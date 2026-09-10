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टीम इंडिया को तगड़ा झटका... अफगानिस्तान सीरीज से बाहर हुआ धुरंधर गेंदबाज, एशियन गेम्स में भी भाग लेना तय नहीं

भारतीय टीम के लिए सितंबर का महीना काफी व्यस्त रहने वाला है. पहले भारतीय टीम अफगानिस्तान के खिलाफ 13 सितंबर से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी. फिर उसे जापान के खिलाफ 22 सितंबर को जापान के खिलाफ ऐतिहासिक टी20I मैच खेलना है. एशियन गेम्स और वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में भी भारतीय टीम की परीक्षा होगी.

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हर्षित राणा इंजरी से परेशान, एशियन गेम्स में भी भाग लेना तय नहीं (Photo: Reuters)
हर्षित राणा इंजरी से परेशान, एशियन गेम्स में भी भाग लेना तय नहीं (Photo: Reuters)

अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम को 13 सितंबर से तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है. इस सीरीज से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है. तेज गेंदबाज हर्षित राणा इस टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं. हैमस्ट्रिंग चोट से जूझ रहे राणा को भारतीय टीम में शामिल किया गया था, लेकिन उनकी उपलब्धता पूरी तरह फिटनेस पर निर्भर थी.

हर्षित राणा ने भारत के लिए आखिरी मुकाबला इंग्लैंड दौरे पर खेला था. इसके बाद वह इंजरी से जूझ रहे हैं. भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) के एक सूत्र ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि राणा अभी तक चोट से पूरी तरह नहीं उबर पाए हैं और उन्हें मैदान पर लौटने के लिए कुछ और समय की जरूरत होगी.

अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए हर्षित राणा का चयन फिटनेस क्लियरेंस के अधीन था. हर्षित को एशियन गेम्स के लिए भी भारतीय दल में जगह दी गई है, लेकिन टीम मैनेजमेंट उनकी फिटनेस को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहेगा. राणा का आइची-नागोया में होने जा रहे एशियन गेम्स में भी भाग लेना तय नहीं है.
यह भी पढ़ें: पाकिस्तानी टीम को मिला रफ्तार का नया सितारा, डेब्यू पर जो रूट को किया ढेर, वकार यूनुस से हो रही तुलना

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हर्षित राणा के साथ-साथ स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर भी हैमस्ट्रिंग चोट से परेशान थे. हालांकि सुंदर अब पूरी तरह फिट हैं और अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए उपलब्ध रहेंगे. ऐसे में भारतीय टीम को एक तरफ राहत मिली है, लेकिन तेज गेंदबाजी विभाग में राणा की गैरमौजूदगी खल सकती है.

नीतीश-बुमराह को लेकर अच्छी खबर
टीम इंडिया के लिए राहत की सबसे बड़ी खबर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और बैटिंग ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को लेकर है. दोनों खिलाड़ियों को भी फिटनेस के आधार पर अफगानिस्तान सीरीज के लिए टीम में चुना गया है और बीसीसीआई सूत्र के मुताबिक दोनों अपनी वापसी की राह पर सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं.

बूम बूम बुमराह को जुलाई में इंग्लैंड दौरे के दौरान बाएं घुटने में चोट लग गई थी. वहीं नीतीश कुमार रेड्डी क्वाड्रिसेप्स की चोट से उबर रहे हैं. दोनों की फिटनेस पर लगातार नजर रखी जा रही है.
यह भी पढ़ें: 47 साल की उम्र में इस 'बुजर्ग' गेंदबाज की आंधी, 'पंजा' जड़कर लेकर मचा दी CPL में सनसनी

भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 सीरीज के तीनों मुकाबले दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे. इसके बाद भारत 22 सितंबर को टोक्यो में जापान के खिलाफ एकमात्र टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेलेगा. भारतीय टीम का एशियन गेम्स अभियान 28 सितंबर से शुरू होगा. टीम मैनेजमेंट फिलहाल हर्षित राणा की फिटनेस को लेकर जोखिम लेने के बजाय उनके पूरी तरह ठीक होने का इंतजार कर सकता है.

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अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी*, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर*, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह*, अर्शदीप सिंह.

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