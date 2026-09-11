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Viral Jokes: डॉक्टर ने पूछा- जब तुम तनाव में होते हो तो क्या करते हो, मिला ये धांसू जवाब!

भागदौड़ भरी जिंदगी में हंसना जैसे कहीं खो सा गया है, जबकि एक छोटी सी मुस्कान भी पूरे दिन को बेहतर बना सकती है. अगर आप भी काम और टेंशन के बीच हल्का-फुल्का ब्रेक ढूंढ रहे हैं, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ मजेदार वायरल चुटकुले. ये ऐसे हैं कि पढ़ते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी और हंसी रोकना मुश्किल हो जाएगा.

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वायरल जोक्स
वायरल जोक्स

>डॉक्टर- जब तुम तनाव में होते हो क्या करते हो?
मरीज- जी, मंदिर चला जाता हूं...
डॉक्टर- बहुत बढ़िया, ध्यान-व्यान लगाते हो वहां?
मरीज- जी नहीं, लोगों के जूते चप्पल मिक्स कर देता हूं, फिर उन लोगों को देखता रहता हूं...
डॉक्टर हैरान...

 

>बाप- अगर तुम इस बार भी फेल हो गए तो मुझे पापा मत कहना....
कुछ दिन बाद...
बाप- तुम्हारे रिजल्ट का क्या रहा चिंटू...
चिंटू- दिमाग खराब मत करो रमेशबाबू... तुम अपने बाप होने का हक खो चुके हो
दे जूते... दे चप्पल... दे जूते

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>बिस्कुट चोरी करते हुए एक महिला पकड़ी गई.
जज- तुमने बिस्कुट का एक पैकेट चुराया, जिसमें 30 बिस्कुट थे,
इसके लिए तुम्हें 30 दिनों की सजा सुनाई जाती है. 
महिला का पति बोला- जज साहब, सूजी का पैकेट भी चुराया है.
जज बेहोश...कितनी सजा दें.

 

ऐसे ही मजेदार जोक्स पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

 

>मरीज- डॉक्टर साहब, आप दूसरों को तो धूम्रपान छोड़ने के लिये कहते हैं और आप पीते हैं ?
डॉक्टर- मैं अपने आप न पीऊं तो इसकी हानियों को कैसे जानूंगा!!

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>शिक्षक- दुनिया के इस नक्शे में बताओ कि अमरीका कहां है ?
मोहन (नक्शे में)- यह है.
शिक्षक- सोहन ! तुम बताओ अमेरिका की खोज किसने की ?
रामचन्द्र- जी, मोहन ने। ये देखो (नक्शे और मोहन की तरफ इशारा करते हुए..)

 

>बेटे को जेल हो जाने पर मां अपने बेटे से जेल मे मिलने आती है.
मां- बेटा, जेल में अपना ध्यान रखना.
लड़का- चिन्ता मत करो मां. यहां दिन में तीन बार मेरी उपस्थिति जांची जायेगी. मेरी खोने का कोई भय नहीं!

 

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

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