Quote of the Day: पैसे की तंगी से हैं परेशान? चाणक्य ने बताई हैं ये 4 बड़ी वजहें

Quote of the Day: आचार्य चाणक्य को महान कूटनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और नीतिार माना जाता है. उनकी नीतियां आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस काल में थीं. चाणक्य नीति में धन के संचय, उसके सदुपयोग और उन कारणों का विस्तार से जिक्र किया गया है जो इंसान को फर्श से अर्श या इसके विपरीत ला सकते हैं. कई बार व्यक्ति की लाख कोशिशों के बावजूद उसके पास पैसे टिक नहीं पाते और अचानक जेब खाली होने लगती है. इसके पीछे कई बार हमारे अपने कुछ गलत व्यवहार और आदतें होती हैं.

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चाणक्य नीति के अनुसार, आइए जानते हैं वे 4 प्रमुख बातें या आदतें जो व्यक्ति को आर्थिक तंगी और कंगाली की ओर धकेल सकती हैं.

1. फिजूलखर्च और धन का अनादर

आचार्य चाणक्य का मानना था कि जो व्यक्ति बिना सोचे-समझे पानी की तरह पैसा बहाता है, उसके पास मां लक्ष्मी कभी नहीं टिकतीं. पैसों का अपमान करना, जरूरत से ज्यादा दिखावा करना या बिना किसी वजह के विलासिता पर धन लुटाना बहुत जल्दी तिजोरी खाली कर देता है. धन वही सुरक्षित रहता है जहां उसका सदुपयोग और उचित प्रबंधन किया जाता है.

2. अनुचित कार्यों से धन कमाना

गलत तरीकों, भ्रष्टाचार, झूठ या दूसरों का हक मारकर कमाया गया धन कभी भी स्थायी नहीं होता. चाणक्य के अनुसार, अधर्म के मार्ग से आया हुआ पैसा बहुत जल्दी और उतनी ही तेजी से वापस चला जाता है. ऐसा धन व्यक्ति को आर्थिक रूप से तो बर्बाद करता ही है, साथ ही उसके जीवन में मानसिक अशांति और बड़े संकट भी लेकर आता है.

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3. धन संचय और बचत की कमी

भविष्य की अनिश्चितताओं से निपटने के लिए धन की बचत करना बेहद जरूरी है. जो लोग आज की कमाई आज ही खर्च कर देते हैं और बुरे वक्त या आपातकाल के लिए कुछ भी नहीं बचाते, वे बहुत जल्द बड़े संकट में फंस जाते हैं. चाणक्य कहते हैं कि संकट के समय ही सच्चे मित्र और धन की असली पहचान होती है, इसलिए समझदारी इसी में है कि आय का कुछ हिस्सा हमेशा बचाकर रखा जाए.

4. अहंकार और दान-धर्म से दूरी

पैसा आने पर इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए. जो लोग धन के नशे में चूर होकर दूसरों का अनादर करते हैं. अपनी कमाई में से जरूरतमंदों की मदद (दान) करना बंद कर देते हैं, उनका वैभव लंबे समय तक नहीं टिकता. समाज और जरूरतमंदों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भूल जाना भी कंगाली का एक बड़ा कारण बनता है.



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