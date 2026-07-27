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पुरानी तस्वीरों से छेड़छाड़, गाली गलौच... ट्रोलिंग से तंग रिया अहीर ने दर्ज कराई शिकायत

नीट पेपर लीक विरोध प्रदर्शन के दौरान वायरल हुईं मुंबई की मॉडल रिया अहीर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पुराने पोस्ट्स और तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है और उनके परिवार को भी निशाना बनाया जा रहा है. सोशल मीडिया पर हो रही ट्रोलिंग को लेकर रिया ने पुलिस से कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

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रिया अहिर ने ऑनलाइन ट्रोलिंग के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. (Photo- Instagram/Rhiya Ahir)
रिया अहिर ने ऑनलाइन ट्रोलिंग के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. (Photo- Instagram/Rhiya Ahir)

नीट पेपर लीक के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के आंदोलन के दौरान पुलिस वैन के आगे खड़ी होकर रातों-रात वायरल हुई रिया अहीर एक बार फिर सुर्खियों में हैं. मुंबई की मॉडल 27 साल की रिया ने अपने खिलाफ चलाए जा रहे नेगेटिव मार्केटिंग और ऑनलाइन हेट को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.

अपनी शिकायत में रिया ने आरोप लगाया है कि उन्हें सोशल मीडिया पर गालियों और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है. ये ट्रोलिंग सिर्फ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की आलोचना तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उनकी इमेज को जानबूझकर खराब करने की एक सोची-समझी साजिश है.

शिकायत दर्ज कराने के बाद रिया ने बताया कि पुलिस अधिकारियों ने उनसे संपर्क किया है. इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए वो जल्द ही महाराष्ट्र साइबर सेल के अधिकारियों से मुलाकात करेंगी. 

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रिया अहीर ने पुलिस वैन के सामने आकर उसे रोका था. (Photo- Instagram/Rhiya Ahir)

पुरानी तस्वीरों से छेड़छाड़ के आरोप

रिया अहीर का दावा है कि उनके मॉडलिंग के दिनों की पुरानी तस्वीरों और सोशल मीडिया पोस्ट्स के साथ छेड़छाड़ की जा रही है. उन्हें ऑनलाइन चरित्र-हनन (slut-shame) का शिकार बनाया जा रहा है और उनके परिवार के सदस्यों को भी टारगेट किया जा रहा है.

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कैसे चर्चा में आईं रिया अहीर?

वायरल हुए वीडियो में रिया मुंबई के शिवाजी पार्क में पुलिस की एक गाड़ी का रास्ता रोककर खड़ी नजर आई थीं. उनकी इस जिद के कारण पुलिस वैन वहीं रुकने पर मजबूर हो गई थी, जब तक कि हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को छोड़ नहीं दिया गया.

'इंडिया टुडे टीवी' से बात करते हुए रिया ने बताया था कि वो नीट पेपर लीक विवाद को लेकर हुए प्रदर्शन में शामिल हुई थीं. लेकिन वो पुलिस वैन में मौजूद लोगों में से किसी को भी व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती थीं.

रिया ने कहा, 'मैंने देखा कि वैन के अंदर लोगों को ठूंस-ठूंस कर भरा गया था. मैंने एक महिला को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मुझे रोक दिया. इसलिए मैं गाड़ी के आगे खड़ी हो गई और उन्हें रिहा करने की मांग करने लगी.'

यह भी पढ़ें: कौन हैं एक हाथ से मुंबई पुलिस की वैन रोकने वाली रिया अहीर? फिल्म में कर चुकीं काम

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ड्राइवर ने डराने के लिए बार-बार वैन का एक्सीलेटर दबाया, लेकिन वो अपनी जगह पर डटी रहीं. इसके बाद दूसरे प्रदर्शनकारी भी उनके समर्थन में आ गए. रिया का कहना है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो इस आंदोलन का इतना बड़ा चेहरा बन जाएंगी.

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