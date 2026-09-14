scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Best Places to Visit in September: मानसून के बाद और भी हसीन हो जाती हैं ये 7 जगहें, सितंबर ट्रिप के लिए हैं बेस्ट

Best Places to Visit in September: अगर आप सितंबर में कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो भारत की इन खूबसूरत जगहों को अपनी ट्रेवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. मानसून के बाद यहां हरियाली, फूलों और खूबसूरत नजारों के साथ ट्रेकिंग और घूमने का भी मजा मिलेगा.

Advertisement
X
सितंबर में घूमने के लिए ये जगहें हैं शानदार (Photo-ITG)
सितंबर में घूमने के लिए ये जगहें हैं शानदार (Photo-ITG)

Best Places to Visit in September: सितंबर का महीना घूमने के लिए काफी अच्छा माना जाता है. इस समय मानसून धीरे-धीरे खत्म होने लगता है लेकिन बारिश की वजह से ज्यादातर जगहों पर हरियाली बनी रहती है. मौसम भी गर्मियों के मुकाबले सुहावना होने लगता है. इसके अलावा सितंबर में देश के कई हिस्सों में अलग-अलग त्योहार और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं.

अगर आप सितंबर में घूमने का प्लान बना रहे हैं और प्रकृति, एडवेंचर या ऐतिहासिक जगहों में से कुछ देखना चाहते हैं तो भारत में कई शानदार जगहें हैं. कुछ जगहों पर इस मौसम में फूलों की खूबसूरत चादर देखने को मिलती है तो कहीं पहाड़ों पर ट्रेकिंग का मजा लिया जा सकता है. आइए जानते हैं सितंबर में घूमने के लिए भारत की 7 खूबसूरत जगहों के बारे में.

कास पठार (महाराष्ट्र)
महाराष्ट्र का कास पठार सितंबर में किसी फूलों की चादर जैसा नजर आता है. मानसून के बाद यहां कई तरह के रंग-बिरंगे फूल खिलते हैं, जिसकी वजह से यह जगह बेहद खूबसूरत लगती है. यह सतारा से करीब 25 किलोमीटर दूर है.

सम्बंधित ख़बरें

china india border ladakh
LAC पर कम हो रही चीनी सेना की तैनाती, भारत ने बनाई मजबूत पकड़
Ladakh
लद्दाख की 10 जगहें हैं टूरिस्ट हॉटस्पॉट, देख भूल जाएंगे विदेश जाना!
खूबसूरत झीलें (Photo-ITG)
भारत की 10 सबसे खूबसूरत झीलें, जहां हर तरफ है जन्नत जैसा नजारा!
सोनम वांगचुक ने सरकार और देशवासियों के नाम एक वीडियो संदेश जारी किया (Photo: PTI)
सोनम वांगचुक ने सरकार को दिया एक साल का अल्टीमेटम, ये है मांग
jammu kashmir first snowfall
कश्मीर में सीजन की पहला स्नोफ़ॉल, बर्फ की सफेद चादर से ढकी गुरेज की काबुल गली

कास पठार में फूलों और पौधों की कई प्रजातियां देखने को मिलती हैं. यहां घूमने के अलावा आप पास में मौजूद ठोसेघर वॉटरफॉल और सज्जनगढ़ किले को भी देख सकते हैं. फूलों के मौसम में यहां पर्यटकों की संख्या को नियंत्रित किया जाता है, इसलिए पहले से बुकिंग करना बेहतर रहता है.

Advertisement

जीरो वैली (अरुणाचल प्रदेश)
अगर आपको पहाड़, हरियाली और म्यूजिक पसंद है, तो सितंबर में जीरो वैली जा सकते हैं. इस समय यहां चारों तरफ हरे-भरे धान के खेत नजर आते हैं. सितंबर में होने वाला जीरो म्यूजिक फेस्टिवल भी इस जगह को खास बना देता है.

यहां आप अपातानी गांवों को करीब से देख सकते हैं. इसके अलावा चीड़ के जंगलों और धान के खेतों के बीच घूमने या साइकिल चलाने का भी मजा ले सकते हैं.

मार्का वैली (लद्दाख)
लद्दाख की मार्का वैली सितंबर में ट्रेकिंग के शौकीनों के लिए अच्छी जगह हो सकती है. इस समय आसमान साफ रहता है और दिन के दौरान तापमान भी ट्रेकिंग के लिए बेहतर रहता है.

मार्का वैली ट्रेक के दौरान आपको ऊंचे पहाड़ों, पुराने मठों, छोटे गांवों और पहाड़ी दर्रों के खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं. रास्ते में पारंपरिक लद्दाखी गांव और प्रार्थना के झंडों से सजे रास्ते भी नजर आते हैं.

