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सूर्यकुमार यादव ने किया मिसबिहेव! बोल्ड हसीना को भेजे आपत्तिजनक मैसेज? एक्ट्रेस बोली- अकेलापन...

खुशी मुखर्जी ने क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव से जुड़े मैसेजिंग विवाद और इंस्टाग्राम अकाउंट बार-बार डिलीट होने पर रिएक्ट किया है. खुशी ने बताया कि उन्होंने अपना ऐप लॉन्च किया है जहां वे फैंस से सीधे जुड़ती हैं.

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Khushi Mukherjee exposed Suryakumar Yadav (Photo: Instagram @khushimukherjee5/surya_14kumar)
Khushi Mukherjee exposed Suryakumar Yadav (Photo: Instagram @khushimukherjee5/surya_14kumar)

बोल्ड एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी अपनी अतरंगी ड्रेसेज को लेकर लाइमलाइट में रहती हैं. कुछ समय पहले उन्होंने खुलासा किया था कि क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव उन्हें मैसेज करते थे. क्रिकेटर को लेकर किए इस खुलासे के बाद खुशी को ट्रोलिंग मिली. खुशी का आरोप है कि सूर्यकुमार यादव की वजह से उनका इंस्टा अकाउंट डिलीट हुआ है. इसलिए उन्होंने अपना ऐप शुरू किया है. ये उनकी कमाई का जरिया भी है. वहां पर वो फैंस संग बातें करती हैं. 

सूर्यकुमार यादव ने किए थे मैसेज
बिपिन सिंह संग बातचीत में उन्होंने कहा- क्या मेरा इंस्टाग्राम उड़ने के पीछे सूर्यकुमार की टीम का हाथ था. मुझे आइडिया नहीं है. लेकिन ऐसा हो सकता है. मैंने कुछ गलत नहीं कहा था. मैंने झूठ तो नहीं कहा था. वो मुझे मैसेज करते थे. हमारे बीच दोस्तों जैसी बातें होती थीं. मैं उनके गेम को लेकर बात करती थी. हम नॉर्मल बातें करते थे. उसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं था. उस बात को इतना बड़ा बनाने की कोई जरूरत नहीं थी. मेरे पास अभी भी उनके साथ चैट के सबूत हैं. मैंने इस मामले में कोई झूठ नहीं कहा.

खुशी ने बताया कि कई लोगों ने कहा कि हमें सूर्यकुमार संग चैट दिखाओ, तब हम यकीन करेंगे. अगर वो चाहतीं तो क्रिकेटर संग की हुई बातें दिखा सकती थीं. तब सूर्यकुमार आईपीएल के लिए खेलते थे. वो इंडिया के लिए नहीं खेलते थे. खुशी ने बताया कि वो कभी भी क्रिकेट की फैन नहीं रही हैं. खुशी के मुताबिक, सूर्यकुमार के अलावा भी कई दूसरे क्रिकेटर्स संग उनकी बात हुई है. कुछ उन्हें गाना गाकर भेजते थे. एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें भी अकेलापन फील होता है. शायद इसी वजह से लोग उनसे बात करना चाहते हैं. खुशी के मुताबिक, क्रिकेटर्स उनसे बात करते हैं लेकिन कभी किसी ने उनके साथ बदतमीजी नहीं की है.

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खुशी का पॉडकास्ट में दर्द भी छलका. उन्होंने परिवार संग अनबन को लेकर बात की. उन्होंने बताया कि उनका भाई उनसे रिश्ता नहीं रखना चाहता. उन्हें परिवार ने त्याग दिया है. वो फैमिली से अलग रहती हैं. एक्ट्रेस ने ट्रोलिंग पर रिएक्ट किया. खुशी ने कहा कि उन्हें सबसे ज्यादा उनकी फैशन चॉइस को लेकर ट्रोल किया जाता है. वो जो कपड़े पहनती हैं वो लीगल हैं. वो ट्रोल्स के निशाने पर रहकर भी खुश हैं.

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