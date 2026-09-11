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क्रिकेट के बाद अब रियलिटी शो में नई पारी, वीरेंद्र सहवाग करेंगे 'Rise and Fall 2' शो होस्ट, होने वाला है अनोखा डेब्यू

पूर्व भारतीय ओपनर वीरेंद्र सहवाग अब क्रिकेट की पिच के बजाय रियलिटी शो के पावर गेम में नजर आएंगे. वह 'राइज एंड फॉल सीजन 2 ' को होस्ट करेंगे. शो में 15 सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट्स रूलर्स और वर्कर्स के दो गुटों में बंटेंगे. पेंटहाउस और बेसमेंट के बीच बदलती स्थिति के साथ पैसा, पावर, रणनीति और गठजोड़ गेम का हिस्सा होंगे.

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'राइज एंड फॉल सीजन 2' शो को होस्ट करेंगे वीरेंद्र सहवाग (Photo Credit: MX Player by Prime Video)
'राइज एंड फॉल सीजन 2' शो को होस्ट करेंगे वीरेंद्र सहवाग (Photo Credit: MX Player by Prime Video)

Virender Sehwag to Host Rise and Fall Season 2: वीरेंद्र सहवाग ने क्रिकेट के मैदान पर अपनी बेखौफ बल्लेबाजी से खूब सुर्खियां बटोरीं. अब पूर्व भारतीय ओपनर एक बिल्कुल नए मैदान में उतरने जा रहे हैं. सहवाग रियलिटी शो राइज एंड फॉल सीजन 2 (Rise and Fall Season 2) को होस्ट करेंगे. इसके साथ ही वह स्ट्रीमिंग की दुनिया में बतौर होस्ट डेब्यू करने जा रहे हैं.

मेकर्स ने गुरुवार को शो के नए सीजन की पहली झलक जारी की. इसमें सहवाग एक बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आए. क्रिकेट के मैदान पर अपने सीधे-सपाट अंदाज और बेबाक ह्यूमर के लिए पहचाने जाने वाले सहवाग अब उसी तेवर के साथ कंटेस्टेंट्स के पावर गेम पर नजर रखेंगे.

शो के प्रोमो में इसी बात पर जोर दिया गया है कि किस्मत और हालात कभी भी बदल सकते हैं. सहवाग ने क्रिकेट के अनिश्चित खेल को 'Rise and Fall' के पावर गेम से जोड़ते हुए नजर आए हैं.

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इस रियलिटी शो का पूरा खेल पावर, पैसा और बदलते गठजोड़ के इर्द-गिर्द घूमता है. इसमें कुल 15 सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट्स हिस्सा लेंगे, जिन्हें दो ग्रुप में बांटा जाएगा, पहला रूलर्स और दूसरा वर्कर्स.

पेंटहाउस वालों के सामने बेसमेंट की चुनौती
शो का सबसे दिलचस्प हिस्सा इसके दो अलग-अलग वर्ल्ड हैं. रूलर्स को पेंटहाउस में रहने की सुविधा मिलेगी, जबकि वर्कर्स को बेसमेंट में रहना होगा.

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लेकिन गेम में किसी की स्थिति हमेशा के लिए तय नहीं है. कंटेस्टेंट्स अपने फैसलों, रणनीति और गठजोड़ के दम पर एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जा सकते हैं. यानी आज जो कंटेस्टेंट पावर में है, जरूरी नहीं कि वह आगे भी उसी स्थिति में रहे.

पहले सीजन जैसा ही रहेगा पावर का खेल
'Rise and Fall' के दूसरे सीजन का बेस भी पहले सीजन की तरह समाज और पावर स्ट्रक्चर में ऊपर और नीचे रहने वाले लोगों के अंतर पर टिका है. इस फॉर्मेट को ब्रिटेन की प्रोडक्शन कंपनी Studio Lambert ने मूल रूप से तैयार किया था. भारत में इस शो का निर्माण Banijay Asia कर रहा है.

कब और कहां देख पाएंगे?
'राइज एंड फॉल सीजन 2' को दर्शक Prime Video पर  देख सकेंगे. इसके अलावा MX Player Android ऐप पर भी शो स्ट्रीम होगा. MX Player को अब Prime Video के MX Player के तौर पर रिफ्रेश किया गया है. शो का नया सीजन जल्द ही प्रीमियर होगा. हालांकि, इसकी सटीक रिलीज डेट की घोषणा अभी नहीं की गई है.

कुल मिलाकर सहवाग के लिए यह क्रिकेट के बाद एक नई पारी होगी. मैदान पर अपने बेखौफ अंदाज के लिए मशहूर सहवाग अब 15 सेलिब्रिटीज के बीच चलने वाले इस हाई-स्टेक्स पावर गेम में किस तरह की होस्टिंग करते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा.

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