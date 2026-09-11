मोहम्मद रिजवान और इमाम उल हक पर कसा शिकंजा... NCCIA खंगाल रही फोन, पैसों के लेनदेन की भी पड़ताल

पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के दो बड़े चेहरों इमाम उल हक और मोहम्मद रिजवान की मुश्किलें बढ़ गई हैं. नेशनल साइबर क्राइम जांच एजेंसी (NCCIA) दोनों खिलाड़ियों के मोबाइल फोन की फॉरेंसिक और तकनीकी जांच कर रही है. जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक जांच में खिलाड़ियों के वित्तीय लेनदेन के साथ-साथ पाकिस्तानी टीम के ड्रेसिंग रूम से कथित तौर पर जानकारी लीक होने के पहलू को भी शामिल किया गया है.

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सूत्रों ने बताया कि एनसीसीआईए की जांच का मुख्य फोकस इमाम उल हक और मोहम्मद रिजवान से जुड़े वित्तीय मामलों पर है. इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले और सीरीज शुरू होने के बाद दोनों खिलाड़ियों की वित्तीय गतिविधियों की जांच की जा रही है. जांच एजेंसी संबंधित अवधि में उनके बैंक खातों से हुए लेनदेन की भी समीक्षा कर रही है. किसी ट्रांजैक्शन के संदिग्ध पाए जाने पर उसके पैसों के स्रोत और रकम कहां ट्रांसफर हुई, इसकी पड़ताल की जाएगी. इसके अलावा किसी कंपनी, व्यक्ति या संगठन की ओर से किए गए कथित भुगतानों को भी जांच के दायरे में रखा गया है.

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जांच के दौरान खिलाड़ियों के मोबाइल फोन से मिले डिजिटल डेटा का भी विश्लेषण किया जा रहा है. इसमें मैसेज, कॉन्टैक्ट्स और दूसरी डिजिटल जानकारी शामिल है. सूत्रों के अनुसार, इस डेटा को दोनों खिलाड़ियों की वित्तीय गतिविधियों से जोड़कर देखा जा रहा है. एनसीसीआईए यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मोबाइल में मौजूद बातचीत या संपर्कों का जांच में सामने आ रहे वित्तीय मामलों से कोई संबंध है या नहीं.

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सिर्फ वित्तीय लेनदेन ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान टीम के ड्रेसिंग रूम से कथित तौर पर जानकारी बाहर जाने की भी जांच हो रही है. इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान ड्रेसिंग रूम से जुड़ी जानकारी लीक होने के आरोपों को भी एजेंसी खंगाल रही है. इमाम उल हक और मोहम्मद रिजवान से इंग्लैंड में प्रैक्टिस सेशन और मैचों के दौरान उनके संपर्कों और मुलाकातों को लेकर भी सवाल किए गए. हालांकि, यह साफ करना जरूरी है कि एनसीसीआईए ने अभी तक दोनों खिलाड़ियों के खिलाफ किसी आरोप की पुष्टि नहीं की है.

दोनों से करीब 2 घंटे तक पूछताछ

इमाम उल हक और मोहम्मद रिजवान गुरुवार (10 सितंबर) को लाहौर के जोहर टाउन स्थित एनसीसीआईए कार्यालय पहुंचे थे. सूत्रों के मुताबिक, दोनों से करीब दो घंटे तक पूछताछ हुई. दोनों खिलाड़ी दोपहर करीब 3 बजे एजेंसी के दफ्तर पहुंचे थे. पूछताछ के बाद दोनों ने अपने जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है. फिलहाल जांच जारी है और एजेंसी की ओर से किसी निष्कर्ष या कार्रवाई की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) भी दोनों खिलाड़ियों को लेकर एक अलग मामले में सवाल उठा चुका है. पीसीबी ने 31 अगस्त को अपनी चयन समिति के एक सदस्य से लिखित स्पष्टीकरण मांगा था. बोर्ड के नोटिस के मुताबिक, उस सदस्य ने 2 जून को हुई बैठक में हिस्सा लिया था. इसी बैठक में वेस्टइंडीज और इंग्लैंड टूर के लिए पाकिस्तानी टीम के चयन की जिम्मेदारी तय की गई थी.

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