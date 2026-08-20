मां को व्हीलचेयर पर बैठाया, फिर ट्रेन के आगे धक्का देकर मार डाला, आरोपी बेटा गिरफ्तार

तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले के तिरुत्तनी के पास स्थित मानवूर रेलवे स्टेशन से इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक 45 साल के बेटे ने अपनी बुजुर्ग मां की हत्या कर दी. दरअसल 71 साल की बुजुर्ग महिला चलने-फिरने में असमर्थ थी. आरोपी बेटे पर उसे चलती ट्रेन के आगे धक्का देकर मारने का आरोप लगा है.

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इस सनसनीखेज वारदात के बाद अक्कोनम रेलवे पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है. इलाके में भारी तनाव का माहौल है.

पेंशन पर निर्भर मां की साथ रहकर देखभाल करता था आरोपी

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, मृतका की पहचान 71 वर्षीय पद्मावती के रूप में हुई है. वह तिरुवल्लूर जिले के मानवूर गांव की रहने वाली थीं. करीब 10 साल पहले उनके पति का निधन हो चुका था.

मृतका पद्मावती अपने भरण-पोषण और आजीविका के लिए पूरी तरह से अपने पति की पेंशन पर निर्भर थीं. उनके तीन बेटे थे, जिनमें सबसे छोटा बेटा पार्थसारथी उनके साथ रहता था.

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आरोपी पार्थसारथी की उम्र करीब 45 साल है. वह अपनी पत्नी से अलग रहकर अपनी बुजुर्ग मां के साथ रहकर उनकी देखभाल करता था. बताया जा रहा है कि आरोपी पार्थसारथी शराब पीने का आदी था. चूंकि पद्मावती उम्रदराज होने के कारण ठीक से चल-फिर नहीं पाती थीं, इसलिए पार्थसारथी ही उन्हें संभालता था.

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घटना वाले दिन आरोपी ने अत्यधिक शराब पी रखी थी. नशे की हालत में वह अपनी मां को व्हीलचेयर पर बैठाकर मानवूर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर ले गया. पुलिस को शक है कि आरोपी ने नशे की हालत में अपनी ही मां को चेन्नई-कटपाड़ी एक्सप्रेस ट्रेन के आगे धक्का दे दिया.

घटना को अंजाम देने के बाद बेरहम बेटा मौके से फरार हो गया. वह अपने घर वापस लौट आया. वह घर पर ऐसे रहने लगा मानो कुछ हुआ ही न हो.

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ट्रेन हादसे की सूचना मिलते ही अक्कोनम रेलवे पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने पद्मावती के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अक्कोनम सरकारी अस्पताल भेज दिया. पुलिस ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी बेटे पार्थसारथी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस उससे कड़ाई से पूछताछ कर रही है ताकि इस जघन्य हत्या के पीछे के सटीक कारणों का पूरी तरह खुलासा हो सके.

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