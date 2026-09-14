UP में 48 अफसरों का ट्रांसफर, 14 IAS और 34 PCS को मिली नई जिम्मेदारी

उत्तर प्रदेश चुनावों से पहले सरकार ने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है. राज्य सरकार ने 14 IAS और 34 PCS अफसरों का ट्रांसफर कर उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं.

और पढ़ें

सहारनपुर के मुख्य विकास अधिकारी (CDO) सुमित राजेश महाजन को उत्तर प्रदेश स्टार्ट-अप मिशन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया गया है. राज्यकर विभाग के अपर आयुक्त डॉ. सुनील कुमार वर्मा को अब सहारनपुर का नया CDO बनाया गया है.

आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में तैनात विशेष सचिव राहुल सिंह का तबादला लोक निर्माण विभाग (PWD) के विशेष सचिव पद पर किया गया है. वहीं, लखीमपुर खीरी के CDO अभिषेक कुमार को राहुल सिंह की जगह IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का नया विशेष सचिव बनाया गया है.

किसी को प्रमोशन, कई को नई जिम्मेदारी

अयोध्या के ADM (सिटी) योगानंद पांडेय को प्रमोशन मिला है और अब उन्हें लखीमपुर खीरी का नया सीडीओ नियुक्त कर दिया गया है. वहीं, प्रयागराज राजस्व परिषद के सदस्य साहब सिंह को सचिवालय प्रशासन विभाग में सचिव पद पर भेजा गया है. विंध्याचल मंडल के अपर आयुक्त डॉ. विश्राम और रेशम विभाग के विशेष सचिव और निदेशक देवेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा, दोनों को ही राजस्व परिषद में सदस्य (न्यायिक) की जिम्मेदारी दी गई है.

Advertisement

अंबेडकरनगर के सीडीओ आनंद कुमार शुक्ला को अब रेशम विभाग का विशेष सचिव और निदेशक बनाया गया है. कुशीनगर के एडीएम (वित्त/राजस्व) वैभव मिश्रा को अंबेडकरनगर के सीडीओ पद की कमान सौंपी गई है.

युवा कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक अशोक कुमार कनौजिया को माध्यमिक शिक्षा विभाग में विशेष सचिव नियुक्त किया गया है. जबकि अलीगढ़ मंडल के अपर आयुक्त अरुण कुमार को ग्राम्य विकास विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है.

यह भी पढ़ें: IAS का एक साल में चौथी बार ट्रांसफर, इस बार 50 दिन में ही तबादला... आईएएस नेहा का फूटा गुस्सा

सचिव पद के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हुईं नेहा शर्मा

वहीं, सहारनपुर नगर निगम के अपर नगर आयुक्त प्रदीप कुमार यादव को प्रमोशन मिला है और उन्हें अलीगढ़ मंडल का नया अपर आयुक्त नियुक्त किया गया है. इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा विभाग की महानिदेशक और सचिव नेहा शर्मा को सचिव पद के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है.

---- समाप्त ----