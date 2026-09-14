एयर होस्टेस ने किया फ्लाइट से जुड़ा घिनौना खुलासा, कहा- यहां कभी मत रखना खाना

फ्लाइट में सफर करते समय सीट पर बैठकर खाना-पीना काफी सामान्य बात है. लंबी यात्रा हो तो यात्री अक्सर अपना खाना, स्नैक्स या मोबाइल जैसी चीजें सामने लगी छोटी सी ट्रे पर रख देते हैं. लेकिन एक एयर होस्टेस ने इस ट्रे को लेकर ऐसा खुलासा किया है, जिसे सुनने के बाद शायद आप भी वहां खाना रखने से पहले एक बार जरूर सोचेंगे.

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एयर होस्टेस के मुताबिक, फ्लाइट की सीट के पीछे लगी ट्रे टेबल पर ऐसी चीजें हो सकती हैं, जिनके बारे में यात्री सोच भी नहीं सकते. उनका दावा है कि कुछ लोग अपने बच्चों के डायपर तक इसी ट्रे पर बदल देते हैं. ऐसे में वहां खाने-पीने की चीजें रखना साफ-सफाई के लिहाज से ठीक नहीं है.

'मैं खुद ट्रे पर खाना नहीं रखती'

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में जेने नाम की एयर होस्टेस ने यात्रियों को फ्लाइट की ट्रे टेबल को लेकर सावधान किया. उन्होंने कहा कि वह खुद कभी भी उस ट्रे पर खाना नहीं रखतीं और न ही अपनी निजी चीजें वहां रखती हैं.

जेने ने बताया कि अगर कभी ट्रे का इस्तेमाल करना जरूरी हो जाए तो वह उसके ऊपर कूड़े का बैग बिछा लेती हैं. उनका कहना है कि सिर्फ डिसइंफेक्टेंट वाइप से ट्रे को एक बार पोंछ देना पर्याप्त नहीं हो सकता.

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उन्होंने दावा किया कि कुछ डिसइंफेक्टेंट का असर पूरी तरह होने के लिए सतह को करीब 10 मिनट तक गीला रहना जरूरी होता है. हालांकि, अलग-अलग क्लीनिंग प्रोडक्ट के निर्देश अलग हो सकते हैं, इसलिए इस्तेमाल करते समय उसके लेबल पर दिए निर्देश देखना जरूरी है.

बच्चों का डायपर तक बदल देते हैं लोग

एयर होस्टेस ने सबसे ज्यादा चिंता उन यात्रियों को लेकर जताई, जो बच्चों के गंदे डायपर बदलने के लिए ट्रे टेबल का इस्तेमाल करते हैं. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर कोई ऐसी जगह पर बच्चे का डायपर कैसे बदल सकता है, जहां कुछ देर बाद कोई दूसरा यात्री अपना खाना रख सकता है?

जेने के मुताबिक, उड़ान के दौरान कई बार माता-पिता अपने बच्चों के गंदे डायपर फ्लाइट अटेंडेंट को सीधे पकड़ा देते हैं. उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों में वह यात्रियों को खुद कूड़े का बैग देती हैं और डायपर उसी में रखने को कहती हैं. उनका कहना था कि कुछ यात्री इस बात पर नाराज भी हो जाते हैं कि फ्लाइट अटेंडेंट गंदा डायपर सीधे हाथ में लेने से मना क्यों कर रही है.

सिर्फ ट्रे टेबल ही नहीं, इन जगहों पर भी गंदगी का डर

जेने ने यात्रियों को सिर्फ ट्रे टेबल को लेकर ही सावधान नहीं किया. उन्होंने फ्लाइट में सफाई से जुड़ी कुछ दूसरी आदतों पर भी नाराजगी जताई. उनके मुताबिक, कुछ यात्री टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद हाथ नहीं धोते. कुछ लोग विमान के अंदर नंगे पैर घूमते हैं. वहीं, उल्टी होने के बाद इस्तेमाल किए गए बैग को भी फ्लाइट अटेंडेंट को सीधे पकड़ा देते हैं.

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जेने का कहना है कि यात्रियों को यह समझना चाहिए कि फ्लाइट अटेंडेंट सफाई से जुड़ी ऐसी चीजों को संभालने के लिए भी खास सावधानी बरतते हैं.

दूसरे फ्लाइट अटेंडेंट भी कर चुके हैं ऐसे खुलासे

फ्लाइट की साफ-सफाई को लेकर जेने अकेली एयर होस्टेस नहीं हैं, जिन्होंने यात्रियों को आगाह किया है. कई दूसरे केबिन क्रू सदस्यों ने भी विमान की उन जगहों के बारे में बताया है, जहां यात्रियों का ध्यान आमतौर पर नहीं जाता.

टेक्सास की रहने वाली फ्लाइट अटेंडेंट चेर ने एक एयरबस के अंदर की कुछ ऐसी जगहों का जिक्र किया था, जहां गंदगी जमा हो सकती है. इनमें विंडो शेड, कारपेट, ओवरहेड बिन और सीट की सेफ्टी स्ट्रैप जैसी जगहें शामिल हैं.

एक अन्य फ्लाइट अटेंडेंट जोसेफिन रेमो ने विमान के टॉयलेट के नल और दरवाजे के लॉक को भी ऐसी जगहों में गिना था, जिन्हें यात्री बार-बार छूते हैं और जहां सफाई पर ध्यान देना जरूरी है.

एक्सपर्ट भी देते हैं हाथ साफ रखने की सलाह

फ्रांसेस पेन बोल्टन स्कूल ऑफ नर्सिंग, केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी की रिसर्च एसोसिएट प्रोफेसर शैनिना नाइटन भी विमान के टॉयलेट को लेकर यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दे चुकी हैं.

उनका कहना है कि वह कोशिश करती हैं कि फ्लाइट के दौरान टॉयलेट का इस्तेमाल कम से कम करना पड़े. लेकिन जब जाना जरूरी हो तो वह इस बात का ध्यान रखती हैं कि कौन सी चीज छू रही हैं.

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दरअसल, फ्लाइट में हजारों यात्री एक ही सीट, ट्रे, टॉयलेट और दूसरी जगहों का इस्तेमाल करते हैं. इसलिए यात्रियों के लिए सबसे आसान सावधानी यही है कि खाने को सीधे ट्रे टेबल पर रखने से बचें, जरूरत हो तो उसे साफ करें और खाना खाने से पहले हाथ जरूर साफ करें.

यानी अगली बार जब फ्लाइट में स्नैक्स का पैकेट खोलें और सामने ट्रे टेबल खोलें, तो एयर होस्टेस की यह चेतावनी याद रखिए. जिस छोटी सी ट्रे को हम खाने के लिए सबसे सुविधाजनक जगह समझते हैं, उस पर पहले क्या-क्या हो चुका है, यह हमें पता भी नहीं होता.

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