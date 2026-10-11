scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जमानत पर बाहर आए पोते ने दादी को मार डाला, पुलिस स्टेशन जाकर खुद कबूला जुर्म

पुणे के सांगवी में संपत्ति विवाद के चलते ओंकार शिंगोरे ने अपनी सौतेली दादी मंगला शिंगोरे की चाकू मारकर हत्या कर दी. घटना 9 अक्टूबर की सुबह करीब साढ़े नौ बजे हुई. तीन मंजिला इमारत में हिस्से को लेकर दोनों के बीच वर्षों से विवाद था. हत्या के बाद आरोपी खुद पुलिस स्टेशन पहुंचा और जुर्म कबूल कर लिया. वह दूसरे हत्या मामले में जमानत पर बाहर था.

Advertisement
X
तीन मंजिला इमारत के लिए चल रहा था विवाद.(Photo: Screengrab)
तीन मंजिला इमारत के लिए चल रहा था विवाद.(Photo: Screengrab)

महाराष्ट्र के पुणे में संपत्ति विवाद को लेकर एक और रिश्ते के कत्ल का मामला सामने आया है. सांगवी में 9 अक्टूबर को ओंकार शिंगोरे ने अपनी सौतेली दादी मंगला शिंगोरे की चाकू मारकर हत्या कर दी. आरोपी ने उनकी गर्दन के पीछे चाकू से वार किया. वारदात को अंजाम देने के बाद वह सीधे सांगवी पुलिस स्टेशन पहुंचा और पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया.

अचानक थाने पहुंचकर हत्या की बात स्वीकार करने से पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए. इसके बाद पुलिस ने तत्काल एक टीम घटनास्थल पर भेजी. वहां जांच के दौरान वारदात की पुष्टि हुई, जिसके बाद ओंकार शिंगोरे को गिरफ्तार कर लिया गया.

यह भी पढ़ें: हादसा या कत्ल? पुणे में 83 साल के दादा ने 33 वर्षीय पोते को मारी गोली, 5 लोगों पर सबूत मिटाने का आरोप

सम्बंधित ख़बरें

Nana Patekar
नाना पाटेकर के अंतिम संस्कार में देरी क्यों हुई?
Nana Patekar
नाना को अंतिम विदाई देते वक्त भावुक हुए CM फडणवीस
Devendra Fadnavis Nana patekar
CM फडणवीस ने खुद उठाया नाना पाटेकर का कॉफिन, भावुक दिखा माहौल, दी अंतिम श्रद्धांजलि
nana-patekar-death
'मुझे तो नाना के साथ डांस करने का मौका मिला', फारूक अब्दुल्ला ने सुनाया किस्सा
Nana Patekar die 75 Maharashtra
अलविदा कहे गए नाना पाटेकर, यहां होगा अंतिम संस्कार!

पुलिस के मुताबिक, मंगला और ओंकार के बीच पिछले कई वर्षों से तीन मंजिला इमारत की संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था. मंगला आरोपी की सौतेली दादी थीं. संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलने की वजह से दोनों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था. विवाद सुलझाने के लिए कई बार कोशिशें भी की गईं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका.

तीन मंजिला इमारत के लिए चल रहा था विवाद

Advertisement

बताया जा रहा है कि 9 अक्टूबर की सुबह करीब साढ़े नौ बजे ओंकार ने तीसरी मंजिल पर रहने वाली मंगला शिंगोरे की हत्या कर दी. आरोपी पहले भी हत्या के एक अन्य मामले में गिरफ्तार हो चुका था और फिलहाल जमानत पर बाहर था. इसी दौरान उसने अपनी सौतेली दादी की हत्या की वारदात को अंजाम दिया.

इस घटना ने एक बार फिर संपत्ति के विवाद में पारिवारिक रिश्तों के हिंसक अंत पर सवाल खड़े कर दिए हैं. एक ही शहर में संपत्ति को लेकर बुजुर्ग और युवा परिजनों के बीच हुई दो हत्याओं ने लोगों को झकझोर दिया है.

लोणावला में दादा ने पोते की हत्या की थी

सांगवी की घटना से पहले पुणे के लोणावला में भी संपत्ति विवाद के चलते हत्या का मामला सामने आया था. वहां 82 वर्षीय दादा ने कथित तौर पर राइफल से गोली मारकर अपने 32 वर्षीय पोते की हत्या कर दी थी. अब सांगवी में पोते द्वारा अपनी सौतेली दादी की हत्या किए जाने की घटना ने इस मुद्दे को फिर चर्चा में ला दिया है.

फिलहाल, सांगवी हत्याकांड की आगे की जांच वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जितेंद्र कोली कर रहे हैं. पुलिस मामले से जुड़े तथ्यों की पड़ताल कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'थप्पड़ मारा और फर्श पर पटका...', दिल्ली मेट्रो में सीट के झगड़े में जान गंवा बैठा शख्स, दो पर केस दर्ज |
    Sara Ali Khan Look: बांधनी लहंगे में सजीं सारा, बैकलेस ब्लाउस में लगीं डीवा. अंबानी परिवार के फंक्शन में दिखाया गॉर्जियस अवतार |
    'द डर्टी पिक्चर 2' पर शुरू हुआ काम, एकता कपूर ने किया कंफर्म, कहानी पर भी दिया हिंट |
    'कल पूरा भारत सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करेगा...', राहुल गांधी बोले- संविधान बचाने को साथ आएं लोग |
    नेपाल में फिर आई आसमानी तबाही, मुश्किल में जिंदगानी, देखें विशेष |
    'तमिलनाडु का 5110 करोड़ का फंड बिना शर्त जारी करे केंद्र', PM मोदी के सामने बोले थलपति विजय |
    Virat Kohli के अचानक संन्यास पर वसीम जाफर ने तोड़ी चुप्पी! |
    चीतों के बाद अब MP में जंगली भैंसों की वापसी... असम से लाए गए, मुख्यमंत्री ने कान्हा टाइगर रिजर्व में छोड़े |
    मैदान के बाहर मंधाना की नई पारी, सचिन तेंदुलकर ने किया खास स्वागत |
    Brezza-Nexon की बढ़ेगी टेंशन! आ रही महिंद्रा की CNG एसयूवी, इस दिन होगी लॉन्च
    Advertisement