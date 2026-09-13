नंदीग्राम और रेजीनगर उपचुनाव के लिए TMC ने उतारे उम्मीदवार, जानें किसे मिला टिकट

पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है. पार्टी ने नंदीग्राम से संचिता प्रधान (डे) और रेजीनगर से रबीउल आलम चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है. ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी ऑफिशियल जानकारी दी.
पार्टी ने कहा कि टीएमसी चेयरपर्सन ममता बनर्जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा में आगामी उपचुनावों के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं. टीएमसी ने नंदीग्राम विधानसभा सीट से संचिता प्रधान (डे) को उम्मीदवार बनाया है, जबकि रबीउल आलम चौधरी रेजीनगर विधानसभा सीट से पार्टी के प्रत्याशी होंगे.
उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए पार्टी ने दोनों को शुभकामनाएं भी दीं. टीएमसी ने कहा, 'हम संचिता प्रधान (डे) और रबीउल आलम चौधरी को इस सफर के लिए शुभकामनाएं देते हैं. वे मजबूती और दृढ़ संकल्प के साथ जनता की उम्मीदों और आकांक्षाओं को आगे बढ़ाएं.'
उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही दोनों विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए टीएमसी ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं.
इससे पहले माकपा के नेतृत्व वाले लेफ्ट फ्रंट ने भी दोनों सीटों पर उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था. सीपीआई ने नंदीग्राम से शांतिगोपाल गिरि को टिकट दिया है तो रेजीनगर से सईद असद अली को मैदान में उतारा है.
बंगाल की नंदीग्राम सीट बीजेपी और टीएमसी के बीच सियासी जंग का बड़ा मैदान रही है. 2026 के विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने यहां से भारी जीत दर्ज की थी. गिरि ने इसी साल विधानसभा चुनाव में भी लेफ्ट के टिकट पर चुनाव लड़ा था, जहां उन्हें शुभेंदु अधिकारी के 1,27,301 वोटों के मुकाबले सिर्फ 2,997 वोट मिले थे.
शुभेंदु ने नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों सीटों से जीत हासिल की थी. उन्होंने बाद में भवानीपुर सीट अपने पास रखकर नंदीग्राम सीट छोड़ दी, जिसके चलते ये उपचुनाव हो रहा है. जबकि रेजीनगर आम जनता उन्नयन पार्टी के संस्थापक हुमायूं कबीर के छोड़ने के बाद खाली हुई है.