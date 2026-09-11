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Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 11 सितंबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

ब्रिक्स बिजनेस फोरम के लीडर्स सेशन में पीएम मोदी ने कहा कि ब्रिक्स का बढ़ता दायरा, रफ्तार और उम्मीदें हम सबके बीच साफ तौर पर दिखाई देती हैं. PM ने कहा कि भारत में आयोजित यह फ़ोरम अब तक का सबसे बड़ा ब्रिक्स बिजनेस फोरम है.

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BRICS Summit in Delhi
BRICS Summit in Delhi

ब्रिक्स बिज़नेस फोरम के लीडर्स सेशन में पीएम मोदी ने कहा कि भारत में आयोजित यह फ़ोरम अब तक का सबसे बड़ा ब्रिक्स बिज़नेस फ़ोरम है. वहीं, कलकत्ता हाई कोर्ट ने कोलकाता के कैमक स्ट्रीट स्थित TMC कार्यालय को खाली कराने पर रोक लगा दी है. इन खबरों के अलावा, दिल्ली के कई हिस्सों में शुक्रवार को तेज बारिश हुई, वहीं, IMD ने अगले कुछ घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. पढ़ें शुक्रवार शाम की बड़ी खबरें

BRICS Summit 2026 LIVE: 'भारत आज ग्लोबल सॉल्यूशन का केंद्र बना...', BRICS बिजनेस फोरम में बोले PM मोदी

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने BRICS बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए कहा कि BRICS GDP में G7 से आगे निकल गया है. पुतिन ने कहा कि हम दुनिया में ग्रोथ इंजन बन रहे हैं. वहीं, ब्रिक्स बिज़नेस फोरम के लीडर्स सेशन में पीएम मोदी ने कहा, भारत में आयोजित यह फ़ोरम अब तक का सबसे बड़ा ब्रिक्स बिज़नेस फ़ोरम है. 

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PM मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को गिफ्ट की ये किताब, रूस से भी है कनेक्शन 

नई दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन की औपचारिक शुरुआत से पहले PM मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच भारत मंडपम में मुलाकात हुई. इस दौरान PM ने पुतिन को महान तमिल पुस्तक तिरुक्कुरल का रूसी अनुवाद गिफ्ट किया. PM ने पुतिन को ये पुस्तक भेंट करते हुए कहा कि संत तिरुवल्लुवर ने इस किताब में मानव जीव की अनेक विशेषताओं को बतलाया है. 

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मोहम्मद रिजवान और इमाम उल हक पर कसा शिकंजा... NCCIA खंगाल रही फोन, पैसों के लेनदेन की भी पड़ताल 

पाकिस्तान की नेशनल साइबर क्राइम जांच एजेंसी इमाम उल हक और मोहम्मद रिजवान के मोबाइल फोन की फॉरेंसिक और तकनीकी जांच कर रही है. जांच में खिलाड़ियों के वित्तीय लेनदेन के साथ-साथ पाकिस्तानी टीम के ड्रेसिंग रूम से कथित तौर पर जानकारी लीक होने के पहलू को भी शामिल किया गया है. फिलहाल रिजवान और इमाम पर कोई आरोप साबित नहीं हुआ है.

टीम इंडिया अपने ही घर में बनी मेहमान... अफगानिस्तान को मिला होम ड्रेसिंग रूम, वजह है बेहद खास 

भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20I सीरीज 13 सितंबर से शुरू हो रही है. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले तीनों मुकाबलों के लिए टीम इंडिया को विजिटर्स ड्रेसिंग रूम दिया गया है. अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस सीरीज को होस्ट कर रहा है. इसलिए प्रशासनिक तौर पर अफगानिस्तान घरेलू टीम है और भारत को मेहमान टीम माना गया है.

DUSU चुनाव का रण: ABVP के बाद NSUI का भी 'सेंट्रल 4' पैनल घोषित, अध्यक्ष पद पर हैं व‍िजय शंकर मीणा 

DUSU चुनाव 2026-27 के लिए NSUI ने अपने अधिकृत प्रत्याशियों के 'सेंट्रल 4' पैनल का औपचारिक ऐलान कर दिया है. NSUI ने 'छात्र हित सर्वोपरि' का नारा देते हुए विजय शंकर मीणा को अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया है. वहीं, उपाध्यक्ष पद के लिए- वीर छत्रथ, सचिव पद के लिए- नम्रता चौधरी और सह-सचिव पद के लिए- गोपाल चौधरी का नाम घोषित किया है.

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अभिषेक बनर्जी को हाई कोर्ट से राहत, दफ्तर खाली करने पर लगाई रोक 

कलकत्ता हाई कोर्ट ने कोलकाता के कैमक स्ट्रीट स्थित TMC कार्यालय को खाली कराने के लिए जारी दमकल विभाग के नोटिस पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने नोटिस पर कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है बिल्डिंग में फायर सेफ्टी ऑडिट के दौरान कथित कमियां पाए जाने के बाद यह नोटिस जारी किया गया था. अब इस मामले में अंतिम आदेश 16 सितंबर को आना है.  

अचानक बदला दिल्ली का मौसम... कई इलाकों में झमाझम बारिश, नोएडा-गुरुग्राम समेत NCR में तेज हवाओं का अलर्ट 

राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में शुक्रवार को तेज बारिश हुई. मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बारिश के बीच वाहन चालकों से सावधानी से ड्राइव करने की अपील की है. लगातार हो रही बारिश से सड़कों पर पानी भरने और ट्रैफिक प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है.

TMC नेता के घर में जोरदार धमाका, मलबे में बदली ग्राउंड फ्लोर, बमों के भंडारण का आरोप 

पश्चिम बंगाल के बारुईपुर में TMC नेता द्विजेन मंडल के लालपोल स्थित घर में शुक्रवार को जोरदार धमाका हुआ. धमाके में मकान की ग्राउंड फ्लोर मलबे में बदल गई और आसपास के कई घर भी क्षतिग्रस्त हुए. पुलिस को शुरुआती तौर पर सिलेंडर फटने का शक है, जबकि स्थानीय लोगों ने घर में बड़ी मात्रा में बम रखे होने का आरोप लगाया है. 

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महाराष्ट्र सरकार ने बगैर वेरिफिकेशन मंत्रालयों में काम कर रहे 500 से ज्यादा कर्मियों को हटाया, CM फडणवीस का एक्शन 

महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस की भर्ती में सख्ती के चलते 550 से ज़्यादा बिना वेरिफ़ाई किए गए मंत्री-कार्यालय के कर्मचारियों को हटाया गया. महाराष्ट्र की महायुति सरकार के मंत्रियों के कार्यालयों में आउटसोर्सिंग, लोनिंग और अनौपचारिक मौखिक आदेशों के जरिए काम कर रहे 550 से अधिक कर्मचारियों को उनके मूल विभागों में वापस भेज दिया गया है.

क्रिकेट के बाद अब रियलिटी शो में नई पारी, वीरेंद्र सहवाग करेंगे 'Rise and Fall 2' शो होस्ट, होने वाला है अनोखा डेब्यू 

पूर्व भारतीय ओपनर वीरेंद्र सहवाग रियलिटी शो राइज एंड फॉल सीजन 2 को होस्ट करेंगे. मेकर्स ने गुरुवार को शो के नए सीजन की पहली झलक जारी की. इसमें सहवाग बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आए. शो के प्रोमो में इसी बात पर जोर दिया गया है कि किस्मत और हालात कभी भी बदल सकते हैं. इस शो में कुल 15 सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट्स हिस्सा लेंगे. 

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