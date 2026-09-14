शिवपाल की जगह अब अखिलेश होंगे लोहिया ट्रस्ट के अध्यक्ष, मिली एक और जिम्मेदारी

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को अब लोहिया ट्रस्ट की भी कमान सौंप दी गई है. अखिलेश ने ट्रस्ट के अध्यक्ष पद पर शिवपाल सिंह यादव की जगह ली है. शिवपाल यादव वर्ष 2017 से लगातार लोहिया ट्रस्ट के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे. सूत्रों के मुताबिक, कुछ दिन पहले हुई लोहिया ट्रस्ट की बैठक में अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी अखिलेश यादव को सौंपने का फैसला किया गया. ट्रस्ट के सभी 8 सदस्यों ने इस फैसले पर अपनी सहमति दी, जिनमें शिवपाल सिंह यादव भी शामिल थे.

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इस बदलाव के बाद अखिलेश यादव के पास समाजवादी पार्टी की कमान के साथ-साथ लोहिया ट्रस्ट और जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट की भी जिम्मेदारी आ गई है.

2017 में शिवपाल को मिली थी जिम्मेदारी

लोहिया ट्रस्ट में यह बदलाव इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि समाजवादी परिवार में 2017 में हुए विवाद से जुड़ी है. उस समय सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने प्रोफेसर रामगोपाल यादव को हटाकर शिवपाल सिंह यादव को लोहिया ट्रस्ट की जिम्मेदारी सौंपी थी.

इसके बाद से शिवपाल लगातार ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हुए थे. लोहिया ट्रस्ट का गठन समाजवादी पार्टी की स्थापना से भी पहले किया गया था. ट्रस्ट का उद्देश्य समाजवादी विचारधारा का प्रचार-प्रसार करना है. इसके साथ ही यह पार्टी से जुड़ी गतिविधियों और फंड जुटाने में भी भूमिका निभाता रहा है.

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अखिलेश की बेटी को मिल सकती है जिम्मेदारी?

लोहिया ट्रस्ट में हुए इस बदलाव को लेकर उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं. सूत्रों के मुताबिक, आने वाले समय में अखिलेश यादव अपनी बेटी को ट्रस्ट से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे सकते हैं. हालांकि इसे लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.

ऐसे में शिवपाल यादव की जगह अखिलेश यादव का लोहिया ट्रस्ट का अध्यक्ष बनना समाजवादी परिवार और पार्टी के संगठनात्मक ढांचे के लिहाज से महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है.

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