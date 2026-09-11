दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) चुनाव 2026-27 के लिए कांग्रेस समर्थित छात्र संगठन NSUI (नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया) ने अपने अधिकृत प्रत्याशियों के 'सेंट्रल 4' पैनल का औपचारिक ऐलान कर दिया है. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के बाद अब NSUI के नाम तय होने के साथ ही नॉर्थ से लेकर साउथ कैंपस तक चुनावी मुकाबला पूरी तरह आमने-सामने का हो गया है. NSUI ने 'छात्र हित सर्वोपरि' का नारा देते हुए विजय शंकर मीणा को अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया है.

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NSUI का अधिकृत 'सेंट्रल 4' पैनल

संगठन ने सामाजिक समीकरणों को साधते हुए चारों केंद्रीय पदों पर अपने अधिकृत उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं:

अध्यक्ष पद के लिए- विजय शंकर मीणा

उपाध्यक्ष पद के लिए- वीर छत्रथ

सचिव पद के लिए- नम्रता चौधरी

सह-सचिव पद के लिए- गोपाल चौधरी

यह भी पढ़ें: DUSU चुनाव: ABVP ने जारी किया अपना सेंट्रल पैनल, यश डबास अध्यक्ष पद के प्रत्याशी घोषित

कैंपस में सीधा मुकाबला: ABVP vs NSUI

नाम वापसी के बाद अब दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव की तस्वीर साफ हो चुकी है. NSUI का यह पैनल मुख्य रूप से कैंपस में हॉस्टल सुविधाओं का विस्तार, फीस वृद्धि पर रोक, महिला सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के मुद्दों पर चुनाव मैदान में उतरेगा.

मतदान : 18 सितंबर 2026

मतगणना: 19 सितंबर 2026

NSUI और ABVP के बीच अध्यक्ष पद पर विजय शंकर मीणा बनाम यश डबास की सीधी जंग देखने को मिलेगी, जिससे डूसू 2026 का चुनाव बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है.

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किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है चुनाव?

फीस वृद्धि और रोलबैक: हाल के सत्रों में विभिन्न पाठ्यक्रमों की फीस में हुई बढ़ोतरी का विरोध.

हॉस्टल और पीजी सुरक्षा: आउट-ऑफ-स्टेट (बाहरी राज्यों से आए) छात्रों के लिए किफायती हॉस्टल और प्राइवेट पीजी के किरायों पर नियंत्रण.

कैंपस सुरक्षा व इंफ्रास्ट्रक्चर: छात्राओं के लिए सुरक्षित माहौल और कॉलेजों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार.

मेट्रो कंसेशन पास: डीयू छात्रों के लिए मेट्रो में रियायती पास की लंबे समय से चली आ रही मांग.

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