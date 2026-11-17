तेलंगाना के सिद्धिपेट जिले में एक वेटरनरी कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ छात्राओं के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है. आरोपी की पहचान पी.वी. नरसिम्हा राव वेटरनरी पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल बोब्बिली राजेंद्र के रूप में हुई है. यह कॉलेज सिद्धिपेट जिले के चिन्नाकोडुर मंडल के चंदलापुर गांव में स्थित है.

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छात्राओं की शिकायत के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले की जांच कराई थी, जिसके आधार पर प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया गया. अब पुलिस ने भी एक छात्रा के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

शिकायत के मुताबिक, कॉलेज के प्रिंसिपल बोब्बिली राजेंद्र पिछले करीब तीन महीनों से महिला छात्राओं के साथ कथित तौर पर अनुचित व्यवहार कर रहे थे. आरोप है कि वह शाम के समय लड़कियों के हॉस्टल में पहुंचते थे और वहां छात्राओं से आपत्तिजनक टिप्पणियां करते थे.

वह छात्राओं से निजी सवाल पूछते थे और कथित तौर पर उनके साथ गलत तरीके से छूने जैसी हरकतें भी करते थे. इन घटनाओं को लेकर छात्राएं परेशान थीं. हालांकि, मामले में लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी.

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यह मामला तब सामने आया, जब एक छात्रा ने अपने साथ हुए कथित व्यवहार के बारे में माता-पिता को जानकारी दी. इसके बाद छात्रा के परिजनों ने विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस से संपर्क किया और आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

बताया गया है कि अभिभावकों ने 5 नवंबर को पी.वी. नरसिम्हा राव तेलंगाना वेटरनरी यूनिवर्सिटी के कुलपति (Vice-Chancellor) और रजिस्ट्रार के सामने भी यह मुद्दा उठाया था. परिजनों की शिकायत के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कराने का फैसला किया.

शिकायतों के आधार पर विश्वविद्यालय ने आरोपों की जांच के लिए तीन प्रोफेसरों की एक कमेटी गठित की थी. इस कमेटी को पूरे मामले की पड़ताल कर अपनी रिपोर्ट सौंपने की जिम्मेदारी दी गई थी. कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रिंसिपल बोब्बिली राजेंद्र को निलंबित कर दिया.

उनके निलंबन के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर एस. परशुरामुलु को प्रिंसिपल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपे जाने की जानकारी सामने आई है. इस तरह विश्वविद्यालय स्तर पर आरोपी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा चुकी है.

इस बीच, रविवार दोपहर एक छात्रा के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल बोब्बिली राजेंद्र के खिलाफ बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण देने वाले कानून यानी Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act के तहत केस दर्ज किया है.

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चिन्नाकोडुर के सब-इंस्पेक्टर चंद्रमोहन ने आजतक/इंडिया टुडे से इसकी पुष्टि की. उन्होंने बताया कि आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस अब शिकायत में लगाए गए आरोपों और उनसे जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है.

सब-इंस्पेक्टर चंद्रमोहन के मुताबिक, इस मामले में आरोपी प्रिंसिपल को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है. पुलिस का कहना है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत जरूरी कार्रवाई की जा रही है और जांच के आधार पर आगे के कदम उठाए जाएंगे.

आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर फैसला भी जांच में सामने आने वाले तथ्यों और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार लिया जाएगा. फिलहाल विश्वविद्यालय की ओर से की गई निलंबन की कार्रवाई और पुलिस की जांच दोनों जारी हैं. मामले में आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों पर निर्भर करेगी.



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