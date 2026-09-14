scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पाकिस्तानी टीम आएगी भारत, एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी में होगी भिड़ंत, सामने आया शेड्यूल

पाकिस्तानी हॉकी टीम एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए भारत की यात्रा करेगी. हॉकी इंडिया के महासचिव भोला नाथ सिंह ने भारत और पाकिस्तान के हॉकी महासंघों के रिश्तों को अच्छा बताया. उन्होंने कहा कि दोनों महासंघों के बीच मजबूत संबंध हैं और मैदान पर मुकाबले के बावजूद खिलाड़ियों के बीच आपसी सम्मान देखने को मिलता है. 

Advertisement
X
हॉकी में भारत-पाकिस्तान की होगी टक्कर, पंजाब के सीएम का बड़ा ऐलान. (Photo: AP)
हॉकी में भारत-पाकिस्तान की होगी टक्कर, पंजाब के सीएम का बड़ा ऐलान. (Photo: AP)

पाकिस्तान की हॉकी टीम अगले महीने भारत की धरती पर नजर आएगी. 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक पंजाब में होने वाली एएचएफ मेन्स एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी 2026 में पाकिस्तान समेत छह टीमें हिस्सा लेंगी. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को पाकिस्तान की भागीदारी की पुष्टि की और बताया कि मल्टी नेशन्स इवेंट को लेकर केंद्र सरकार की नीति के तहत दोनों देशों की टीमें आमने-सामने आएंगी

एएचएफ मेन्स एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी का 27 अक्तूबर से 5 नवंबर तक होगा.  इस टूर्नामेंट में मेजबान भारत और पाकिस्तान के अलावा चीन, जापान, मलेशिया और कोरिया हिस्सा लेंगे. लीग चरण के मुकाबले जालंधर में खेले जाएंगे, जबकि सेमीफाइनल और फाइनल मोहाली के हॉकी स्टेडियम में आयोजित होंगे. भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला 1 नवंबर को जालंधर में आयोजित किया जाएगा. किसी टीम के हटने की स्थिति में ओमान और बांग्लादेश को रिजर्व टीम्स के तौर पर रखा गया है.

पाकिस्तान की भागीदारी और जरूरी मंजूरी को लेकर सवाल पर भगवंत मान ने कहा कि मल्टी नेशन्स टूर्नामेंट में दोनों देशों के खेलने में कोई दिक्कत नहीं है. हालांकि, भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज का आयोजन अलग मामला है. केंद्र सरकार की मौजूदा नीति पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय खेल आयोजनों की अनुमति नहीं देती. लेकिन मल्टी नेशन्स टूर्नामेंट में दोनों देशों के खिलाड़ियों को एक-दूसरे के खिलाफ खेलने की इजाजत है. यही वजह है कि एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की टीम भारत आ सकेगी.

Advertisement

भारत की निगाहें खिताबी हैट्रिक पर
भारतीय टीम टूर्नामेंट में मौजूदा चैम्पियन के रूप में उतरेगी. भारत ने 2023 में चेन्नई और 2024 में चीन के हुलुनबुइर में एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया था. पिछले साल प्रतियोगिता आयोजित नहीं हो सकी थी. अब पंजाब पहली बार इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा. लीग चरण के मुकाबले जालंधर में होने के बाद खिताब का फैसला मोहाली में होगा.

सम्बंधित ख़बरें

Indian Women Cricket Team
टीम इंडिया के लिए सुपर संडे... हॉकी-क्रिकेट में धमाका, धीरज भी छाए
Indian hockey
विवाद के बाद फिर अपनी पुरानी जर्सी में दिखेगी भारतीय हॉकी टीम
Germany men's hockey team
जर्मनी चौथी बार बना हॉकी वर्ल्ड चैम्पियन, स्पेन का टूटा सपना
PR Sreejesh
'वर्ल्ड कप र‍िहर्सल नहीं', श्रीजेश का हॉकी मैनेजमेंट पर फूटा गुस्सा
India vs Pakistan
टीम इंडिया सेमीफाइनल की रेस में कायम, बन रहा दिलचस्प समीकरण

पाकिस्तान की इस बार की भागीदारी इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले साल उसने तमिलनाडु में आयोजित जूनियर हॉकी विश्व कप से नाम वापस ले लिया था. दोनों देशों के बीच तनाव को इसकी वजह बताया गया था. इस बार स्थिति अलग है और पाकिस्तान एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेने के लिए तैयार है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'इंडियन आइडल' सिंगर का सपनों का महल, बेटी-पत्नी की तस्वीरों से सजाया करोड़ों का आशियाना, एंटीक है फर्नीचर |
    नवाज शरीफ की नातिन महनूर सफदर ने रचाई शादी, रॉयल लुक ने जीता दिल |
    Kal Rashifal 14 September 2026: कल 5 राशियों को मिलेगा पैसा, मेहनत लाएगी रंग, पढ़े अपना राशिफल |
    Breakup with Twist: करोड़ों के गिफ्ट या लोन? ब्रेकअप के बाद गर्लफ्रेंड से CEO ने वापस मांगे 3.5 करोड़, कोर्ट ने सुनाया ऐसा फैसला |
    डूबे मकान, लापता सड़कें, राहत का इंतजार करते लोग... बाढ़ से जूझ रहे बिहार की यही है तस्वीर! |
    पाकिस्तानी टीम आएगी भारत, एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी में होगी भिड़ंत, सामने आया शेड्यूल |
    Beat Report: आकाश आनंद को लेकर मायावती के मन में डर? क्या ये है बार-बार बदलते फैसले की वजह |
    हिमालय के ग्लेशियर 65% तेजी से पिघल रहे हैं, करोड़ों लोगों की जान आफत में |
    संदेशखाली: 4 साल बाद कब्र से निकला BJP कार्यकर्ता का कंकाल, पोस्टमार्टम से खुलेगा मौत का राज! |
    अभिषेक शर्मा T-20 में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले भारतीय बने
    Advertisement