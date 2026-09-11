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TMC नेता के घर में जोरदार धमाका, मलबे में बदली ग्राउंड फ्लोर, बमों के भंडारण का आरोप

पश्चिम बंगाल के बारुईपुर में TMC नेता द्विजेन मंडल के लालपोल स्थित घर में शुक्रवार को जोरदार धमाका हुआ. धमाके में मकान की ग्राउंड फ्लोर मलबे में बदल गई और आसपास के कई घर भी क्षतिग्रस्त हुए. पुलिस को शुरुआती तौर पर सिलेंडर फटने का शक है, जबकि स्थानीय लोगों ने घर में बड़ी मात्रा में बम रखे होने का आरोप लगाया है.

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TMC नेता के घर में जोरदार धमाका. (Photo: Screengrab)
TMC नेता के घर में जोरदार धमाका. (Photo: Screengrab)

पश्चिम बंगाल के बारुईपुर में शुक्रवार को एक जोरदार धमाके से इलाके में हड़कंप मच गया. धमाका तृणमूल कांग्रेस के नेता द्विजेन मंडल के घर में हुआ. बारुईपुर उत्तरभाग के लालपोल इलाके में स्थित इस मकान में धमाका इतना तेज था कि घर की ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह मलबे में बदल गई. आसपास के कई मकानों को भी नुकसान पहुंचा है. धमाके के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौके पर जमा हो गए. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, पुलिस को आशंका है कि धमाका सिलेंडर फटने की वजह से हुआ हो सकता है. हालांकि, स्थानीय लोगों ने इससे अलग दावा किया है. उनका आरोप है कि मकान के अंदर बड़ी मात्रा में बम जमा करके रखे गए थे. स्थानीय लोगों के इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस अब इसी बात की जांच कर रही है कि आखिर धमाका किस वजह से हुआ और क्या मकान के अंदर किसी तरह के विस्फोटक रखे गए थे.

धमाके की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ द्विजेन मंडल का मकान ही नहीं, बल्कि आसपास के कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है. जोरदार आवाज के बाद इलाके में दहशत फैल गई. लोग अपने घरों से बाहर निकल आए. फिलहाल इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. हालांकि, मकान की ग्राउंड फ्लोर के मलबे में बदल जाने से धमाके की तीव्रता का अंदाजा लगाया जा सकता है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके को घेर लिया. पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित किया है, ताकि धमाके के कारणों की जांच की जा सके. किसी भी संभावित विस्फोटक या दूसरी सामग्री की मौजूदगी को लेकर भी जांच की जा रही है.

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स्थानीय लोगों का दावा, घर में जमा थे बम

धमाके के बाद स्थानीय लोगों ने गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका दावा है कि TMC नेता द्विजेन मंडल लंबे समय से इस परिसर से कथित तौर पर अवैध गतिविधियां चला रहे थे. स्थानीय लोगों का आरोप है कि घर के अंदर बड़ी मात्रा में बम जमा करके रखे गए थे. स्थानीय लोगों ने यह भी दावा किया कि इन विस्फोटकों को इलाके में BJP कार्यकर्ताओं पर हमले के इरादे से रखा गया था. हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस की जांच के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि घर के अंदर वास्तव में किसी तरह के विस्फोटक रखे गए थे या नहीं.

धमाके के बाद इलाके में राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है. BJP कार्यकर्ताओं ने TMC नेता के घर पर कथित तौर पर बम बनाने और उन्हें जमा करने के आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन के बाद मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है.

पुलिस फिलहाल शुरुआती तौर पर सिलेंडर विस्फोट की आशंका जता रही है. लेकिन स्थानीय लोगों के आरोपों को देखते हुए पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि कहीं घर के अंदर कोई विस्फोटक सामग्री तो मौजूद नहीं थी. घटनास्थल पर पुलिस ने सुरक्षा घेरा बनाया है. जांच के लिए फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है. फोरेंसिक टीम घटनास्थल से जरूरी नमूने और दूसरे सबूत जुटाकर यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि धमाका किस वजह से हुआ.

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पुलिस जांच में सामने आएगी धमाके की असली वजह

जांच का एक अहम हिस्सा यह भी होगा कि धमाका सिर्फ सिलेंडर के कारण हुआ या इसके पीछे कोई दूसरी वजह थी. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश करेगी कि अगर घर में विस्फोटक मौजूद थे तो उनकी प्रकृति क्या थी और वे वहां कैसे पहुंचे. फिलहाल पुलिस ने इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी है. धमाके में किसी की जान नहीं गई है, लेकिन मकान और आसपास के घरों को हुए नुकसान ने इलाके में चिंता बढ़ा दी है.

बारुईपुर के लालपोल इलाके में हुआ यह धमाका अब पुलिस जांच के साथ-साथ राजनीतिक आरोपों का मुद्दा भी बन गया है. एक तरफ पुलिस सिलेंडर विस्फोट की आशंका के साथ जांच आगे बढ़ा रही है, वहीं स्थानीय लोग घर में बमों के भंडारण का आरोप लगा रहे हैं. फोरेंसिक जांच के बाद ही धमाके की असली वजह सामने आने की उम्मीद है.
 

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इनपुट- प्रोसेनजीत साहा
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