जिस बीमारी से रोज लड़ रहे थे, आखिर उसी से हार गए जितेंद्र? 46 की उम्र में गंगा बैराज से गंगा में लगाई छलांग, CCTV में कैद हुई पूरी घटना

UP News: बिजनौर के गंगा बैराज घाट पर शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक शख्स के नदी में छलांग लगाने का मामला सामने आया. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें व्यक्ति पहले गंगा किनारे रेलिंग के पास टहलता दिखाई देता है और कुछ देर बाद रेलिंग पर चढ़कर अचानक छलांग लगा देता है. घटना के बाद से उसका कोई सुराग नहीं मिला है. पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोर नदी में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं.

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मामला शहर कोतवाली इलाके के प्रगति विहार, काकरान वाटिका के पास रहने वाले जितेंद्र कुमार शर्मा (46) से जुड़ा बताया जा रहा है. शुक्रवार सुबह गंगा बैराज के गेट नंबर 28 के पास उनकी चप्पलें मिलीं. चप्पलें मिलने के बाद परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई और मामले की सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू की.

CCTV फुटेज में दिखा गंगा में छलांग लगाने का घटनाक्रम



पुलिस द्वारा खंगाली गई सीसीटीवी फुटेज में जितेंद्र कुमार शर्मा गंगा किनारे रेलिंग के आसपास अकेले चलते नजर आते हैं. कुछ समय तक वह घाट पर ही मौजूद रहते हैं. इसके बाद वह रेलिंग के पास पहुंचते हैं, उस पर चढ़ते हैं और देखते ही देखते गंगा में छलांग लगा देते हैं.

फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने नदी में तत्काल तलाश अभियान शुरू कराया. गोताखोरों को नदी में उतारा गया, जबकि SDRF की टीम ने भी सर्च ऑपरेशन संभाल लिया. नदी में व्यक्ति की तलाश लगातार की जा रही है. देखें VIDEO:-

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घर पर मिला सुसाइड नोट, बीमारी से परेशान होने का जिक्र



पुलिस के मुताबिक, जितेंद्र कुमार शर्मा के घर से एक सुसाइड नोट भी मिला है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, नोट में बीमारी से परेशान होने की बात लिखी होने की जानकारी सामने आई है. पुलिस सुसाइड नोट की जांच कर रही है और इससे जुड़े सभी तथ्यों को सत्यापित किया जा रहा है.

परिजनों के मुताबिक, जितेंद्र बीमारी को लेकर परेशान चल रहे थे. हालांकि, पुलिस घटना के पीछे की परिस्थितियों और उनके गंगा बैराज तक पहुंचने से जुड़ी जानकारी भी जुटा रही है.

गंगा का तेज बहाव बना तलाश में चुनौती



जितेंद्र का अभी तक पता नहीं चल सका है. पुलिस, एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीमें गंगा में अलग-अलग हिस्सों में तलाश कर रही हैं. नदी की गहराई और तेज बहाव के कारण सर्च ऑपरेशन में मुश्किलें सामने आ रही हैं.

पुलिस सीसीटीवी फुटेज, मौके से मिली चप्पलों, सुसाइड नोट और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों को जांच का हिस्सा बना रही है. साथ ही यह भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि जितेंद्र घर से निकलने के बाद किस रास्ते से गंगा बैराज पहुंचे और घटना से पहले वह किन परिस्थितियों में थे.

फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि गंगा में छलांग लगाने के बाद जितेंद्र नदी में किस स्थान पर गए. उनकी तलाश के लिए रेस्क्यू टीमें लगातार अभियान चला रही हैं. पुलिस का कहना है कि व्यक्ति की तलाश के साथ मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच जारी है.

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