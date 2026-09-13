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'वायनाड तक पहुंच गए, अगर बीच में समुद्र न होता तो अरब से चुनाव लड़ते', MP के CM मोहन यादव का नेहरू-गांधी परिवार पर तंज

Mohan Yadav Attacks Rahul Gandhi: सीएम मोहन यादव ने राहुल गांधी को दी दिल्ली से चुनाव लड़ने की चुनौती, कहा- बीच में समुद्र न होता तो अरब चले जाते.

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CM मोहन यादव ने गांधी परिवार को दिया दिल्ली से चुनाव लड़ने का चैलेंज.(Photo:ITG)
CM मोहन यादव ने गांधी परिवार को दिया दिल्ली से चुनाव लड़ने का चैलेंज.(Photo:ITG)

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नेहरू-गांधी परिवार पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है. एक सरकारी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा कि यदि बीच में समुद्र नहीं होता, तो इस परिवार के सदस्य चुनाव लड़ने के लिए अरब देशों तक चले जाते. उन्होंने खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो राहुल गांधी और उनका परिवार दिल्ली से चुनाव लड़कर दिखाए.

आगर मालवा में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम में बोलते हुए यादव ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और परिवार के अन्य सदस्यों ने कभी दिल्ली से चुनाव नहीं लड़ा, क्योंकि वहां के लोग उन्हें अच्छी तरह जानते थे; इसके बजाय उन्होंने उत्तर प्रदेश में रायबरेली और अमेठी जैसी सीटें चुनीं.

रायबरेली से लेकर वायनाड का जिक्र

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केरल के वायनाड से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनाव लड़ने पर तंज कसते हुए CM यादव ने कहा कि यह परिवार अब चुनाव लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश से आगे बढ़ गया है.

BJP के सीनियर लीडर ने कहा, "लोग कहते हैं कि बीच में समुद्र आ गया, वरना ये नेता चुनाव लड़ने के लिए अरब देशों या किसी और जगह पहुंच जाते."

न्यायपालिका-सेना पर सवाल उठाने का आरोप

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मुख्यमंत्री यादव ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर न्यायपालिका और सशस्त्र बलों पर सवाल उठाने का आरोप भी लगाया. यह कहते हुए कि भारत नई तकनीक का इस्तेमाल करके लोकतंत्र में आगे बढ़ रहा है, यादव ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा, "...लेकिन भाई साहब मानने को तैयार ही नहीं हैं. भाई साहब क्या कर सकते हैं? उनका नाम ही 'पप्पू' है. अगर नाम 'पप्पू' है, तो काम भी 'पप्पू' जैसा ही करेंगे। क्या किया जा सकता है?"

इंदौर में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम पर हमला

CM यादव ने इंदौर में कांग्रेस के 19 सितंबर के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम पर भी निशाना साधा और लोकसभा में विपक्ष के नेता पर आरोप लगाया कि वे लोगों और युवाओं के बारे में बात करने के नाम पर 'झूठ का पुलिंदा' लेकर मध्य प्रदेश आ रहे हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस गलत जानकारी फैला रही है कि राज्य सरकार 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम की अनुमति नहीं दे रही है.

CM यादव ने कहा, "गांधी को इसके बजाय मध्य प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि पिछली कांग्रेस सरकारें डकैतों और नक्सलवाद की समस्या को रोकने में नाकाम रहीं. बीजेपी सरकार ने राज्य से डकैतों और नक्सलियों, दोनों का सफाया कर दिया है.''

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1835 करोड़ रुपये ट्रांसफर

मुख्यमंत्री यादव ने कार्यक्रम के दौरान 'लाड़ली बहना योजना' के तहत 1.25 करोड़ से ज्यादा महिला लाभार्थियों के खातों में 1,835 करोड़ रुपये भी ट्रांसफर किए.

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