scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

टीम इंडिया अपने ही घर में बनी मेहमान... अफगानिस्तान को मिला होम ड्रेसिंग रूम, वजह है बेहद खास

भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 इंटरनेशनल मुकाबले 13, 15 और 17 सितंबर को खेले जाएंगे. इस टी20I सीरीज की सबसे बड़ी बात यह है कि श्रेयस अय्यर की अगुवाई में भारत अपने घर पर बतौर मेहमान टीम उतरेगा.

Advertisement
X
ग्राउंड भारतीय टीम का, मेजबान होगा अफगानिस्तान. (Photo: BCCI)
ग्राउंड भारतीय टीम का, मेजबान होगा अफगानिस्तान. (Photo: BCCI)

भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20I सीरीज 13 सितंबर से शुरू हो रही है. इस वाली तीन मैचों की सीरीज में एक अनोखा नजारा देखने को मिलेगा. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले तीनों मुकाबलों के लिए टीम इंडिया को विजिटर्स ड्रेसिंग रूम दिया गया है. यानी भारत अपने ही देश में होने वाली सीरीज के दौरान घरेलू टीम के ड्रेसिंग रूम का इस्तेमाल नहीं करेगा.

इसकी वजह मैदान नहीं, बल्कि सीरीज का आधिकारिक मेजबान है. अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) इस सीरीज को होस्ट कर रहा है. इसलिए प्रशासनिक तौर पर अफगानिस्तान घरेलू टीम है और भारत को मेहमान टीम माना गया है. इसी व्यवस्था के तहत ड्रेसिंग रूम भी तय किए गए हैं.

भारतीय क्रिकेट इतिहास में पहली बार होगा ऐसा
अरुण जेटली स्टेडियम का होम टीम ड्रेसिंग रूम पूर्व भारतीय क्रिकेटर रमन लांबा के नाम पर है. तीनों मुकाबलों में अफगानिस्तान की टीम इसी ड्रेसिंग रूम का इस्तेमाल करेगी. वहीं भारतीय टीम को प्रकाश भंडारी के नाम वाले विजिटर्स ड्रेसिंग रूम में जगह मिलेगी. सीरीज के दौरान यह व्यवस्था नहीं बदलेगी. क्रिकेट इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब भारतीय टीम अपने ही घर पर मेहमान टीम वाले ड्रेसिंग रूम का इस्तेमाल करेगी.
यह भी पढ़ें: वैभव का स्ट्राइक रेट बम, ईशान रन मशीन... दलीप ट्रॉफी में रिंकू-तिलक का क्या रहा हाल? मुकेश भी चमके

सम्बंधित ख़बरें

Sunil Gavaskar
गावस्कर ने क्रिकेट के व्यस्त शेड्यूल पर ICC को दी सलाह
Kuldeep Yadav
कुलदीप यादव का 10 विकेट वाला वार, गंभीर को दिया बड़ा मैसेज
India's captain Shubman Gill being checked by the team physio after he got hit by the ball during the fourth day of the fourth Test match between India and England, at the Old Trafford cricket ground, in Manchester
टीम इंडिया से इस शख्स की होगी विदाई, BCCI को सौंपा इस्तीफा
India Women Cricket Team
बांग्लादेश को हराकर टीम इंडिया फाइनल में, शेफाली-दीप्ति छाईं
indian t20i team
BRICS Summit के बीच IND vs AFG मैच को लेकर आया बड़ा अपडेट
Advertisement

अफगानिस्तान अक्सर अपने घरेलू अंतरराष्ट्रीय मुकाबले दूसरे देशों में आयोजित करता है. देश में इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी चुनौतियों के कारण अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को विदेशी या न्यूट्रल वेन्यू का सहारा लेना पड़ता है.
यह भी पढ़ें: रिजवान और इमाम उल हक पर कसा शिकंजा... NCCIA खंगाल रही फोन, पैसों के लेनदेन की भी पड़ताल

इसी वजह से अफगानिस्तान पहले भी भारत के नोएडा, देहरादून और लखनऊ जैसे मैदानों पर अपने घरेलू मुकाबले आयोजित कर चुका है. लेकिन भारत के खिलाफ भारत की जमीन पर किसी द्विपक्षीय सीरीज में पहली बार अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आधिकारिक मेजबान का दर्जा मिला है.

आमतौर पर जिस देश में सीरीज खेली जाती है, उसकी टीम को होम ड्रेसिंग रूम मिलता है. लेकिन इस सीरीज में प्रशासनिक मेजबानी अफगानिस्तान के पास होने के कारण व्यवस्था उलट गई है. इसका मतलब यह नहीं है कि भारत के लिए घरेलू परिस्थितियां बदल जाएंगी, लेकिन स्टेडियम के अंदर यह बदलाव जरूर साफ नजर आएगा.

भारतीय टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उपकप्तान), शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और यश ठाकुर.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Lauki leaves Chutney recipe: बिहारी स्टाइल में घर पर बनाएं चटपटी लौकी के पत्तों की चटनी, स्वाद में लाजवाब, मिनटों में होगी तैयार |
    MP जहरीली शराब कांड: वांडेड रवि लखेरा का शॉर्ट एनकाउंटर, पुलिस पर की थी 3 राउंड फायरिंग; CM बोले- किसी को बख्शा नहीं जाएगा |
    ससुर को मारने के 3 प्लान, पहले दो फेल... तीसरे में 26 बार चाकू मारा, बहू पर है हत्या की साजिश का आरोप |
    किंग कोबरा के जहर पर वैज्ञानिकों का बड़ा एक्सपेरिमेंट, 5 नैनोबॉडी से बना एंटीवेनम |
    Budh Chandra Yuti 2026: उच्च के बुध और चंद्रमा की महायुति! आज से 4 राशियां पाएंगी जमकर पैसा |
    5-Day वर्किंग समेत कई मांगों को लेकर गाजियाबाद में प्रदर्शन, बैंक कर्मियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल |
    BRICS समिट: इस एक तस्वीर में छिपी है 9 देशों के कलाकारों की मेहनत, सबकी एक खास पहचान |
    गिरते बाजार में मचाया गदर... 20% उछला ये स्‍टॉक, 3 महीने में 78% भागा! |
    'मैं प्रेग्नेंट हूं' 67 साल की उम्र में मां बनेंगी नीना गुप्ता? बोलीं- किसी के बाप का नहीं खाती |
    क्रिकेट के बाद अब रियलिटी शो में नई पारी, वीरेंद्र सहवाग करेंगे 'Rise and Fall 2' शो होस्ट, होने वाला है अनोखा डेब्यू
    Advertisement