ये बढ़ोतरी तीन पदों पर कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए की गई है. इनमें कंप्यूटर ऑपरेटर, लेखाकार कम टैली ऑपरेटर और प्रोग्रामर शामिल हैं.

परिवहन मंत्री ने बताया कि परिवहन निगम में आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय में हर साल कुल 10 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रावधान है. इस नियम के तहत साल में दो बार- जनवरी में 5% और जुलाई में 5% की बढ़ोतरी की जाती है.

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इस व्यवस्था के तहत अब जुलाई 2026 से बढ़ा हुआ मानदेय लागू किया जा रहा है. मानदेय में हुई इस बढ़ोतरी का फायदा अलग-अलग पदों पर तैनात सैकड़ों कर्मचारियों को मिलेगा.

  • कंप्यूटर ऑपरेटर: निगम में कार्यरत 249 कंप्यूटर ऑपरेटरों का मानदेय अब लगभग 20,655 रुपये से बढ़कर 21,420 रुपये हो जाएगा.
  • लेखाकार कम टैली ऑपरेटर: इस पद पर तैनात 35 कर्मचारियों का मानदेय उनकी वरिष्ठता के हिसाब से लगभग 20 हजार से बढ़कर 26 हजार रुपये के दायरे में आ जाएगा.
  • प्रोग्रामर: प्रोग्रामर पद के 26 कर्मचारियों का मानदेय लगभग 42,000 रुपये से बढ़कर 43,313 रुपये हो जाएगा.

'कर्मचारियों के हित में संवेदनशील है सरकार'

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परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों और कार्मिकों के हितों के लिए पूरी तरह संवेदनशील है. उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सेवाओं को एडवांस, सुचारु और असरदार बनाने में इन आउटसोर्स कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान रहता है.

यह भी पढ़ें: 'युवा शक्ति को बर्बाद कर रहा माफिया तंत्र', गोरखपुर में CM योगी का विपक्ष पर तीखा हमला

उन्होंने कहा कि मानदेय में समय पर बढ़ोतरी होने से न सिर्फ कर्मचारियों को आर्थिक मजबूती मिलेगी, बल्कि उनके अंदर काम के प्रति उत्साह और निष्ठा भी बढ़ेगी. सरकार का ये कदम कर्मचारियों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दिखाता है.

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