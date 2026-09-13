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पार्किंग विवाद में पहले हॉकी स्टिक से हमला... फिर कार से कुचला, युवक की मौत

नवी मुंबई में पार्किंग विवाद में एक युवक को कार से कुचलकर मारने का मामला सामने आया है. आरोपियों ने युवक और उसके साथ साथी को पहले हॉकी स्टिक से पीटा. फिर उनपर कार चढ़ाकर फरार हो गए. हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं उसका साथी गंभीर रूप से घायल है.

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कार से कुचलकर आरोपियों ने युवक का मर्डर कर दिया. (Representational Photo)
कार से कुचलकर आरोपियों ने युवक का मर्डर कर दिया. (Representational Photo)

महाराष्ट्र में नवी मुंबई के नेरुल इलाके में पार्किंग को लेकर विवाद हिंसक हो गया. दरअसल, आरोपियों ने पहले दो युवकों के साथ मारपीट की. उसके बाद उन्हें कार से कुचल दिया. इस घटना में एक युवक की मौत हो गई है. वहीं एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल है.

पुलिस के मुताबिक, घटना शनिवार सुबह करीब 7 से 8 बजे के बीच हुई. यह विवाद शिरवणे इलाके में मिनीमहल होटल के पास हुआ. दरअसल, होटल परिसर में पार्किंग को लेकर बहस शुरू हुई थी.

पार्किंग को लेकर शुरू हुआ विवाद

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पुलिस अधिकारी ने बताया कि, शनिवार को मिनीमहल होटल के पास पार्किंग को लेकर कुछ लोगों में बहस हुई. इसी दौरान चार लोगों ने रंजीत सिंह (33) और सुजल खेडकर (21) पर हमला कर दिया.

यह भी पढ़ें: VIDEO: कार चालक ने JE को कुचला, फिर कई मीटर तक घसीटा... मथुरा में रोंगटे खड़े करने वाली घटना,

दोनों पर पहले डंडे से हमला किया गया. पुलिस के मुताबिक, एक आरोपी ने हॉकी स्टिक से दोनों की गर्दन और हाथ पर वार किया. पुलिस के मुताबिक, हमले के बाद एक आरोपी ने हुंडई क्रेटा कार से दोनों को कुचल दिया. आरोप है कि ड्राइवर ने जानबूझकर कार को पीछे लिया. इसके बाद दोनों को कार से दो बार कुचला गया.

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हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. रंजीत सिंह ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. वहीं सुजल की हालत गंभीर बनी हुई है.

 हत्या समेत कई धाराओं में केस दर्ज

पुलिस ने इस मामले में हत्या, हत्या के प्रयास और आपराधिक धमकी समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है. खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाने की धाराएं भी लगाई गई हैं. पुलिस के मुताबिक, अभी तक इस मामले में किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है. साथ ही पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है.

यह भी पढ़ें: फरीदाबाद में डंपर ने बाइक सवार दो पुलिसकर्मियों को कुचला, दोनों की मौत, CCTV में कैद हुआ हादसा

पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि पार्किंग को लेकर विवाद कैसे बढ़ा. हमले में शामिल सभी लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है. घटना के बाद इलाके में पुलिस की सक्रियता बढ़ा दी गई है.

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