पार्किंग विवाद में पहले हॉकी स्टिक से हमला... फिर कार से कुचला, युवक की मौत

महाराष्ट्र में नवी मुंबई के नेरुल इलाके में पार्किंग को लेकर विवाद हिंसक हो गया. दरअसल, आरोपियों ने पहले दो युवकों के साथ मारपीट की. उसके बाद उन्हें कार से कुचल दिया. इस घटना में एक युवक की मौत हो गई है. वहीं एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल है.

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पुलिस के मुताबिक, घटना शनिवार सुबह करीब 7 से 8 बजे के बीच हुई. यह विवाद शिरवणे इलाके में मिनीमहल होटल के पास हुआ. दरअसल, होटल परिसर में पार्किंग को लेकर बहस शुरू हुई थी.

पार्किंग को लेकर शुरू हुआ विवाद

पुलिस अधिकारी ने बताया कि, शनिवार को मिनीमहल होटल के पास पार्किंग को लेकर कुछ लोगों में बहस हुई. इसी दौरान चार लोगों ने रंजीत सिंह (33) और सुजल खेडकर (21) पर हमला कर दिया.

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दोनों पर पहले डंडे से हमला किया गया. पुलिस के मुताबिक, एक आरोपी ने हॉकी स्टिक से दोनों की गर्दन और हाथ पर वार किया. पुलिस के मुताबिक, हमले के बाद एक आरोपी ने हुंडई क्रेटा कार से दोनों को कुचल दिया. आरोप है कि ड्राइवर ने जानबूझकर कार को पीछे लिया. इसके बाद दोनों को कार से दो बार कुचला गया.

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हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. रंजीत सिंह ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. वहीं सुजल की हालत गंभीर बनी हुई है.

हत्या समेत कई धाराओं में केस दर्ज

पुलिस ने इस मामले में हत्या, हत्या के प्रयास और आपराधिक धमकी समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है. खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाने की धाराएं भी लगाई गई हैं. पुलिस के मुताबिक, अभी तक इस मामले में किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है. साथ ही पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है.

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पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि पार्किंग को लेकर विवाद कैसे बढ़ा. हमले में शामिल सभी लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है. घटना के बाद इलाके में पुलिस की सक्रियता बढ़ा दी गई है.

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