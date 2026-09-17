scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अमेरिका ने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास का वीजा रोका, UN महासभा में नहीं हो सकेंगे शामिल

फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास को एंट्री वीजा देने से अमेरिका ने इनकार कर दिया है. दरअसल, अब्बास अगले हफ्ते न्यूयॉर्क में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल होने वाले थे.

Advertisement
X
अमेरिका ने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास को एंट्री वीजा देने से इनकार कर दिया है. (File Photo-Reuters)
अमेरिका ने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास को एंट्री वीजा देने से इनकार कर दिया है. (File Photo-Reuters)

अमेरिका ने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास का एंट्री वीजा रोक दिया है. राष्ट्रपति अब्बास अगले हफ्ते न्यूयॉर्क में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल होने वाले थे. यह लगातार दूसरा साल है, जब अमेरिका ने अब्बास को वीजा देने से इनकार किया है. अमेरिकी और फिलिस्तीनी अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है.

अमेरिका ने फिलिस्तीनी प्राधिकरण (PA) और फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन (PLO) के अधिकारियों पर भी वीजा प्रतिबंध बढ़ा दिए हैं. अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि दोनों संगठनों ने अमेरिका से किए गए अपने वादों को पूरा नहीं किया. 

विभाग के मुताबिक PA और PLO ने इजरायल के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अदालतों में कार्रवाई की. फिलिस्तीनी राज्य को बातचीत के बाहर मान्यता दिलाने की कोशिश की. इसके अलावा फिलिस्तीनी कैदियों और उनके परिवारों को भुगतान जारी रखने और हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया गया है.

सम्बंधित ख़बरें

फौदा सीजन-5 नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहा है. (Photo: ITG)
Fauda Season 5: बेटे की मौत, बाप का बदला... इस बार जंग पर्सनल
गाजा में मानवीय मदद की सुरक्षित पहुंच पर भारत ने दिया जोर (Photo: AFP)
गाजा की तबाही पर भारत ने जताई चिंता, मदद जारी रखने का किया वादा
Isreal attack on Gaza
दक्षिण गाजा में इजरायल ने फिर बरसाए बम, कई घायल
israel netanyahu rejects palestinian
Trump के पीस प्लान पर Netanyahu ने क्यों लगाया ब्रेक?
Israel's Netanyahu rejects Gaza peace plan
'जब तक PM हूं फिलिस्तीन राष्ट्र नहीं बनेगा...', गरजे नेतन्याहू

अमेरिका ने कहा कि इन कदमों के तहत वीजा प्रतिबंध लागू किए जाएंगे. हालांकि, विदेश विभाग ने प्रभावित अधिकारियों की पूरी लिस्ट जारी नहीं की है. संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीनी मिशन के कर्मचारियों के लिए स्थायी छूट जारी रहेगी. यानी वे न्यूयॉर्क में अपना काम जारी रख सकेंगे.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'इजरायल के साथ खड़ा है अमेरिका', नेतन्याहू से बोले बाइडेन, US राष्ट्रपति ने महमूद अब्बास से भी की बात 

राष्ट्रपति अब्बास को पिछले साल भी नहीं मिला था वीजा

महमूद अब्बास का वीजा पिछले साल भी रोका गया था. इसके बाद उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा को वीडियो लिंक के जरिए संबोधित किया था. इस बार भी ऐसा होने की संभावना है. फिलिस्तीनी मिशन ने अब्बास को वर्चुअली संबोधित करने की इजाजत देने के लिए महासभा में प्रस्ताव पेश किया है. इस प्रस्ताव पर गुरुवार को चर्चा होनी है.

अब्बास को 24 सितंबर को महासभा में स्पीच देनी है. उसी दिन इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का भी संबोधन तय है. 

फिलिस्तीनी पक्ष ने इस महीने की शुरुआत में अब्बास समेत कई अधिकारियों के लिए अमेरिकी प्रवेश आवेदन जमा किए थे. उन्हें उम्मीद थी कि अमेरिका अपना रुख बदल सकता है. लेकिन वीजा रोकने के फैसले के बाद यह उम्मीद खत्म होती दिख रही है.

यह भी पढ़ें: जब फिलिस्तीन और इजरायल में समझौता हुआ, कट्टर दुश्मनों ने मिलाया था हाथ

एक फिलिस्तीनी अधिकारी ने अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से मिला नोटिस भी शेयर किया है. इसमें अमेरिकी कानून की धारा 212(a)(3)(B) का जिक्र है. इस धारा के तहत आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने या किसी आतंकवादी संगठन से जुड़े होने वाले व्यक्ति को वीजा देने पर रोक का प्रावधान है. हालांकि, यह साफ नहीं हुआ है कि अब्बास का वीजा भी इसी आधार पर खारिज किया गया है या नहीं.

Advertisement

अमेरिकी विदेश विभाग ने अपने बयान में कहा कि PA और PLO ने ऐसे कदम जारी रखे हैं, जिनसे शांति की संभावनाओं पर असर पड़ता है. दोनों संगठनों ने अपने वादों के मुताबिक सुधार नहीं किए. इसी आधार पर वीजा प्रतिबंध बढ़ाने का फैसला लिया गया है.

अब फिलिस्तीनी मिशन की कोशिश है कि अब्बास को पिछले साल की तरह इस बार भी वीडियो लिंक के जरिए बोलने की अनुमति मिले. इसके लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा की मंजूरी जरूरी होगी. पिछले साल वीजा नहीं मिलने के बाद भी अब्बास ने वर्चुअली महासभा को संबोधित किया था. इस साल भी यही रास्ता अपनाया जा सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    पहले नाबालिग से गैंगरेप, फिर सड़क किनारे छोड़कर हुए फरार... छत्तीसगढ़ में 4 आरोपी गिरफ्तार |
    उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बीजेपी विधायक की गाड़ी कीचड़ में फंसी! रेलवे अंडरपास में अटके रत्नाकर मिश्रा, ग्रामीणों ने ट्रैक्टर से निकाला बाहर |
    Budhaditya Rajyog 2026: आज कन्या राशि में एक्टिव होगा महाशक्तिशाली 'बुधादित्य राजयोग'! 26 सितंबर तक इन 3 राशियों पर बरसेगी कृपा |
    एशियन गेम्स में बदल गई टीम इंडिया, इस प्लेयर को BCCI ने किया आउट, जानें पूरा मामला |
    कम्युनिकेशन के मास्टर, Gen-Z से वुमन पावर तक... कैसे हर पीढ़ी को एक साथ साधते हैं PM मोदी |
    Fridge Care Tips: फ्रीजर में बर्फ का पहाड़? इन 3 आसान और सेफ तरीकों से मिनटों में करें डीफ्रॉस्ट |
    अमेरिका ने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास का वीजा रोका, UN महासभा में नहीं हो सकेंगे शामिल |
    Bigg Boss 20: गुल्लू बने नए कैप्टन, ईशा रिखी के निकले आंसू, किचन पॉलिटिक्स भी शुरू |
    तौबा UPI... तौबा MDR... तेरा इमोशनल अत्याचार |
    रूसी ड्रोन ने यूक्रेन के बस और रेलवे ठिकानों को बनाया निशाना, 5 लोगों की मौत
    Advertisement