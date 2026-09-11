scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

महाराष्ट्र सरकार ने बगैर वेरिफिकेशन मंत्रालयों में काम कर रहे 500 से ज्यादा कर्मियों को हटाया, CM फडणवीस का एक्शन

CM फडणवीस की सख्ती के चलते 550 से ज़्यादा बिना वेरिफिकेशन के मंत्री-कार्यालय के कर्मचारियों को हटाया गया. यह कार्रवाई 25 अगस्त 2026 को जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट द्वारा जारी एक आदेश के तहत की गई है.

Advertisement
X
मुख्यमंत्री कार्यालय समेत 40 मंत्री-कार्यालयों में मंजूर किए गए 904 अस्थायी पदों में से केवल 549 पद ही मानक प्रक्रियाओं से भरे गए थे. (File Photo: ITG)
मुख्यमंत्री कार्यालय समेत 40 मंत्री-कार्यालयों में मंजूर किए गए 904 अस्थायी पदों में से केवल 549 पद ही मानक प्रक्रियाओं से भरे गए थे. (File Photo: ITG)

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की भर्ती में सख्ती के चलते 550 से ज़्यादा बिना वेरिफ़ाई किए गए मंत्री-कार्यालय के कर्मचारियों को हटाया गया. महाराष्ट्र की महायुति सरकार के मंत्रियों के कार्यालयों में आउटसोर्सिंग, लोनिंग और अनौपचारिक मौखिक आदेशों के जरिए काम कर रहे 550 से अधिक कर्मचारियों को उनके मूल विभागों में वापस भेज दिया गया है.

मुख्यमंत्री कार्यालय समेत 40 मंत्री-कार्यालयों में मंजूर किए गए 904 अस्थायी पदों में से केवल 549 पद ही मानक प्रक्रियाओं से भरे गए थे, जबकि बाकी पदों पर बिना वेरिफ़ाई किए गए, अनौपचारिक नियुक्तियां की गई थीं.

यह कार्रवाई 25 अगस्त 2026 को जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट द्वारा जारी एक आदेश के तहत की गई है. इस आदेश में कहा गया था कि बिना उचित मंज़ूरी के नियुक्त किए गए, या जिनके जरूरी बैकग्राउंड चेक या ईमानदारी की जांच नहीं हुई है, वे सभी अधिकारी 10 सितंबर तक अपने मूल विभागों में लौट जाएं, वरना उनकी सैलरी रोक दी जाएगी.

सम्बंधित ख़बरें

Rani Mukerji Raj Kapoor Special Contribution
महाराष्ट्र सरकार ने रानी मुखर्जी को दिया सम्मान, मंच पर हुईं भावुक
62nd Maharashtra State Film Awards
सलीम खान को मिला अवॉर्ड, इमोशनल हुईं हेलेन, देखें विनर्स लिस्ट
Amruta Fadnavis
'मुस्लिम गरबा देखने आएं तो गलत नहीं', गरबा विवाद पर अमृता फडणवीस की दो टूक
Pune Protest
महाराष्ट्र में सरकारी परीक्षाओं में धांधली को लेकर सड़कों पर छात्र
बदलने वाली है मुंबई की तस्वीर
10 साल में झुग्गी मुक्त होगी मुंबई, सीएम फडणवीस ने बताया मास्टरप्लान

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र के भंडारा में भीषण हादसा... ट्रक और जीप की सीधी टक्कर, छत्तीसगढ़ के 9 लोगों की मौत

यह कदम महाराष्ट्र गवर्नमेंट रूल्स ऑफ बिजनेस 2026 में हाल ही में हुए प्रशासनिक बदलावों के अनुरूप है. इन नियमों के तहत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को व्यक्तिगत कैबिनेट मंत्रियों के फैसलों पर व्यापक वीटो अधिकार दिए गए हैं.

Advertisement

नई व्यवस्था के तहत, भविष्य में कर्मचारियों की किसी भी नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय से कड़ी जांच और अंतिम मंज़ूरी की ज़रूरत होगी. यह सख्त कार्रवाई सभी मंत्रालयों के कामकाज पर मुख्यमंत्री का सीधा अधिकार मज़बूत करती है और राज्य के विभागों में लंबे समय से चली आ रही अनौपचारिक भर्ती प्रथाओं को खत्म करती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    ब्रिक्स सम‍िट में हिस्सा लेने दिल्ली पहुंचे ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशक‍ियान, देखें तस्वीरें |
    ओरंगुटान से खुला वन्यजीव तस्करी का नेटवर्क, क्या है भारत तक पहुंचने का रूट? |
    लड़की, माता-पिता और भाई... सब 'लुटेरी दुल्हन' गैंग के सदस्य, शादी के नाम पर ऐसे करते थे ठगी |
    TMC नेता के घर में जोरदार धमाका, मलबे में बदली ग्राउंड फ्लोर, बमों के भंडारण का आरोप |
    राइन नदी में पानी घटा, जहाजों में माल कम... ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ा |
    रियलिटी शो में छक्के छुड़ाएंगे सहवाग, 'राइज एंड फॉल 2' करेंगे होस्ट, अमिताभ-सलमान खान को देंगे टक्कर? |
    शादी और प्रेग्नेंसी पर नीना गुप्ता का बेबाक जवाब, बोलीं- 'मुझे क्या?' |
    जिम के बाहर हरभजन सिंह की हत्या से पहले कार में लगाई थी GPS चिप, यमुनानगर में मुठभेड़ के बाद 2 आरोपी गिरफ्तार |
    टस से मस नहीं होगी SUV, हुडंई लाई खास सिक्योरिटी फीचर, ऐसे करेगा काम |
    अशोक सिद्धार्थ के सियासी संन्यास के बावजूद मायावती ने आकाश आनंद को BSP से क्यों निकाला? Inside story
    Advertisement