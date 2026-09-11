scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अचानक बदला दिल्ली का मौसम... कई इलाकों में झमाझम बारिश, नोएडा-गुरुग्राम समेत NCR में तेज हवाओं का अलर्ट

राजधानी के कई हिस्सों में शुक्रवार को तेज बारिश हुई. लगातार हो रही बारिश से सड़कों पर पानी भरने और ट्रैफिक प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है. मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से सावधानी से गाड़ी चलाने और अतिरिक्त समय लेकर निकलने की अपील की है.

Advertisement
X
दिल्ली में बारिश के बीच सड़कों पर जारी रही वाहनों की आवाजाही (Photo-ANI)
दिल्ली में बारिश के बीच सड़कों पर जारी रही वाहनों की आवाजाही (Photo-ANI)

राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में शुक्रवार को तेज बारिश हुई. बारिश के बीच मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. लगातार बारिश के कारण कुछ इलाकों में अस्थायी जलभराव की स्थिति बन सकती है, जिसका असर ट्रैफिक की रफ्तार पर पड़ सकता है.

झमाझम बारिश के दौरान सड़कों पर इसका असर साफ दिखाई दिया. गीली सड़क पर वाहन गुजरते नजर आए, जबकि पानी के छींटों के बीच ट्रैफिक लगातार चलता रहा.बारिश और धुंध जैसे मौसम के कारण विजिबिलिटी भी कम दिखाई दी.

बारिश के बावजूद धौला कुआं की व्यस्त सड़क पर मेट्रो और फ्लाईओवर के नीचे से बड़ी संख्या में वाहन गुजरते दिखाई दिए. बारिश के कारण सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

KL Rahul
केएल राहुल छोड़ेंगे DC? टीम माल‍िक के पोस्ट पर बैटर ने दिया जवाब
IPL 2027 Hardik Pandya (PHOTO: Reuters)
पंड्या की तस्वीर ने मचाई खलबली, DC ने लगाया बड़ा दांव?
Abhishek Porel Arrest
कौन हैं अभिषेक पोरेल? रेप केस में गिरफ्तारी, IPL में बदल द‍िया था गेम
abishek-porel
IPL क्रिकेटर अभिषेक पोरेल गिरफ्तार, शादी का झांसा देकर रेप का आरोप
Sourav Ganguly and Yuvraj Singh
दादा और युवी बदलेंगे DC की किस्मत! होगा बड़ा बदलाव

मंडी हाउस समेत कई हिस्सों में बारिश के चलते सड़कें गीली हैं और सामान्य ट्रैफिक जारी है. कॉपरनिकस मार्ग, भगवान दास रोड और तिलक मार्ग जैसे प्रमुख रास्तों पर भी बारिश का असर है.गर्मी के बाद दिल्ली में अचानक बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया है.

ट्रैफिक पुलिस ने दी सावधान रहने की सलाह

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बारिश के बीच वाहन चालकों से सावधानी से ड्राइव करने की अपील की है. पुलिस ने लोगों को सफर के लिए अतिरिक्त समय लेकर निकलने और सड़क पर तैनात ट्रैफिक कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है. पुलिस के मुताबिक बारिश जारी रहने के दौरान कुछ जगहों पर अस्थायी जलभराव हो सकता है.इससे ट्रैफिक मूवमेंट प्रभावित होने की संभावना है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: दिल्ली-गाजियाबाद में बारिश की संभावना, तापमान 34 डिग्री, चेक करें अन्य शहरों का मौसम

बारिश में संभलकर निकलें

राजधानी में बारिश के दौरान गीली सड़क और कम विजिबिलिटी के बीच वाहन चलाना चुनौती भरा हो सकता है. ऐसे में जल्दबाजी से बचना और ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करना जरूरी है. मदद के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर 1095 भी जारी किया है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    iPhone 18 प्रो और iPhone 18 प्रो मैक्स की जानें कीमत |
    Mangal Gochar 2026: मंगल-गुरु की युति, 6 राशियों को फायदा, 56 दिन तक तरक्की के योग |
    कौन हैं प्रिंस रहीम आगा खान पंचम, जिनकी भारत दौरे में काफी चर्चा हो रही? |
    बारिश में दीवारों की सीलन से बचने के लिए अपनाएं ये आसान उपाय |
    सहारनपुर कलेक्ट्रेट मस्जिद मामला: हाईकोर्ट ने UP सरकार से मांगा जवाब, ₹6.41 करोड़ की पेनाल्टी पर लगाया स्टे |
    BRICS समिट के लिए दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, पुलिस-कमांडो तैनात |
    हूतियों ने मोचा शहर के बाद अब एक आईलैंड पर किया कब्जा, मोर्चा छोड़ भागे सऊदी समर्थित सैनिक |
    PF Withdrawal Rule: इमरजेंसी में कितना निकाल स‍कते हैं PF एडवांस? बदल गए हैं पुराने नियम |
    पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम उपचुनाव को लेकर बढ़ी हलचल... शुभेंदु अधिकारी के दिवंगत PA की मां हासी रथ को टिकट दे सकती है BJP |
    झारखंड में 11वीं की छात्रा का एकतरफा प्यार में हुआ अपहरण! पुलिस ने जब्त की बोलेरो
    Advertisement