वायनाड में 20 साल की आदिवासी युवती की संदिग्ध मौत, पड़ोसियों ने लगाया काले जादू का आरोप

केरल के वायनाड में 20 साल की एक आदिवासी युवती की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. युवती का शव पेरिया इलाके में उसके एक रिश्तेदार के घर पर मिला. मृतका की पहचान अलीना के रूप में हुई है. वह पेरिया के मोनिचनकुन्नू आदिवासी बस्ती की रहने वाली थी. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और मौत की वजह का पता लगाने की कोशिश की जा रही है.

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पुलिस के मुताबिक, अलीना 11 सितंबर की सुबह पेरिया की कावुंगल आदिवासी कॉलोनी में अपने रिश्तेदार के घर मृत पाई गई थी. वह अपने रिश्तेदार के घर केवल तीन दिन पहले ही पहुंची थी. यानी उसकी मौत से पहले वह कुछ समय से वहीं रह रही थी. पुलिस ने बताया कि 10 सितंबर को भी अलीना का व्यवहार सामान्य था. ऐसे में उसकी अचानक हुई मौत कई सवाल खड़े कर रही है.

पुलिस ने बताया कि अलीना के रिश्तेदारों ने अपने बयान में उसकी मौत को लेकर किसी तरह का संदेह नहीं जताया है. हालांकि, पड़ोसियों ने आरोप लगाया कि युवती पर काला जादू किया गया था. इसी आरोप के बाद मामले की जांच को और विस्तार दिया गया है. पुलिस अब इस पहलू को ध्यान में रखते हुए भी जानकारी जुटा रही है. फिलहाल, काला जादू किए जाने की पुष्टि नहीं हुई है.

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पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, इस बात की भी जांच कर रही है कि अलीना की मौत किन परिस्थितियों में हुई. युवती की मौत से जुड़े सभी तथ्यों और परिस्थितियों को समझने की कोशिश की जा रही है. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मामले में पड़ोसियों की ओर से लगाए गए आरोपों को ध्यान में रखते हुए विस्तृत जांच की जा रही है. अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा गया है.

पुलिस ने बताया कि अलीना के शव का पोस्टमार्टम कराया गया था. इसके बाद शव को परिजनों के हवाले कर दिया गया. हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी पुलिस को नहीं मिली है. रिपोर्ट मिलने के बाद ही मौत की असली वजह स्पष्ट होने की उम्मीद है. फिलहाल पुलिस रिपोर्ट का इंतजार कर रही है.

इस मामले में थलप्पुझा पुलिस स्टेशन में अप्राकृतिक मौत का केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने शव से जुटाए गए सैंपल को केमिकल जांच के लिए भी भेजा है. जांच रिपोर्ट और पोस्टमार्टम के निष्कर्षों से मौत के कारणों का पता लगाने में मदद मिल सकती है. अधिकारियों का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच जारी है.

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