scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

FATF को धोखा देने के लिए पाकिस्तान का नया पैंतरा, आतंकी मसूद अजहर पर 70 लाख का घोषित किया इनाम

FATF की अक्टूबर में होने वाली प्लीनरी से पहले पाकिस्तान ने जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख रुपये का इनाम घोषित किया है. FIA की नई मोस्ट वांटेड रेड बुक में उसका नाम शामिल किया गया है.

Advertisement
X
मसूद अजहर के बारे में पाकिस्तान ने पहले कहा था कि वह फरार है. (Photo: PTI)
मसूद अजहर के बारे में पाकिस्तान ने पहले कहा था कि वह फरार है. (Photo: PTI)

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की अक्टूबर में होने वाली प्लीनरी से पहले पाकिस्तान ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है. पाकिस्तान की राष्ट्रीय जांच एजेंसी FIA ने अपनी मोस्ट वांटेड आतंकियों की रेड बुक जारी की है, जिसमें मसूद अजहर पर 70 लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया है.

हर पांच साल में जारी होने वाली इस रेड बुक में मसूद अजहर का नाम शामिल किया गया है. पाकिस्तान की इस कार्रवाई को FATF की प्लीनरी से पहले की गई दिखावटी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है.

यह भी पढ़ें: हूतियों से जंग के लिए सऊदी जाएंगे 100000 पाकिस्तानी यूथ? इस सीनेटर ने मुनीर को दी वार्निंग

सम्बंधित ख़बरें

mariyam nawaj daughter wedding
पाक के पूर्व PM नवाज शरीफ की नातिन महनूर सफदर ने रचाई शादी
Yemen Houthi Saudi Pakistan
हूतियों से जंग के लिए सऊदी जाएंगे 100000 पाकिस्तानी यूथ? मुनीर को वार्निंग
climate disasters education
भारत में 2.61 करोड़ बच्चों के पढ़ाई पर असर डाल रहा बिगड़ैल मौसम
Saudi Pakistan Mecca Pact
हूतियों से मार खा रहा सऊदी, 'मक्का पैक्ट' वाले पाकिस्तान ने दे दी गोली
Mohsin Naqvi
और कितना जलील होगा पाकिस्तान! 'ट्रॉफी चोर' के नारों से गूंजा स्टेडियम

2021 में भी रखा था इनाम

मसूद अजहर को लेकर पाकिस्तान पहले भी ऐसे दावे करता रहा है. 2021 में FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने और मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सवालों के बीच पाकिस्तान ने दावा किया था कि वह देश से गायब हो गया है और अफगानिस्तान में है.

उसी साल FIA ने मसूद अजहर पर 50 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था. अब पांच साल बाद जारी हुई नई रेड बुक में इस रकम को बढ़ाकर 70 लाख रुपये कर दिया गया है.

Advertisement

पाकिस्तान लगातार दावा करता रहा है कि मसूद अजहर पाकिस्तान में नहीं, बल्कि अफगानिस्तान में है. ऐसे में उस पर इनाम बढ़ाने के ऐलान ने पाकिस्तान की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

यह भी पढ़ें: ट्रॉफी 'छीनकर' मोहसिन नकवी बन गए पाकिस्तान के हीरो! पाक फैन ने कहा- शाबाश सर, सामने आया चौंकाने वाला VIDEO

ऑपरेशन सिंदूर में बहावलपुर में हुआ था एक्शन

मसूद अजहर का नाम भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा रहा है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के मुख्यालय को निशाना बनाकर कार्रवाई की थी.

अब FATF की अक्टूबर प्लीनरी से ठीक पहले मसूद अजहर पर 70 लाख रुपये का इनाम घोषित किए जाने को लेकर पाकिस्तान की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं. सवाल यह है कि क्या यह कार्रवाई वास्तव में मसूद अजहर को पकड़ने की कोशिश है या FATF के सामने कार्रवाई का दिखावा?

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'इंडियन आइडल' सिंगर का सपनों का महल, बेटी-पत्नी की तस्वीरों से सजाया करोड़ों का आशियाना, एंटीक है फर्नीचर |
    नवाज शरीफ की नातिन महनूर सफदर ने रचाई शादी, रॉयल लुक ने जीता दिल |
    Kal Rashifal 15 September 2026: कल 5 राशियों को मिलेगा पैसा, मेहनत लाएगी रंग, पढ़े अपना राशिफल |
    Breakup with Twist: करोड़ों के गिफ्ट या लोन? ब्रेकअप के बाद गर्लफ्रेंड से CEO ने वापस मांगे 3.5 करोड़, कोर्ट ने सुनाया ऐसा फैसला |
    डूबे मकान, लापता सड़कें, राहत का इंतजार करते लोग... बाढ़ से जूझ रहे बिहार की यही है तस्वीर! |
    पाकिस्तानी टीम आएगी भारत, एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी में होगी भिड़ंत, सामने आया शेड्यूल |
    Beat Report: आकाश आनंद को लेकर मायावती के मन में डर? क्या ये है बार-बार बदलते फैसले की वजह |
    हिमालय के ग्लेशियर 65% तेजी से पिघल रहे हैं, करोड़ों लोगों की जान आफत में |
    संदेशखाली: 4 साल बाद कब्र से निकला BJP कार्यकर्ता का कंकाल, पोस्टमार्टम से खुलेगा मौत का राज! |
    अभिषेक शर्मा T-20 में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले भारतीय बने
    Advertisement