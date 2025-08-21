scorecardresearch
 

Feedback

महाराष्ट्र: यवतमाल में दिल दहला देने वाला हादसा, रेलवे निर्माण स्थल के गड्ढे में डूबकर 4 बच्चों की दर्दनाक मौत

महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के दारव्हा-नेर मार्ग के पास बुधवार शाम एक हृदयविदारक हादसा हुआ है. यहां रेलवे स्टेशन परिसर में निर्माणाधीन पुल के गहरे गड्ढे में चार बच्चों की डूबकर मौत हो गई.

Advertisement
X
यवतमाल में रेलवे के इसी निर्माणाधीन गड्ढे में डूबने से हुई चार मासूमों की मौत (Photo: Screengrab)
यवतमाल में रेलवे के इसी निर्माणाधीन गड्ढे में डूबने से हुई चार मासूमों की मौत (Photo: Screengrab)

महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के दारव्हा में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां रेलवे निर्माण के लिए खोदे गए एक गहरे गड्ढे में डूबकर चार मासूम बच्चों की जान चली गई. यह हादसा बुधवार शाम को दारव्हा-नेर मार्ग के पास रेलवे स्टेशन परिसर में हुआ.

इस घटना में मारे गए बच्चों की पहचान रिहान असलम खान (13), गोलू पांडुरंग नारनवरे (10), सोम्या सतीश खडसन (10) और वैभव आशीष बोधले (14) के रूप में हुई है, ये सभी दारव्हा के रहने वाले थे.

दरअसल, वर्धा-यवतमाल-नांदेड रेलवे परियोजना का काम तेजी से चल रहा है. इस दौरान पुलों के खंभे बनाने के लिए कई गहरे गड्ढे खोदे गए हैं.

सम्बंधित ख़बरें

thackeray brothers
मुंबई मेट्रो: ठाकरे बंधुओं को बेस्ट चुनाव में लगा झटका! खाता भी नहीं खुला 
Bombay HC
बॉम्बे HC का फैसला, रेप केस में पार्षद के खिलाफ FIR रद्द, कहा- विरोधाभासी हैं आरोप 
A case of fraud has come to light in the Ladki Behan scheme in Pune
पुणे में 'लाडकी बहिन योजना' में गड़बड़ी, जिला परिषद की 1000 से ज्यादा महिला कर्मचारियों ने गलत तरीके से उठाया लाभ 
महाराष्ट्र में CSDS डायरेक्टर संजय कुमार पर FIR हुई दर्ज (Photo: X@/sanjaycsds)
CSDS के डायरेक्टर संजय कुमार के खिलाफ FIR दर्ज, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर दिखाया था गलत डेटा 
गर्भवती महिला का एम्बुलेंस में प्रसव, बच्चे की मौत 

यह भी पढ़ें: दिल्ली के वसंत विहार में दीवार गिरने से दो बच्चों की मौत, जलभराव के कारण हुआ हादसा

गड्ढों में उतर गए थे बच्चे

हाल की भारी बारिश के कारण ये गड्ढे पानी से भर गए थे, लेकिन इनके चारों ओर कोई भी सुरक्षा घेरा नहीं बनाया गया था. बुधवार दोपहर ये बच्चे नहाने के लिए इन गड्ढों में उतर गए.

पानी की गहराई का अंदाजा न होने के कारण वे डूबने लगे. आसपास के लोगों ने उन्हें बाहर निकाला और तुरंत दारव्हा के उप जिला अस्पताल ले गए. बाद में, गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें यवतमाल के संजीवनी अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने चारों को मृत घोषित कर दिया.

Advertisement

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement