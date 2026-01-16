आग उगलता साइलेंसर और डरावनी आवाज... बेंगलुरु में मॉडिफाइड कार जब्त, एक लाख से ज्यादा का जुर्माना

बेंगलुरु में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के मामले में ट्रैफिक पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है. हेनूर ट्रैफिक पुलिस ने एक कार मालिक पर अवैध वाहन मॉडिफिकेशन के आरोप में 1 लाख 11 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया है. पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है और मामले में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, कार चालक ने अपने वाहन के साइलेंसर को मॉडिफाई करा लिया था. इस मॉडिफिकेशन के कारण साइलेंसर से तेज और कर्कश आवाज निकल रही थी. चलती कार के साइलेंसर से आग की लपटें भी निकल रही थीं, जिससे सड़क पर चल रहे अन्य वाहन चालकों और आम लोगों के लिए खतरा था.

मॉडिफाइड कार को पुलिस ने कर दिया सीज. (Photo: ITG)

यह घटना हेनूर ट्रैफिक पुलिस के एरिया में हुई. जब पुलिस को सार्वजनिक रूप से सड़क पर इस तरह की खतरनाक हरकत की जानकारी मिली, तो तुरंत एक्शन लिया गया. ट्रैफिक पुलिस ने कार को रोका, जांच-पड़ताल की और नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर वाहन को कब्जे में लिया. इसके बाद कार मालिक पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस तरह के अवैध मॉडिफिकेशन न सिर्फ ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन हैं, बल्कि यह आम जनता की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा बन सकते हैं. सड़क पर आग उगलती कार किसी भी वक्त हादसे का कारण बन सकती है. इससे वाहन, पैदल यात्री और आसपास की संपत्ति को नुकसान पहुंच सकता है.

इस मामले में संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है. यह मामला सामने आने के बाद पुलिस ने चेतावनी दी है. इसमें कहा है कि भविष्य में इस तरह के अवैध वाहन मॉडिफिकेशन, खतरनाक स्टंट या उपद्रव बर्दाश्त नहीं होंगे. ऐसे मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अपने वाहनों में किसी भी तरह का गैरकानूनी बदलाव न करें. ट्रैफिक नियमों का पालन करें.

