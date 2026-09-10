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मॉनसून की विदाई में देरी! 15 राज्यों में बारिश-आंधी का अलर्ट, दिल्ली-NCR में भी बदलेगा मौसम

सितंबर का दूसरा हफ्ता बीतने को है, लेकिन देश से मॉनसून की विदाई फिलहाल दूर नजर आ रही है. मौसम विभाग ने 10 सितंबर को दिल्ली-NCR समेत कई राज्यों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है.

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मौसम विभाग ने 10 सितंबर 2026 को दिल्ली-NCR समेत कई राज्यों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया. (File Photo: PTI)
मौसम विभाग ने 10 सितंबर 2026 को दिल्ली-NCR समेत कई राज्यों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया. (File Photo: PTI)

सितंबर का दूसरा हफ्ता चल रहा है, लेकिन मॉनसून अभी विदाई के मूड में नहीं है. देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर एक बार फिर तेज होता दिख रहा है. मौसम विभाग (IMD) ने दिल्ली-NCR समेत कई राज्यों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया है. उत्तर प्रदेश और बिहार में जहां कुछ इलाकों में भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली का खतरा है, वहीं मध्य प्रदेश में कई जगह बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. पहाड़ी राज्यों में भी बारिश के साथ भूस्खलन का खतरा बना हुआ है.

मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक 10 सितंबर को देश के करीब 15 राज्यों में मौसम का मिजाज बदल सकता है. कई इलाकों में 50 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. दिल्ली-NCR में आज बारिश के आसार कम हैं, लेकिन अगले कुछ दिनों में मौसम फिर करवट ले सकता है.

दिल्ली-NCR में कैसा रहेगा मौसम?

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राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में गुरुवार को सुबह हल्के बादल छाए रह सकते हैं. आज अधिकतम तापमान करीब 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. उमस की वजह से लोगों को गर्मी महसूस हो सकती है.

हालांकि दिल्ली में राहत ज्यादा दूर नहीं है. मौसम विभाग के मुताबिक 11 सितंबर से मौसम में बदलाव शुरू हो सकता है. 12 और 13 सितंबर को बारिश का दौर तेज होने की संभावना है. 14 सितंबर को मौसम कुछ साफ हो सकता है, जबकि 15 सितंबर को एक बार फिर बारिश हो सकती है.

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यूपी में गरज-तड़क का है अलर्ट

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज बारिश के साथ आकाशीय बिजली और तेज हवाओं का खतरा है. गोरखपुर, बहराइच, गाजीपुर, आजमगढ़, वाराणसी, फुरसतगंज, लखीमपुर खीरी, प्रयागराज, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर और जौनपुर में गरज-चमक के साथ तेज बारिश की चेतावनी दी गई है. इस दौरान हवा की रफ्तार 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. लखनऊ में भी बादल छाए रहने का अनुमान है. यहां अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.

बिहार के इन जिलों में भारी बारिश

बिहार में भी मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. गोपालगंज, सिवान, शिवहर, पूर्वी चंपारण, कटिहार, पटना, भोजपुर, बक्सर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में भारी बारिश हो सकती है. बारिश के साथ करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और कुछ जगह बिजली गिरने की भी आशंका है. पटना में आज अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.

मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट

मध्य प्रदेश में बारिश का असर सबसे ज्यादा रहने वाले राज्यों में से एक हो सकता है. भोपाल, इंदौर, देवास, उज्जैन, गुना, खंडवा, पन्ना, श्योपुर, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, कटनी, जबलपुर, अशोकनगर और नीमच समेत कई इलाकों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी है. बारिश के दौरान हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. भोपाल में आज अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

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राजस्थान में कई हिस्सों में मॉनसून कमजोर

राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग के अधिकतर हिस्सों में अगले कुछ दिनों में मॉनसून कमजोर पड़ सकता है. पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी अगले पांच दिनों में मानसून की गतिविधि कम रहने का अनुमान है. हालांकि अलवर, भरतपुर, डीग, दौसा और करौली में हल्की से भारी बारिश हो सकती है. जयपुर में आज अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

पहाड़ों पर भी बारिश का दौर रहेगा जारी

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है. उत्तराखंड में 10 से 13 सितंबर के बीच भारी बारिश का अलर्ट है. 10 से 14 सितंबर के दौरान कुछ इलाकों में गरज-चमक और बिजली गिरने का खतरा भी बना हुआ है. हिमाचल प्रदेश में 14 और 15 सितंबर को भारी बारिश हो सकती है. लगातार बारिश के कारण पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और सड़क यातायात प्रभावित होने का खतरा बना रह सकता है.

इन राज्यों में भी बारिश का अलर्ट

IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 12 सितंबर को बहुत भारी बारिश हो सकती है. पश्चिमी मध्य प्रदेश में 12 से 14 सितंबर, पूर्वी मध्य प्रदेश में 11 सितंबर और विदर्भ में 12 से 13 सितंबर को भारी बारिश की संभावना है.

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पश्चिमी भारत में कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात और सौराष्ट्र-कच्छ में भी आने वाले दिनों में बारिश तेज हो सकती है. कोंकण और गोवा में 9 से 15 सितंबर तक व्यापक बारिश का अनुमान है.

पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में भी मौसम सक्रिय रहेगा. बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कई हिस्सों में बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं.

मॉनसून की विदाई में अभी वक्त

आमतौर पर सितंबर के दूसरे हफ्ते में मॉनसून की वापसी की चर्चा शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार कई मौसमी सिस्टम बारिश का दौर आगे बढ़ा रहे हैं. इसका असर देश के अलग-अलग हिस्सों में दिखाई दे रहा है. एक तरफ बारिश से गर्मी और उमस से राहत मिल रही है, तो दूसरी तरफ लगातार बारिश से शहरों में जलभराव, ट्रैफिक और जल निकासी की समस्या बढ़ सकती है. पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा भी बना हुआ है.

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