डुआर्स (पश्चिम बंगाल)
मानसून के बाद पश्चिम बंगाल का डुआर्स इलाका हरियाली से भर जाता है. यहां के जंगल, चाय के बागान और नदियां सितंबर में बेहद खूबसूरत नजर आती हैं.

आप गोरुमारा या जलदापाड़ा नेशनल पार्क के आसपास ठहरकर जंगल सफारी का आनंद ले सकते हैं. यहां आपको हाथी, गैंडा और गौर जैसे जंगली जानवर देखने का मौका मिल सकता है. इसके अलावा चाय के बागानों और नदी किनारे बसे गांवों की सैर भी कर सकते हैं.

Advertisement

हम्पी (कर्नाटक)
ऐतिहासिक जगहों को एक्सप्लोर करने का शौक है तो सितंबर में हम्पी जा सकते हैं. बारिश के बाद तुंगभद्रा नदी पानी से भर जाती है और आसपास के खेत हरे-भरे नजर आते हैं. इस दौरान मौसम भी गर्मियों के मुकाबले आरामदायक रहता है.

हम्पी में आप विजयनगर साम्राज्य के पुराने मंदिरों और ऐतिहासिक इमारतों को देख सकते हैं. इसके अलावा मतंगा हिल से सूर्योदय का खूबसूरत नजारा देखने और नदी में कोरकल राइड का आनंद लेने का मौका भी मिलता है.

कच्छ (गुजरात)
कच्छ को आमतौर पर सूखे और सफेद रण के लिए जाना जाता है, लेकिन सितंबर में बारिश के बाद यहां का नजारा थोड़ा अलग दिखाई देता है. बारिश के बाद यहां की जमीन पर हरियाली नजर आने लगती है और आसपास के वेटलैंड्स में प्रवासी पक्षियों का आना भी शुरू हो जाता है.

सितंबर में यहां पर्यटकों की भीड़ भी अपेक्षाकृत कम रहती है. आप भुजोडी, अजरखपुर और निरोना जैसे गांवों में जाकर स्थानीय कारीगरों को काम करते हुए देख सकते हैं और यहां के पारंपरिक हस्तशिल्प के बारे में जान सकते हैं.

सारनाथ (उत्तर प्रदेश)
वाराणसी के पास स्थित सारनाथ इतिहास और धर्म में रुचि रखने वाले लोगों के लिए खास जगह है. मान्यता है कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने यहीं अपना पहला उपदेश दिया था.

Advertisement

सितंबर में बारिश के बाद यहां का मौसम घूमने के लिए सुहावना रहता है. इस दौरान आप धमेख स्तूप, अशोक स्तंभ से जुड़े स्थल, मूलगंध कुटी विहार और पुरातत्व संग्रहालय घूम सकते हैं. बारिश के बाद यहां के आसपास के बगीचे भी हरियाली से भर जाते हैं.

सितंबर का महीना घूमने के लिए क्यों है खास?
सितंबर में मानसून के बाद देश की कई जगहों पर हरियाली और खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं. कुछ जगहों पर फूल खिलते हैं तो कुछ जगहों पर ट्रेकिंग और ऐतिहासिक जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए मौसम बेहतर हो जाता है. इसलिए अगर आप सितंबर में ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो इन जगहों को अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    एयर होस्टेस ने किया फ्लाइट से जुड़ा घिनौना खुलासा, कहा- यहां कभी मत रखना खाना |
    वायनाड में 20 साल की आदिवासी युवती की संदिग्ध मौत, पड़ोसियों ने लगाया काले जादू का आरोप |
    'पहलगाम के बाद...', एशिया कप ट्रॉफी विवाद पर बोले BCCI सचिव |
    'ये बकवास है, PAK के साथ खेलते ही क्यों हो...' नकवी से ट्रॉफी न लेने पर ओवैसी ने सरकार को घेरा |
    'पैसे नहीं हैं...’ कहने में कैसी शर्म, Gen Z का नया मंत्र बना 'लाउड बजटिंग'! |
    पप्पू यादव की संपत्ति का पूरा हिसाब, हलफनामे में कितनी रकम घोषित? |
    अब पता चलेगा, कितना दम है Team India में? एशियन गेम्स में सितारे, वनडे में बेंच की परीक्षा |
    हिंदी में MBBS का प्रयोग कितना सफल? 4 साल बाद गोदामों में धूल खा रहीं ₹9 करोड़ की किताबें; 90% छात्रों ने चुनी अंग्रेजी |
    ट्रेन, बुलेट ट्रेन और मेट्रो... किसके ड्राइवर की सैलरी होती है सबसे ज्यादा? |
    'मुझे जानबूझकर छुआ', पंचायत फेम आसिफ खान ने की बदतमीजी! 'टची' होने पर भड़की हसीना
    Advertisement