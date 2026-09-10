Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 10 सितंबर 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद और आकाश आनंद के ससुर डॉ. अशोक सिद्धार्थ ने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान किया है. वहीं, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि ईरान की इस्लामिक रिपब्लिक सरकार गिरने के बेहद करीब है. इन खबरों के अलावा, Apple ने आखिरकार अपना पहला फोल्ड iPhone लॉन्च कर दिया है, जिसकी स्क्रीन मुड़ जाती है. पढ़ें गुरुवार सुबह की बड़ी खबरें

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आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ ने लिया संन्यास, मायावती बोलीं- देर से सही, लेकिन सही किया

बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद और आकाश आनंद के ससुर डॉ. अशोक सिद्धार्थ ने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान किया है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बहुजन मिशन उनके लिए परिवार और पद से ऊपर है. इससे पहले मायावती ने कहा था कि आकाश आनंद तभी बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं जब अशोक सिद्धार्थ राजनीति से सन्यास ले लें.

'हर नागरिक को देंगे ₹4.2 लाख, अगर...', डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा चुनावी दांव

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर रिपब्लिकन पार्टी हाउस और सीनेट दोनों जीत जाती है, तो हर वयस्क नागरिक को 5000 डॉलर का डिविडेंड दिया जाएगा. उन्होंने पिछले साल सेना को दिए गए 1776 डॉलर के बोनस का भी जिक्र किया. दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि ईरान युद्ध की वजह से बढ़ी तेल की कीमतें मिडटर्म चुनाव तक शायद कम नहीं होंगी.

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टीम इंडिया को तगड़ा झटका... अफगानिस्तान सीरीज से बाहर हुआ धुरंधर गेंदबाज, एशियन गेम्स में भी भाग लेना तय नहीं

अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम को 13 सितंबर से तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है. इस सीरीज से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है. तेज गेंदबाज हर्षित राणा इस टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं. हैमस्ट्रिंग चोट से जूझ रहे राणा को भारतीय टीम में शामिल किया गया था, लेकिन उनकी उनकी उपलब्धता पूरी तरह फिटनेस पर निर्भर थी.

'ईरान में बस होने वाला तख्तापलट', चुनाव के बीच नेतन्याहू के गजब के दावे

इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा है कि ईरान की इस्लामिक रिपब्लिक सरकार गिरने के बेहद करीब है. उन्होंने कहा कि ईरान के मौजूदा शासन को खत्म करने के लिए अभी कुछ काम बाकी है. लेकिन इजरायल इस लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच चुका है.

जॉर्डन में ईरान ने तोड़ दी अमेरिका की कमर, नाइट अटैक में कई जेट्स को कर दिया डैमेज

जॉर्डन के मुवाफ्फाक सल्ती एयर बेस पर मंगलवार रात से बुधवार तड़के के बीच हुए ईरानी हमलों में कई अमेरिकी सैन्य विमान डैमेज हुए, जिनमें करीब 8 एफ-15 और एक ए-10 थंडरबोल्ट शामिल हैं. हालांकि, हमले में किसी अमेरिकी सैनिक की मौत की खबर नहीं है. ईरानी हमले से बचाव के लिए जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सेना ने 30 से ज्यादा पैट्रियट मिसाइलें दागीं.

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मॉनसून की विदाई में देरी! 15 राज्यों में बारिश-आंधी का अलर्ट, दिल्ली-NCR में भी बदलेगा मौसम

मौसम विभाग ने 10 सितंबर को दिल्ली-NCR समेत कई राज्यों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया है. इस दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार में जहां कुछ इलाकों में भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली का खतरा है, वहीं MP में कई जगह बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. उत्तराखंड में 10 से 13 सितंबर के बीच भारी बारिश का अलर्ट है.

शेख हसीना की बेटी साइमा वाजेद ने WHO के क्षेत्रीय प्रमुख पद से दिया इस्तीफा, फाइनेंशियल फ्रॉड के आरोपों के बीच बड़ा फैसला

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी साइमा वाजेद ने WHO के दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र की प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया है. यह इस्तीफा तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है. वाजेद के खिलाफ फ्रॉड और फर्जीवाड़े को लेकर जांच चल रही थी. वाजेद ने 2024 की शुरुआत में WHO के दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र की रीजनल डायरेक्टर का पद संभाला था.

Apple ने लॉन्च किया पहला फोल्ड iPhone Duo, ये हैं 6 बड़े ऐलान, कीमत भी जानिए

Apple ने आखिरकार अपना पहला फोल्ड iPhone लॉन्च कर दिया है, जिसकी स्क्रीन मुड़ जाती है. इसका नाम iPhone Duo रखा है. iPhone Duo की शुरुआती कीमत 2,99,900 रुपये है. इसके अलावा कंपनी ने iPhone 18 Pro और 18 Pro Max को लॉन्च किया है. साथ ही कंपनी ने न्यू Watch series 12, Watch Ultra 4 और AirPods 5 को भी पेश किया है.

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अरविंद केजरीवाल फिर चुने गए राष्ट्रीय संयोजक, AAP की 23 सदस्यीय नई टीम का गठन

आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल को अपना राष्ट्रीय संयोजक चुना है. बुधवार को पार्टी की नेशनल काउंसिल की वर्चुअल बैठक हुई. इसमें केजरीवाल को सर्वसम्मति से इस पद के लिए चुना गया. बैठक में 330 सदस्यों ने हिस्सा लिया. पार्टी ने इस दौरान नई 23 सदस्यीय नेशनल एग्जिक्युटिव का भी गठन किया.

ICC T20 Rankings: आईसीसी रैंकिंग में छा गए ईशान किशन, अफ्रीकी बल्लेबाजों ने भी किया बड़ा धमाका

आईसीसी T20 रैंकिग में भारतीय बल्लेबाज ईशान किशन 910 रेटिंग पॉइंट्स के साथ टॉप की पोजिशन पर बरकरार हैं. पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान 848 पॉइंट्स के साथ दूसरे स्थान पर हैं, जबकि भारत के ही अभिषेक शर्मा तीसरे नंबर पर बने हुए हैं. वहीं, इंग्लैंड के फिल साल्ट अब एक पायदान चढ़कर अब चौथे स्थान पर आ गए हैं.

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