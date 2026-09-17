मनाली-शिमला से हटकर नॉर्थ इंडिया की ये 9 जगहें हैं बेहद खूबसूरत, इस बार छुट्टियों में फैमिली संग करें एक्सप्लोर

North India Must-Visit Destinations: अगस्त के बाद सितंबर का महीना घूमने के शौकीन लोगों के लिए खास होता है. बारिश के बाद पहाड़, घाटियां, झरने और हरियाली एकदम नए रंग में नजर आते हैं. छुट्टी या वीकेंड होते ही लोग अक्सर मनाली, शिमला, मसूरी और नैनीताल की तरफ भागते हैं, जबकि नॉर्थ इंडिया में कई देखने लायक जगहें जिनको लोग मिस करते हैं. अगर इस बार आप सितंबर में दोस्तों या फैमिली के साथ घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आप इस बार उत्तर भारत की इन कुछ खास जगहों की सैर कर सकते हैं, जहां आपको एक अलग ही नजारा देखने को मिलेगा.

और पढ़ें

उत्तर भारत बेहद सुंदर है और यहां के हर शहर का रहन-सहन दूसरे से अलग है, ऐसे में आपको नॉर्थ इंडिया की ट्रिप में कई अलग-अलग चीजें देखने को मिलेंगी. अगर आप घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो इन जगहों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश में लोग सिर्फ मनाली, शिमला और कसोल घूमकर वापस लौट आते हैं, जबकि वहां कई ऐसी ऑफबीट जगहें भी हैं जहां लोग अक्सर छोड़ देते हैं. कांगड़ा घाटी में बसा धर्मशाला बारिश के मौसम में बेहद खूबसूरत लगता है. धौलाधार की पहाड़ियों, हरियाली और झरनों का नजारा मन मोह लेता है. यहां मैक्लोडगंज, भागसूनाग झरना, दलाई लामा मंदिर और नोरबुलिंगका इंस्टीट्यूट जैसी जगहें आप घूम सकते हैं.

अयोध्या, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में भी लोग बनारस से आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं, जबकि परिवार के साथ धार्मिक यात्रा के लिए अयोध्या बेहतरीन जगह है. राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी और कनक भवन जैसे मंदिर यहां के प्रमुख हैं. बारिश के दौरान सरयू नदी का किनारा और भी सुंदर नजर आता है. शाम की सरयू आरती का आपको एक अलग ही सुकून का अहसास कराएगी, इसके साथ ही यहां काशी जैसी भीड़ भी आपको इस समय में आपको नहीं मिलेगी.

Advertisement

लद्दाख

सितंबर के महीने में लद्दाख का मौसम और सड़कें आमतौर पर ट्रैवल के लिए बेहतर रहती हैं. ऊंचे पहाड़, साफ झीलें और बौद्ध मठ यहां की खासियत हैं. यहां पर आप पैंगोंग त्सो, त्सो मोरीरी, नुब्रा वैली, हेमिस और थिकसे मठ जैसी शानदार जगहें एक्सप्लोर कर सकते हैं. बाइक या कार से लद्दाख की रोड ट्रिप आपको जिंदगीभर याद रहेगी.

कश्मीर

इस समय कश्मीर की वादियां हरियाली और फूलों से खिल उठती है, यही वजह है कि हाल ही में क्रिकेटर शिखर धवन भी अपनी पत्नी सोफी के साथ कश्मीर घूमने पहुंचे थे. इस मौसम में श्रीनगर की डल झील में शिकारा राइड, मुगल गार्डन की सैर और गुलमर्ग, पहलगाम के साथ सोनमर्ग की खूबसूरती अलग ही लेवल पर होती है. यह मौसम कश्मीर घूमने के लिए बेस्ट इसलिए भी होता है, क्योंकि ठंड बढते ही डल झील जम जाती है और ऐसे में शिकारा राइड का मजा नहीं ले पाते हैं.

ऋषिकेश, उत्तराखंड

गंगा किनारे बसा ऋषिकेश आध्यात्मिकता और एडवेंचर दोनों के लिए जाना जाता है. दिल्ली और नोएडा वालों के लिए यह जगह एक बेहतरीन वीकेंड ट्रिप है. यहां पर आप त्रिवेणी घाट की गंगा आरती, बीटल्स आश्रम और आसपास के मंदिर घूम सकते हैं. हालांकि मानसून में नदी का बहाव तेज हो सकता है, इसलिए रिवर एक्टिविटीज मौसम और स्थानीय प्रशासन की स्थिति देखकर ही करें.

Advertisement

जोधपुर, राजस्थान

जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है. बारिश के बाद नीले घरों और किलों का रंग और निखर जाता है. अगर आप जोधपुर जा रहे हैं तो यहां पर मेहरानगढ़ किला, जसवंत थड़ा, उम्मेद भवन पैलेस और सरदार मार्केट जरूर एक्सप्लोर करें.

बीड़-बिलिंग, हिमाचल प्रदेश

ट्रेवलिंग अब सिर्फ शौक नहीं रह गया है, बल्कि कुछ लोगों ने इसे अपना कामम भी बना लिया है. इसी वजह से अब हिमाचल प्रदेश की कई ऑफबीट लोकेशन सोशल मीडिया पर खूब वायरल होने लगी हैं. उन्हीं में से एक बीड़-बिलिंग है, जहां आपको शांत माहौल और एडवेंचर एक्टीविटी करने का मौका मिलेगा. यह जगह पैराग्लाइडिंग के लिए दुनियाभर में मशहूर है, इसके अलावा यहां चाय के बागान, बौद्ध मठ और पहाड़ी ट्रेक भी किए जा सकते हैं.

पचमढ़ी, मध्य प्रदेश

सतपुड़ा की रानी कहलाने वाली पचमढ़ी मानसून में हरियाली से भर जाती है. झरने और जंगल इसकी खूबसूरती बढ़ा देते हैं. बी फॉल्स, पांडव गुफाएं और सतपुड़ा नेशनल पार्क यहां घूमने की खास जगहें हैं. हिमाचल-उत्तराखंड से हटकर कुछ देखना चाहते हैं तो आप पचमढ़ी घूम सकते हैं.

दीघा, पश्चिम बंगाल

अगर पहाड़ों की बजाय समुद्र किनारे छुट्टी बिताना चाहते हैं तो पश्चिम बंगाल के दीघा जा सकते हैं. यहां बीच पर घूमने, नारियल पानी पीने और लोकल सी-फूड का स्वाद लेने का मजा अलग है. मरीन एक्वेरियम और अमराबती पार्क भी घूम सकते हैं.

Advertisement

---- समाप्त ----