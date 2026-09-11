अचानक बदला दिल्ली का मौसम... कई इलाकों में झमाझम बारिश, नोएडा-गुरुग्राम समेत NCR में तेज हवाओं का अलर्ट

राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में शुक्रवार को तेज बारिश हुई. बारिश के बीच मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. लगातार बारिश के कारण कुछ इलाकों में अस्थायी जलभराव की स्थिति बन सकती है, जिसका असर ट्रैफिक की रफ्तार पर पड़ सकता है.
झमाझम बारिश के दौरान सड़कों पर इसका असर साफ दिखाई दिया. गीली सड़क पर वाहन गुजरते नजर आए, जबकि पानी के छींटों के बीच ट्रैफिक लगातार चलता रहा.बारिश और धुंध जैसे मौसम के कारण विजिबिलिटी भी कम दिखाई दी.
बारिश के बावजूद धौला कुआं की व्यस्त सड़क पर मेट्रो और फ्लाईओवर के नीचे से बड़ी संख्या में वाहन गुजरते दिखाई दिए. बारिश के कारण सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं.
मंडी हाउस समेत कई हिस्सों में बारिश के चलते सड़कें गीली हैं और सामान्य ट्रैफिक जारी है. कॉपरनिकस मार्ग, भगवान दास रोड और तिलक मार्ग जैसे प्रमुख रास्तों पर भी बारिश का असर है.गर्मी के बाद दिल्ली में अचानक बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया है.
ट्रैफिक पुलिस ने दी सावधान रहने की सलाह
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बारिश के बीच वाहन चालकों से सावधानी से ड्राइव करने की अपील की है. पुलिस ने लोगों को सफर के लिए अतिरिक्त समय लेकर निकलने और सड़क पर तैनात ट्रैफिक कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है. पुलिस के मुताबिक बारिश जारी रहने के दौरान कुछ जगहों पर अस्थायी जलभराव हो सकता है.इससे ट्रैफिक मूवमेंट प्रभावित होने की संभावना है.
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बारिश में संभलकर निकलें
राजधानी में बारिश के दौरान गीली सड़क और कम विजिबिलिटी के बीच वाहन चलाना चुनौती भरा हो सकता है. ऐसे में जल्दबाजी से बचना और ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करना जरूरी है. मदद के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर 1095 भी जारी किया है.