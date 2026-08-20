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86 मिनट, 5 साल का स्ट्रगल...चीन की सबसे बकवास फिल्म, खूब उड़ी खिल्ली, ट्रोलिंग ने बनाया बॉक्स ऑफिस सेंसेशन

चीनी एनिमेटेड फिल्म Niu Lai, जिसे 5 साल में मां-बेटे की जोड़ी ने बनाया, शुरू में खराब एनिमेशन और ट्रोलिंग के कारण आलोचना का शिकार थी. सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग ने इसे वायरल कर दिया और फिल्म बिना किसी प्रमोशन के बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने लगी.

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Niu Lai box office success (Photo: Social Media)
Niu Lai box office success (Photo: Social Media)

इसे कहते हैं ट्रोलिंग से तबाही नहीं, तरक्की होना... क्या कभी सोचा है आपका सबसे बेकार काम भी शोहरत दिला सकता है? अगर नहीं तो... चीनी फिल्म Niu Lai आपकी सोच बदलने के लिए परफेक्ट है. 86 मिनट की एक फिल्म, जिसे बनने में 5 साल लगे.. खराब एनिमेशन के बाद इसकी खिल्ली उड़ रही थी. जब रिलीज हुई तो थियेटर्स के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था.

सबने मूवी का मजाक उड़ाया. इसे 2026 की सबसे डिजास्टर और बेकार फिल्म बताया. लेकिन खराब होने के टैग और ट्रोलिंग ने इस फिल्म को वर्ल्डवाइड सेंसेशन बना दिया. ये फिल्म आज बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्डतोड़ कमाई कर रही है. 

बिना प्रमोशन दौड़ी फिल्म

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मूवी Niu Lai, जिसका मतलब The Cow Is Coming यानी 'गाय आ गई' है. चीन की बेहद कम बजट वाली एनिमेटेड फिल्म है. इसे मां-बेटे की जोड़ी ने मिलकर 5 साल में तैयार किया. Xin Yumeng और उनकी मां Sun Lifan ने इसे बनाने में काफी कम पैसा लगाया. वे फिल्म के राइटर्स, डायरेक्टर और वॉइस-एक्टर्स हैं. ये मूवी बिना ट्रेलर और प्रोमो रिलीज के सिनेमाघरों में आई है.

प्रमोशन के नाम पर मेकर्स ने बस एक मिनिमिलिस्ट पोस्टर रिवील किया था. जिसे इंक वॉश पेंटिंग (ये प्राचीन चीनी और जापानी चित्रकला शैली है. जिसमें स्याही और पानी का यूज कर तस्वीर बनाई जाती है) से डिजाइन किया गया.

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बॉक्स ऑफिस पर हुआ कमाल

इस फिल्म की जीरो मार्केटिंग हुई. 5 अगस्त 2026 को इसे चीन में रिलीज किया गया था. शुरुआती दिनों में इसने खराब परफॉर्म किया. लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया पर इसकी ट्रोलिंग बढ़ी, लोग ये देखने थियेटर्स में जाने लगे कि आखिर एक फिल्म इतनी खराब कैसे हो सकती है? मूवी के मजे लेने का लोगों में ऐसा खुमार चढ़ा कि वो टिकट खरीदने लगे. इंटरनेट पर लोग मीम्स, फोटो और मूवी क्लिप शेयर करने लगे.

थर्ड क्लास कंप्यूटर ग्राफिक्स, वीयर्ड कैरेक्टर डिजाइन, साधारण बैकग्राउंड और वॉइस ओवर पर लोग खूब हंसे. फिल्म को पब्लिक ने AI से भी खराब बताया. देखते ही देखते फिल्म के क्लिप और मीम वायरल होने लगे. इसके बाद जो हुआ वो एपिक है. इसकी कमाई में जबरदस्त उछाल आया. 

फिल्म की ट्रोलिंग इसके लिए फ्री मार्केटिंग टूल बन गई. फोकट में मिली पब्लिसिटी के कारण ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुनामी बन चुकी है. चीनी टिकटिंग प्लेटफॉर्म Maoyan के अनुसार, मूवी ने अब तक 20 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है. हालांकि शुरुआत में जनता का मूड कुछ और था. मूवी ने चीन के बॉक्स ऑफिस पर पहले 10 दिनों मं करीबन 1 लाख कमाए थे. इसके पूरे 300 टिकट बिके थे. लेकिन अब चीन में Niu Lai स्‍पाइडर-मैन: ब्रांड न्‍यू डे को कड़ी टक्कर दे रही है. 

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क्या है फिल्म की कहानी?

मूवी एक नवजात बछड़े Niu Lai के इर्द-गिर्द घूमती है. उसके जीवन और संघर्ष की कहानी को दिखाया गया है. बछड़े की जिंदगी में एक स्काईलार्क यानी एक छोटी चिड़िया ने अहम रोल प्ले किया है. वो चिड़िया बछड़े को सपनों की दुनिया में लेकर जाती है. जहां बछड़े ने मुश्किलों का सामना करना, अपनों की कद्र करना और जिम्मेदारी को समझना सीखा. मूवी में उस मासूम बछड़े के जिम्मेदार और बहादुर बनने की जर्नी देखने को मिलती है. 

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