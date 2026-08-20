Budh Ketu Nakshatra 2026: केतु के नक्षत्र में बुध, 22 अगस्त से इन 3 राशियों में पड़ेगा पैसों का अकाल

22 अगस्त को बुध राशि और नक्षत्र परिवर्तन दोनों करने वाला है. इस दिन ग्रहों के राजकुमार सिंह राशि और मघा नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं. ज्योतिष में मघा नक्षत्र का स्वामी केतु केतु है. ज्योतिषविदों का कहना है कि केतु के नक्षत्र में आते ही बुध तीन राशि के जातकों की परेशानी बढ़ा सकते हैं. इस नक्षत्र में बुध 29 अगस्त तक रहने वाले हैं. यानी जिन राशियों पर बुध के इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, उन्हें करीब एक सप्ताह तक सावधानी से काम लेना होगा. आइए इन राशियों के बारे में जानते हैं.

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कन्या राशि

बुध के केतु के नक्षत्र में जाने के बाद कन्या राशि वालों को काफी नुकसान हो सकता है. आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है. धन की आवक अचानक से घट सकती है. निवेश में गलत निर्णय, कार्यों में भ्रम और अनावश्यक मानसिक तनाव जैसी स्थितियां बन सकती हैं. केतु के नक्षत्र का प्रभाव इस स्थिति में गलत आकलन और जल्दबाजी में आर्थिक फैसला कराने वाला साबित हो सकता है.

उपाय- रोज सुबह स्नान के बाद गणेश जी की पूजा करें.

मकर राशि

बुध के मघा नक्षत्र में जाने के बाद मकर राशि वालों को भी सावधानी बरतनी होगी. अचानक होने वाली घटनाओं, बाधाओं, गुप्त मामलों और अनिश्चित आर्थिक परिस्थितियां आपको घेर सकती हैं. बुध का केतु के नक्षत्र में होना आपके अचानक खर्च या खराब आर्थिक बजट का कारण भी बन सकता है. नौकरी या कारोबार में अचानक हुए बदलाव आपको बिल्कुल रास नहीं आएंगे. इस हफ्ते कोई भी छोटा-बड़ा निवेश करने से बचें, नुकसान उठाएंगे.

उपाय- बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

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कुंभ राशि

बुध के केतु के नक्षत्र में जाने से कम्युनिकेशन गैप, गलतफहमी और पार्टनरशिप में असमंजस बढ़ सकता है. कारोबार करने वालों को खासतौर पर इसका ध्यान रखना होगा. कोई भी कार्य सोच-समझकर ही करें. बिना पढ़े-लिखे किसी डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर न करें. कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको झटका लग सकता है. इसलिए कोशिश करें कि इस दौरान आपसे कोई बड़ी चूक न हो जाए. दांपत्य जीवन में भी छोटी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है.

उपाय- गंगाजल में हरी मूंग मिलाकर गणेश जी का अभिषेक करें.

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